"A luta contra o reajuste de tarifa é permanente"

Walter Takemoto é uma das muitas vozes do Movimento Passe Livre Salvador. Ser japonês, numa cidade com 51,7% de negros, e ter 58 anos, num movimento constituído basicamente por jovens, pôs os holofotes em sua direção. Psicólogo de formação e pai de duas filhas - "mais velhas que muitas das pessoas que participam do MPL" -, o paulistano é ex-filiado do PT, já foi diretor acadêmico da Unijorge e é o atual diretor do Instituto Abaporu, organização de desenvolvimento em projetos de educação e formação de professores. Em Salvador há 11 anos, ele está ligado ao transporte público desde seus anos de militância sindical, na década de 80, quando se envolveu com o Sindicato de Motoristas de Ônibus de São Paulo, mas, apesar da experiência na área, desfaz qualquer ideia de liderança do MPL. Conciliador nas discussões, em uma recente celeuma quanto à escolha da comissão que se reuniria com o governador, abdicou da indicação por considerar que a discussão "atingiu um patamar inaceitável". Intercalando teoria social marxista com análises sobre o movimento, ele falou sobre transporte público, mobilidade urbana e movimentos sociais na capital baiana.

Qual o seu papel no MPL?

Eu participo do MPL como várias outras pessoas participam. Eu só passei a dar entrevistas na manifestação no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e falei, em um determinado momento, em nome daquela manifestação, mas não sou porta-voz, nem liderança do MPL. Contribuo com a minha experiência por ter trabalhado na maior empresa de transporte coletivo da América Latina, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo, e pela minha experiência de vida. Me diferencio da maioria dos militantes do MPL por conta da idade e porque sou japonês numa cidade majoritariamente negra (risos).



Em março último, o prefeito disse que não haveria aumento da passagem, mas ainda assim o movimento tomou corpo em Salvador, por quê?

O prefeito ACM Neto não reajustou a tarifa em março - e não pode reajustar agora, em 2013 - porque há uma determinação do Ministério Público impedindo o aumento.



O Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) afirma ter tido prejuízo de R$ 11 milhões, até julho, e que a tarifa deveria estar em R$ 3,20...

O governo municipal publicou uma planilha de agosto de 2012. Por ela, a tarifa deveria ser de R$ 2,80, garantindo lucros efetivos. Com essa tarifa, o Setps e as empresas de transporte tiveram uma arrecadação de R$ 1 bilhão. As planilhas utilizadas pelas empresas de transporte e que as prefeituras admitem como reais são falsas. Ninguém fiscaliza ou se presta a investigar se os itens que as compõem são verdadeiros e comprováveis com notas fiscais. O Setps divulgou uma planilha para justificar a tarifa a R$ 3,20, e o secretário de Transportes da prefeitura disse que a planilha não é confiável. Se compararmos os R$ 2,80 de Salvador, considerando a desoneração da folha de pagamento concedida pelo governo federal, com a redução do PIS e do Confins, a tarifa de Salvador hoje se equipara à de São Paulo, de R$ 3. E São Paulo é uma cidade muito maior que Salvador, com condições de operação do sistema muito mais complexas. É a prefeitura que diz que a planilha do Setps não é confiável. Pelo estudo da prefeitura, a tarifa deveria ser R$ 2,80 e que, com a desoneração, ela poderia estar hoje, no mínimo, em R$ 2,60, ainda gerando lucros para os empresários.

O senhor foi diretor da Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo no governo de Erundina. Com essa experiência, o senhor consegue especular qual o lucro das empresas de transporte de Salvador?

É impossível, sim, calcular o lucro real dos empresários. Em tese, o lucro aceitável nas concessões, o chamado retorno de capital investido para o equilíbrio financeiro das empresas, em média é de 12%. Se nós consideramos que o faturamento declarado, não o real, pelo Setps pelas 18 empresas que operam o sistema aqui em Salvador é de R$ 1 bilhão, podemos dizer que o lucro autorizado pela prefeitura nas concessões pode chegar a R$ 120 milhões por mês. É preciso ter acesso ao custo real da operação do transporte público em Salvador. Sem isso, não é possível discutir o valor da tarifa e da reorganização de todo o sistema de mobilidade urbana da cidade.

