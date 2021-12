Mal chegamos ao Restaurante da Praça, no “Cine Glauber Rocha”, e Chico Kertész, 36, é recebido com elogios a Axé, Canto do Povo de um Lugar, que marca sua estreia no cinema. No circuito comercial, o filme compete com os concorrentes ao Oscar. Na batida do samba-reggae e dos vários outros ritmos que compõem a axé music, integra-se ao clima de festa instalado na cidade. Durante as sessões é comum ouvir a plateia cantar alto um ou outro trecho de músicas de carnavais passados, emocionar-se ou simplesmente aplaudir. Não que o documentário – que conta a história do balzaquiano movimento musical baiano – esteja livre de defeitos. Chico admite os percalços, por conta de entraves jurídicos, e as dificuldades enfrentadas na seleção do extenso material. Tão extenso que renderá uma série de TV em quatro ou cinco episódios, com algumas imagens inéditas e já em negociação com canais fechados. Mas o publicitário, que veio do marketing político e foi diretor-executivo da Rede Metrópole, não pretende parar por aí. No momento, acompanha a trajetória de MC Beijinho, que do modo mais inusitado possível – após cometer um assalto – foi alçado ao posto de grande estrela, autor e cantor de Me libera, nega, forte candidato a hit do verão 2017. No que vai dar, se um curta ou um longa, não se sabe. Ainda este mês, ele leva Axé para Londres e, em março, Nova York.

Kátia Borges "A história da axé music ainda não acabou"

Conta a lenda urbana que o projeto do documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar teria surgido durante uma conversa com Carlinhos Brown...

Ah, sim. Mas essa conversa aconteceu no show de Luiz Caldas, numa noite de Réveillon. Eu estava com o Faustão, que é um amigo meu que canta também, e fomos depois ao camarim de Luiz, e Carlinhos Brown estava lá. Faustão já entrou brincando que essa história de 30 anos do axé era “gato” [gíria que significa forjar algo], porque a música Axé pra lua é de 83 [na verdade, essa música está no disco Jubileu de Prata, do Trio Tapajós, que foi lançado em 1981, quando Luiz Caldas cantava à frente da banda Acordes Verdes], então não podia haver uma comemoração de 30 anos da axé music em 2015, portanto era “gato”. E Brown ficava falando para ele: “Escreva um livro, então”. Ali, eu decidi que faria um filme. E até falei isso para eles: “Vou fazer um filme”. Mas acho que ninguém ali acreditou muito, não. Só que era sério, e, já no dia seguinte, o primeiro do novo ano, comecei a correr atrás.

E como você e sua equipe [Macaco Gordo Produções] chegaram ao recorte final do documentário? Por que havia, seguramente, pelo menos meia dúzia de modos de contar aquela história.

Na verdade, penso que a história da axé music ainda não acabou, é uma história que continuará a ser escrita, que não para por aqui. Então o nosso projeto era contar da forma mais real possível como esse movimento musical se formou e evoluiu até os dias atuais. Para conseguir isso, nós corremos atrás de empresários, produtores, técnicos de som, donos de bandas e blocos, músicos, artistas... O nosso recorte foi basicamente esse, mostrar como tudo realmente aconteceu, e creio que o resultado acabou ficando bem orgânico.

O filme tem uma perspectiva baseada basicamente nas músicas. As músicas pontuam os diversos períodos do movimento e sua evolução.

Sim. Foi a partir daí, das músicas, que nós fizemos o roteiro do documentário [assinado por Chico Kertész com pesquisa do jornalista James Martins]. Traçamos uma linha do tempo, tanto do que surgiu musicalmente em cada ano quanto daquilo que aconteceu em cada período. Foi isso que guiou a gente.

A quantas anda o projeto de transformar o filme em uma minissérie de TV?

O primeiro corte do filme tem três horas e meia de imagens e é esse material que estamos negociando para que seja veiculado em formato de minissérie, com quatro ou cinco episódios. Teríamos apenas que finalizar.

Vocês estão negociando onde e com quem?

Não sei se já podemos falar ou divulgar... estamos negociando atualmente com dois canais fechados, o Canal Brasil e o GNT. Não há nada fechado ainda, mas os dois já demonstraram interesse no nosso projeto. Seria para ir ao ar este ano ainda.

Ouvi muitos elogios ao seu filme, mas também algumas críticas, especialmente em relação ao pequeno espaço dado a Margareth Menezes, por exemplo. Você concorda?

É o que todo mundo anda dizendo. Vamos falar sobre Margareth Menezes, então. Eu sou um fã dela, eu dirigi um DVD dela. Para mim, ela é uma das artistas mais importantes da nossa música. Mas acontece o seguinte: quando você faz um documentário e opta por não ter um narrador, você constrói ele através das entrevistas. Eu entrevistei mais de 90 pessoas para fazer esse filme, e o material, especificamente, sobre a carreira solo de Margareth não teve a grandeza na captura como ela talvez merecesse. Mas ela está representada lá, sim. Tanto quando falamos sobre o sucesso de Faraó, e ela surge linda cantando, como em outros momentos do filme, quando ela fala sobre a axé music, dando o próprio depoimento. Talvez tenha faltado realmente algo mais específico sobre a trajetória dela.

Algum outro artista provocou reação semelhante?

Não. Em relação a Margareth Menezes, como disse, acredito que ela está representada no filme, sim, embora realmente pudesse ter um espaço maior. Mas não houve a intenção de ignorar o trabalho dela, isso de maneira nenhuma. Construir um documentário a partir de entrevistas, a partir do que dizem os outros, sem um narrador, é bem mais complicado.

O que te levou a optar por esse formato?

Eu penso que esse é um formato mais dinâmico, que é mais interessante que quem construiu a história dê a sua versão, assuma a narrativa do que simplesmente mostrar a minha perspectiva daquilo. Mas é óbvio que quando você dirige um documentário você está, de certo modo, dando a sua visão também, porque você está concordando com o que está sendo dito ou acreditando naquilo que está sendo dito, ainda que não concorde.

É verdade que a BaianaSystem – considerada a mais legítima representante da renovação musical da Bahia – recusou-se a participar do filme?

Na verdade, o BaianaSystem não foi convidada a participar. Eu sou fã deles e acho que eles não fazem parte do mercado do axé, têm um produto alternativo, não fazem parte das grandes agremiações e, por isso mesmo, têm um cuidado maior com a estética deles. Filipe Cartaxo [fotógrafo e designer], que é um cara incrível, tem um cuidado imenso com a estética do Baiana. Eu entendo isso. O que eu queria, na realidade, era assinar o final do filme com uma música deles, justamente para mostrar como a música da Bahia se renova e está aí. Mas não ficou nenhum mal-estar por conta disso.

Sim, mas é inegável que ainda rola muito preconceito em relação a ser considerado, ou não, um artista da axé music, não?

No caso deles, não acredito que tenha sido preconceito, não mesmo. Acredito que tenha sido uma questão de posicionamento artístico. Afinal, eles não estão tocando em camarotes ou puxando bloco de trio, e realmente não fazem parte da história da axé music, não foram eles que criaram aquilo. Eles preferem fazer as coisas de uma outra forma, de um modo mais alternativo. Eu respeito isso.

Você falou, no início desta entrevista, sobre a continuidade da história da axé music, uma trama que não acabou, que ainda estaria sendo escrita. Em sua opinião, a música feita hoje na Bahia cria uma boa perspectiva para os próximos capítulos?

Olha, penso que cria sim. Falávamos agora mesmo do BaianaSystem... O surgimento de MC Beijinho, com Me libera, nega, traz a batida do Olodum de volta, que é a batida do samba-reggae, e isso é divino, o som dele é samba-reggae total. Ele fala nas letras dele do Olodum com muito amor, e isso é bom pra gente. Creio que talvez seja o momento perfeito para a gente se reaglutinar.

Você está fazendo um documentário sobre o MC Beijinho. Como está esse novo projeto?

Eu estou rodando ele há algum tempo, desde que me interessei pela história dele e comecei a acompanhar. Não sei ainda no que vai dar, ninguém sabe. É uma história que ainda está sendo construída. Outro dia eu estava viajando e me ligaram uns quatro ou cinco repórteres perguntando se ele havia morrido, porque estava rolando esse boato na cidade, uma coisa absolutamente maldosa. Eu estou capturando a história dele, porque acho uma coisa incrível, a começar pela música, que é fantástica e que vai eclodir no Carnaval de forma maravilhosa. Só isso já dá, no mínimo, um curta-metragem.

Do camburão para o sucesso?

Sim. Imagina só, um cara que está tendo a música cantada por todo mundo, até por Caetano Veloso. Tem gente que estuda música a vida inteira e nunca terá uma música cantada por Caetano. Ele já saiu do camburão com esse sucesso. É uma história que toca muita gente. Me tocou pessoalmente e, por isso, estou filmando. Mas se vai dar um curta-metragem, um longa-metragem ou nada, a gente ainda não sabe (risos). Não tenho pretensão.

E em relação ao cinema? Você diria que se encontrou no cinema, que ele te move e, dentro dele, o documentário?

No cinema, sim. Pessoalmente, não me vejo fazendo ficção, a minha é mesmo o documental. Mas sou apaixonado por muitas coisas, movido por diversas paixões. Se me decido a fazer algo, eu corro atrás e tento fazer. Agora, nada seria possível sem a Macaco Gordo Produções, não haveria nem filme. Ela é o embrião de tudo. Conseguimos aglutinar em torno dela diversos diretores e produtores de conteúdo. E a ideia é movimentar esse mercado.

Como tem sido a receptividade ao filme? Você tem acompanhado essa trajetória?

Olha, não tenho do que reclamar. Recebo diariamente mensagens no Facebook e no celular de pessoas que contam que as sessões estavam lotadas, que aplaudiram o filme ao final. Imagina, salas cheias, aplausos ao final. E olha que estamos em cartaz ao mesmo tempo em que estão sendo exibidos os concorrentes ao Oscar deste ano.

Mas alguns analistas consideraram o filme “diplomático” e pouco crítico.

Já ouvi dizerem isso, e não concordo. A crítica está presente no filme, sim, nas falas de Márcia Short, de Ninha, de Netinho... Além disso, falamos abertamente sobre o jabá [pagamento de propina aos produtores de programas para que toquem determinado artista], sobre o esquema de divulgação no Chacrinha, tocamos o dedo na ferida. Então como é que falta tom crítico? Não considero também que fomos diplomáticos, de modo algum, apenas contamos a história como ela realmente foi, sem a intenção de destruir a axé music. Ao contrário, nossa proposta era resgatar a história de músicas lindas que ecoaram no mundo inteiro.

Seu documentário estreou em todo o país e deve seguir este mês para Londres e, em março, para Nova York. Quais os planos para este ano?

O cinema tem alguns passos. Os primeiros foram dados aqui no Brasil, em mostras e festivais. Agora, ainda este mês, estamos indicados nas categorias Melhor Documentário Internacional e Melhor Diretor de Documentários no Festival de Cinema de Londres. E, em março, vamos a Nova York, representando o Brasil. É maravilhoso. Estamos inscritos em vários festivais internacionais. Estamos aprendendo. Como este é meu primeiro filme, tudo tem sido uma surpresa e um aprendizado.

Quais os maiores empecilhos para concluir um documentário hoje no Brasil?

O maior empecilho hoje são os direitos autorais. Fora do país, as leis são mais flexíveis. Aqui somos absolutamente tolhidos. Para o filme, foram 104 músicas e tivemos muita dificuldade para conseguir a liberação delas. Chegaram a nos sugerir retirar as músicas e usar uma trilha sonora original. Mas como eu poderia contar a história da música da Bahia sem a música? (risos). Negociamos com gravadoras, com artistas, foi um trabalho do cão.

Como vê o cinema feito hoje na Bahia?

Acho que estamos muito atrasados em relação a outros estados, como Ceará e Pernambuco, que têm polos fortíssimos. É um mercado cultural importante e há grandes talentos, mas faltam incentivos do estado. Nós, por exemplo, fizemos esse filme na guerrilha, sem dinheiro de edital, sem nada disso, só conseguimos apoio já no final do processo. Foi uma aposta nossa, pessoal, como produtores.

Você veio de uma trajetória no marketing político, como analisa o momento atual do país?

O primeiro ponto é que criminalizaram o marketing político, e de tal modo que, no formato que está hoje, ficou totalmente nebuloso trabalhar com isso. Eu, por exemplo, não quero mais atuar nessa área, pelo menos enquanto não reformularem esses processos de financiamento. Em relação ao momento atual do Brasil, admito que não consigo ver nada, só neblina, prefiro nem especular.

