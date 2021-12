"A matemática acontece no campo da criatividade"

Parece lógica simples. Se não há matemática, não há memória. Numa situação inversa, chegamos a um menino de cinco anos que entendeu sozinho o que era o produto de dois números grandes e passou a se divertir multiplicando um trilhão por outro. Foi se acostumando a chegar antes. No ensino fundamental, não eram as aulas, mas as apostilas do Telecurso 2º Grau que mais se aproximavam do que buscava. Aos 16, ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática e da escola passou para o mestrado e doutorado sem frequentar a faculdade. Aos 35, Arthur Ávila foi agraciado com a medalha Fields, tornando-se o primeiro latino-americano a conquistar este que é considerado o Nobel da matemática. No final de outubro, fez uma pausa na vida entre o Rio de Janeiro e Paris (ele é pesquisador no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e no Centre National de la Recherche Scientifique) para contar aos alunos da Ufba "o que faz um matemático", numa palestra com direito à fila para selfies e autógrafos. Arthur acorda tarde e gosta de ir à praia pensar sobre problemas abstratos que em nada se aproximam de nossa vida cotidiana. Mas também aceita o novo compromisso de divulgar esta ciência. À Muito ele falou sobre premiação, ensino e arriscou nos explicar os sistemas dinâmicos que pesquisa.

Você afirmou que, no Brasil, mesmo nas melhores escolas, as crianças não têm contato com o que realmente é a matemática. Então, o que é a matemática?

Primeiro, não é só no Brasil. Podemos tentar chegar um pouco mais perto do espírito da matemática, que ultrapassa aspectos puramente mecânicos e que acontece em sua maior parte no campo da criatividade, pensar em relações que não sejam só cálculo, mas objetos construídos mentalmente. Isso pode ser tentado em várias medidas e não só na escola, mas nos programas de olimpíadas também. Quando falo que as crianças não têm contato com o que é a matemática, me refiro à matemática vista por um matemático. Evidentemente que também é algo presente na vida cotidiana e que pode ser usada como instrumento para compreensão do mundo ou acessório para outras técnicas.

As escolas que tentam chegar a uma compreensão da matemática aplicada à vida dos alunos não se aproximam disso?

Sim, mas esse lado prático é apenas um aspecto. Obviamente, é interessante que as pessoas enxerguem as aplicações, sabendo que nem todos vão - e a maioria não vai - seguir carreira científica. Mas elas ainda podem se beneficiar do que a matemática traz para a vida, tomar decisões usando o raciocínio lógico. Eu menciono muito a necessidade de estudar estatística, ter elementos para não ser facilmente enganado pelos números, como costumam tentar fazer, mas isso pode ser aprendido inclusive de maneira interdisciplinar. Entender um gráfico é necessário para entender um pouco de economia ou uma aula de história, de geografia. Na aula de matemática, gostaria que tivesse uma ênfase maior na criatividade, o que acontece nas olimpíadas. Mas há crianças que não estejam interessadas nas olimpíadas e ainda assim queiram saber mais sobre matemática.

Você ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, em 1995, o que impulsionou sua ida ainda muito jovem para o Impa. Qual a importância deste evento?

As olimpíadas podem atrair e detectar um certo número de talentos, embora não haja necessidade de participar delas para ser matemático. Uma pessoa que não tenha interesse ou competência para as olimpíadas pode dar grandes contribuições. Há várias habilidades e com uma grande correlação, que são úteis a um programa de olimpíada, que envolve velocidade, um certo tipo de raciocínio, mas outros, não. Você pode precisar de um raciocínio mais livre para a construção de coisas complicadas e simplesmente não ter uma habilidade para as olimpíadas. Fazer matemática não é resolver problemas de olimpíadas.

Você costuma dizer que não lembra de um tempo em sua vida em que a matemática não fosse importante. Qual a sua memória mais antiga disso?

Foi antes de entrar no primário, eu devia ter por volta de cinco anos. Na época, tive a impressão de entender o que seria o produto de dois números grandes e como era a regra de concatenar os zeros. Então, eu estava multiplicando números como um trilhão por um trilhão.

Você era um nerd na escola?

É difícil responder sem uma definição estrita. Era uma escola de aspecto social limitado. Eu jogava bola, praticava esportes, mas a escola era muito fechada em si mesma. Eu estudava por conta própria, mas apenas o que ia além do currículo. Não estudava as matérias propriamente com mais afinco que meus colegas. Ir às aulas era suficiente.

Antes da graduação, você fez mestrado e doutorado. Como lidou com o hiato entre colegas e professores na faculdade?

Eu não frequentei a faculdade. Achei que os professores compreenderiam a situação e me permitiriam fazer provas ou admitiriam que, como eu já tinha passado pelo Impa, não seria necessário dar uma nota.

Nem todos aceitaram essa condição.

Alguns professores tinham suas ideias de como deveria ser o aprendizado e podia haver alguma rigidez. Mas ensinar dessa forma é não reconhecer que existem várias maneiras de aprender e que cada aluno tem um ritmo. Eu tinha bastante noção do que queria e não me deixaria influenciar por qualquer tentativa de me convencer do contrário.

O que fez para manter a determinação?

Eu tinha a compreensão de que no Impa se fazia algo de qualidade superior. Ouvia os conselhos de professores muito experientes, e isso me clarificou. Havia pessoas de alta qualidade comigo, como Elon Lages Lima, com uma didática enorme e uma influência no ensino da matemática no Brasil. Estava tranquilo.

O que mudou com a medalha Fields?

Continuo fazendo basicamente as mesmas coisas. Mas aceitei o papel de atuar para que as pessoas saibam que existem carreiras de sucesso na ciência e que isso é feito com qualidade no Brasil, assim como vemos no esporte ou entre artistas.

Mas você também se diz sem vocação para se comunicar com o grande público...

Eu posso fazer certas coisas, por exemplo, vir aqui na Ufba. Sei que falo de maneira abstrata, não chego para apresentar a matemática com exemplos, mostrando "olha, que divertido". Me sinto mais confortável fazendo coisas metafóricas e esperando que chegue algo de matemática para o público.

Então é complicado para você explicar os sistemas dinâmicos que pesquisa?

O mais simples é o que eu sempre repito, porque as pessoas conhecem: a modelagem de interações planetárias, que é o sistema clássico. No modelo newtoniano, você tem o movimento de um planeta, que é aproximado por uma partícula pontual em torno do Sol, que também é aproximado por uma partícula pontual. Aí você vai descrever uma elipse e isso se repete dali por diante. A questão é que, a longo prazo, isso fica radicalmente mais complicado. E nem Newton nem ninguém conseguiu fazer uma análise tão completa do sistema com três corpos.

É algo imperceptível na vida prática?

Sim. As questões que interessam ao dinamicista têm escalas completamente fora da realidade do universo e não apenas da realidade humana. Os modelos têm seu prazo de validade, e outros fenômenos mais importantes do que as interações gravitacionais vão acontecer. O universo pode colapsar, o Sol explodir e tudo antes das escalas de tempo que estamos pensando. Mas isso interessa como modelo, como algo realmente de fundo abstrato.

Em 2018, o Brasil vai sediar o Congresso Internacional de Matemática. Qual a importância disso para o país? Há outro brasileiro com chance de levar a Fields?

A realização do congresso traduz maturidade no reconhecimento internacional de quão bem está se desenvolvendo a matemática brasileira. Não vai ter o mesmo alcance das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, mas se as escolas falarem em matemática com mais entusiasmo, terá sido útil. Já a especulação sobre a medalha é o passatempo favorito

na comunidade matemática. Mas quem é elegível sabe como é chata essa cobrança constante. Prefiro não dizer nome nenhum.

Você diz que ao pensar matemática não olha para as coisas cotidianas, mas para dentro. O que busca nessa direção?

Trabalho com matemática pura, então os tipos de problema sobre os quais gosto de refletir têm construções mentais. Eu não vejo grandes inspirações apenas observando atentamente o cotidiano.

Então por que prefere fazer seu "escritório" na praia, já que tanto faz o cenário?

A praia me permite pensar livremente. No escritório, as pessoas querem tomar café, resolver algo burocrático e aquilo vira uma distração. O ambiente aberto é útil para andar enquanto se está refletindo.

O que você gosta de fazer quando não está resolvendo problemas?

Atividades normais. Gosto de ir à academia. Tenho muitos colegas com quem gosto de conversar, a gente vai para bares e o nível de abobrinhas deve ser o mesmo das outras mesas. Mas claro que não se deixa de falar de política, economia...

Quantos por cento de seus amigos são não matemáticos?

A maioria, principalmente quando estou no Rio e encontro colegas que ficaram desde o ensino fundamental. Temos grupos no WhatsApp, marcamos de tomar um chope ou ir aos aniversários.

