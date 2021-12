"A história é, acima de tudo, um compromisso"

Nora Cortiñas, 86, é uma mulher pequenina de menos de 1,50 m. Cofundadora do movimento Mães da Praça de Maio, que, em 1985, dividiu-se em Mães da Praça de Maio e Mães da Praça de Maio Linha Fundadora. Nora aderiu à segunda facção por acreditar que a lei de reparação econômica reconheceu a existência do terrorismo de estado na Argentina. As duas linhas são independentes e seguem rumos distintos. Por esta razão, Nora prefere não comentar o pedido de prisão de Hebe de Bonafini - que pertence ao grupo que rejeita a lei de reparação econômica. Professora de economia na Universidade de Buenos Aires, além de doutora Honoris Causa pela Universidade Livre de Bruxelas, sua mobilização começou em 15 de abril de 1977, quando seu filho, Carlos Gustavo, então com 24 anos, foi sequestrado por militares. Em passagem por Salvador, onde participou da Jornada de Direitos Humanos e Democracia, promovida pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), ela conversou com a equipe da Muito dentro de uma van, estacionada ao lado da Praça da Fortaleza, no Campo da Pólvora, onde participaria de uma homenagem às vítimas das ditaduras. Ao ser chamada para falar no evento, pôs nos cabelos o lenço característico do movimento e uma espécie de crachá com a foto do filho no pescoço. Virou gigante.

Muitos dizem que assistir a uma manifestação das Mães da Praça de Maio é como visitar um monumento. Como a senhora explica a longevidade desse movimento, que atravessa quase quatro décadas?

Penso que continuamos porque ainda é preciso lutar. Eu tive um de meus filhos desaparecido em 1977 e, até os dias de hoje, nunca tive nenhuma notícia sobre o destino dado a ele ou ao corpo dele. Seguimos exigindo que digam o que se passou com todos aqueles que sumiram durante a ditadura: as mulheres, os homens e os bebês que nasceram das mães que foram presas grávidas. É preciso que os responsáveis abram suas gavetas e digam a quem foram entregues essas crianças. Queremos que seja feita justiça, queremos toda a verdade e, por isso, nunca nos cansamos. Percorremos todas as instâncias possíveis dentro de nosso país. Tem sido um longo caminho, refazemos a memória, dia após dia.

É espantoso que o sequestro "político" de pessoas persista em pleno século 21, a despeito das conquistas internacionais na esfera dos direitos humanos.

O terrorismo de estado é um método sinistro e, infelizmente, persiste. Considero o sequestro de pessoas como o crime dos crimes, pois priva o cidadão de modo absoluto de todos os seus direitos. Ele fica incomunicável. Não sabe dos seus e eles não sabem nada sobre ele, se está morto ou vivo. Penso que esta luta é muito séria, mesmo quando não estamos em uma ditadura, pois há governos constitucionais de direita aos quais, lamentavelmente, não interessam os direitos humanos. É preciso lembrar, ademais, que, ao longo dos últimos 30 anos de governos constitucionais que tivemos na Argentina, muitos jovens continuaram a ser perseguidos e vários tiveram o mesmo destino de nossos filhos.

Ao contrário do que ocorreu no Brasil, políticos e militares foram punidos na Argentina com o fim da ditadura - incluindo o ex-presidente Jorge Rafael Videla. Isso se deve à força do movimento?

Creio que foram fundamentais, nesse processo, a atuação das Mães da Praça de Maio e de diversos organismos internacionais de direitos humanos, mas, sobretudo, a forte mobilização popular. Grande parte dos argentinos que viveram aquele período nos acompanha e nos apoia, e há muitos outros que não viveram aqueles horrores, mas que são sensíveis à causa.

Como anda o processo de investigação e punição hoje?

Com o fim da ditadura cívico-militar e eclesiástica, teve início um governo constitucional - de Raúl Alfonsín -, que instalou a comissão nacional sobre o desaparecimento de pessoas. Após os testemunhos e os julgamentos das três primeiras juntas de comandantes, saíram as primeiras condenações. Ainda não era tudo que queríamos, mas, ao menos, tivemos essas condenações. Só que, em seguida, esse mesmo presidente, quando os militares começaram a fazer ruídos de armas, decidiu pelo perdão a alguns, não a todos, mas a quase todos os condenados. Depois, veio o governo Carlos Menem, que seguiu oferecendo o perdão aos poucos que estavam em cárcere. Apesar das muitas desilusões que tivemos, prosseguimos nas ruas. Até que Néstor Kirchner decidiu escutar a nossa larga e dolorosa caminhada e tomar em suas mãos a nossa luta. Hoje, as conquistas dos últimos 40 anos correm perigo, diante do governo que temos, que é um governo de direita e sem interesse em respeitar os direitos humanos, nem os do passado nem os de agora.



Em nosso país, na votação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, um deputado federal, Jair Bolsonaro (PSC), chegou a exaltar os feitos de um torturador, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi.

Sobre esse episódio, devo dizer a todos os brasileiros que nós, do movimento das Mães da Praça de Maio, caminhamos lado a lado com vocês. Estamos lado a lado com as mães do Brasil, e muito próximas à organização Tortura Nunca Mais! Sabemos que aqui, por conta da chamada Operação Condor, também aconteceram perseguições, sequestros, torturas e assassinatos. Foi em decorrência dessa operação que muitos argentinos pediram exílio ao Brasil e muitos brasileiros foram para a Argentina em busca de abrigo. Durante a Condor - aliança militar de repressão -, milhares de jovens militantes de direitos humanos de todo o Cone Sul da América Latina foram perseguidos pelas forças armadas, que espalhavam o horror sem fronteiras entre os vários países.

A senhora tem acompanhado a crise política brasileira. Como vê o impeachment da presidente da República?

Em primeiro lugar, é preciso dizer que sentimos uma imensa gratidão ao Brasil e ao povo brasileiro, pois vários jovens argentinos que estavam sendo perseguidos e em risco de morte pediram asilo ao seu país. Com o passar dos anos, construímos grande afinidade com as mães brasileiras que perderam seus filhos e que lutam por informações sobre os seus desaparecidos. Com os governos de Lula e Dilma, sentimos que finalmente se estava caminhando rumo à justiça no Brasil, no sentido de lograr a verdade sobre os mortos e desaparecidos na ditadura brasileira. Experimentamos grande dor ao ver que, agora, o Brasil sofreu um golpe de estado. Repudiamos o golpe e apoiamos a volta da senhora Dilma Rousseff à presidência o quanto antes, para restabelecer o governo democrático com plenas liberdades para todos os brasileiros. Estamos acompanhando de perto esta situação e esperamos que ela não dure, que termine logo.

Qual a estrutura do grupo Mães da Praça de Maio hoje?

Somos cada vez menos, estamos há 40 anos nas ruas, há muitas mães que estão enfermas. Não há um número fixo, nunca houve, algumas tiveram que abandonar o movimento porque, na ausência dos filhos, tiveram que criar os seus netos. Agora, algumas mães já têm seus netos crescidos e são eles que nos ajudam.

A senhora, que combate o terrorismo de estado há quatro décadas, como vê o avanço do fascismo no mundo hoje?

Bom, como você disse, lutamos contra o fascismo anos e anos, inclusive apoiando outros povos em sua luta contra o fascismo. Sabemos que na Argentina foi implementado a fundo o neoliberalismo e foi essa implementação do neoliberalismo que causou a repressão. Seguiremos, portanto, lutando com o fascismo como sempre fizemos. Nossos filhos e filhas pedem isso de nós, onde quer que estejam, estão presentes 24 horas em tudo o que fazemos.

Nesse sentido, o que mobiliza este movimento hoje na Argentina?

Lutamos para que os culpados sejam julgados e nenhum deles fique em liberdade. Queremos que os arquivos sejam abertos, para que todos saibam o que se passou com os desaparecidos. E lutamos em outras frentes também, levando as bandeiras defendidas por nossos filhos, inspirados por seus ideais e utopias.

Tem-se a impressão, muitas vezes, de que as utopias estão mortas.

Não. Muita coisa há por fazer. Não queremos lei antiterroristas, não queremos militares suspeitos de serem genocidas em cargos públicos, não queremos que a Argentina ou os países irmãos sejam explorados em suas riquezas naturais, não queremos que tratem mal as comunidades indígenas. Há muitos direitos a serem conquistados.

Em quais lutas e causas o Mães da Praça de Maio está envolvida no momento?

Na Argentina, no momento, lutamos para que a dívida externa não seja paga com a fome de nosso povo. E temos os olhos voltados para nossos irmãos do Haiti, que há dez anos têm tropas de 14 países em suas terras. Queremos que essas tropas retornem a seus países e deixem o Haiti renascer. Apoiamos a Colômbia, que, após 60 anos de mortes e perseguições, está firmando um acordo de paz. E estamos preocupadas com o terrorismo de estado no Paraguai e em Honduras. Assassinaram este mês - dia 4/8 - uma das principais lideranças de Honduras, Berta Cáceres, do Conselho Cívico de Organizações Populares Indígenas. Temos atividades permanentes de apoio aos povos que lutam por libertação. Por isso, sobrevivemos, ainda que tenhamos todas mais de 86 anos. A história é, acima de tudo, uma questão de compromisso.

