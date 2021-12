A luta sobre duas rodas

"Você só pode ser doida para andar de bicicleta no meio desse trânsito". Esta era uma das frases mais ouvidas pela publicitária e produtora cultural Érica Telles, 36, quando começou a circular por Salvador com a sua magrela, em 2011. Na época, a cidade ainda era carente de infraestrutura para aqueles que buscavam usar a bike não somente como uma opção de lazer, mas como meio de transporte.

Após cinco anos, muito ainda precisa ser feito, mas as pequenas conquistas alcançadas são resultado da luta diária de cicloativistas, que, como Érica, buscam desenvolver projetos e articular ações para o uso da bicicleta como um meio de locomoção urbana.

No final do mês passado, a produtora participou do Fórum Mundial de Bicicletas, realizado em Santiago, no Chile, onde compartilhou algumas das experiências locais. A produtora também integra o coletivo de ciclistas Mobicidade Salvador. Formado por usuários de bicicleta, o grupo desenvolve ações - oficinas, pesquisas, campanhas - e vem atuando intensamente nos debates do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e do Plano Local de Mobilidade.

Entre os projetos de emenda já apresentados estão a redução de velocidade nas vias expressas e arteriais, o aumento e melhoramento da malha cicloviária e a garantia de 15% do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) para o sistema cicloviário. Para saber mais, acesse o site do grupo: https://mobicidadessa.wordpress.com.

