A linguagem da pele

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o 20 de Novembro foi instituído pela lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 – uma homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que ficava entre os estados de Alagoas e Pernambuco. É nesta data, e não no dia 13 de maio, que se pensa – o que há mesmo a festejar? – a questão do protagonismo do povo negro, sua afirmação, suas conquistas e o futuro que se vai construindo paulatinamente, a partir de avanços e de recuos.

Mas tantas são as palavras, dissertações, teses, acusações, defesas e ofensas que Muito decidiu entregar aos artistas da imagem a tarefa de traduzir a força do povo negro. Para Edgar Azevedo, essa força se traduz no olhar desafiador do artista visual Sassá Dias, militante do movimento. Para Helemozão, se é na imposição de uma estética branca que repousa a discriminação, que se comece por ela então a recompor novos olhares sobre os negros.

Viajando pelo mundo, o soteropolitano Fernando Naiberg volta seus olhos para o que há de mais popular e capta a vibração de uma jovem numa roda de samba da Lavagem do Bonfim. Já Fernando Vivas, de longa e brilhante trajetória no fotojornalismo, desliza pelo simbólico, ao enfatizar as nuances, os nós, que ainda mantêm os negros como reféns de uma sociedade que insiste em determinar e limitar seus espaços de manifestação e afirmação. E, por fim, Shai Andrade explora as inúmeras possibilidades de registrar os poemas do corpo, tendo o corpo negro como centro de sua poética visual.

Edgar Azevedo

22 anos. Tem seu trabalho comercial centrado na emoção humana e na moda. Já o autoral é direcionado ao empoderamento negro na sociedade, quebrando padrões estéticos e políticos. Para a Muito, fotografou o artista visual e militante Sassá Dias.

Helemozão

21 anos. Mulher periférica, fotopoetisa no olhar e nas ideias. “Minhas fotografias falam da minha realidade, do meu cotidiano, das minhas ideologias”. Nesta edição, mostra “luta, ancestralidade e construção”. “Somos além da carne”.

Fernando Naiberg

37 anos. Fotógrafo profissional com base em Salvador, desenvolve um trabalho autoral voltado para o fotodocumentarismo. Viajou pela África, Oriente Médio e Europa. Aqui, ele traz uma cena da Lavagem do Bonfim.

Fernando Vivas

51 anos. De Salvador, é fotojornalista desde 1988. Atua como freelancer para diversas publicações nacionais. Entre 2003 e 2015, foi fotógrafo de A TARDE. Vivas registrou um casal de costas para o mar da Contorno, “recusa do doloroso caminho do passado que permanece”.

Shai Andrade

24 anos. Começou a fotografar aos 17, quando, em autorretratos, descobriu as inúmeras possibilidades de registrar os poemas do corpo, do corpo-espaço e do mundo-corpo. Desde então, o corpo negro tem sido o centro da sua poética visual. Em 2015, participou do Festival Afreeaka: Brasil e África Contemporânea, em São Paulo, e teve seu trabalho publicado na Revista de Fotografia OLD. Este mês, esteve entre os três fotógrafos convidados para a exposição CORPO.MENTE.ESPÍRITO, na Faculdade Baiana de Direito. Nesta edição, traz “As bocas que fazem o caminho”.

