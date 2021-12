"A gente está à frente do nosso tempo"

Em 2001, Pablo Capilé organizou o Festival Calango, ao lado de poucos amigos, para provar que a cena musical de Cuiabá (MT), onde nasceu, poderia crescer e vingar. Enquanto tentava convencer artistas de que tudo ia dar certo, a casa coletiva onde morava, sede dos novos tempos, tinha gato de luz, de água e briga no almoço por uma folha de alface. Contou o episódio para uma pequena plateia durante a 10ª edição do Enecult (Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura) como um daqueles exemplos inspiradores de superação. É que, depois da penúria dos primeiros anos, não só cumpriu a promessa de movimentar a cena cuiabana como multiplicou festivais pelos 27 estados. O Fora do Eixo, plataforma que idealizou em 2006, hoje reúne cerca de duas mil pessoas que atuam em diversas áreas artísticas, além de gerir um banco e uma universidade. Nas manifestações de junho de 2013, o grupo ganhou visibilidade por meio de uma de suas crias, a Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), que cobriu os protestos ao vivo, sem esconder de que lado estava. Em agosto, os holofotes permaneceram acesos, mas por outras razões. O Fora do Eixo recebeu uma avalanche de críticas. Foi acusado de funcionar como uma "seita", que Capilé, 34, comandaria de forma autoritária, sem remunerar adequadamente seus integrantes. Nesta entrevista, ele se compara aos tropicalistas para rebater os detratores - "vai perguntar o que falaram quando eles surgiram" - e afirma que a plataforma não só sobreviveu como amadureceu. "O tiro saiu pela culatra de quem achou que ia destruir a gente". Em 2015, será a vez de Salvador receber uma Casa Fora do Eixo.



O Fora do Eixo é um dos movimentos que participam do Plebiscito Popular por Uma Assembleia Constituinte, que pretende "mudar o sistema político brasileiro". De que maneira isso está acontecendo?

É a união de uma série de movimentos que foi desencadeada com as manifestações de junho do ano passado. Os movimentos começaram a se organizar para posicionar a pauta do plebiscito na agenda do país. Estamos construindo um ambiente para que isso ganhe densidade na sociedade brasileira, saca, para a opinião pública começar a apoiar com mais força. O Congresso não tem interesse em aprofundar qualquer debate. Então ou é pressão popular ou é pressão popular.

A Veja especulou que você seria o novo ministro da Cultura num eventual governo de Marina Silva. Que relação você tem de fato com ela?

Cara, a Marina é uma parceira de longa data. Nutro um profundo respeito pela sua trajetória pessoal. Ela gosta muito do Fora do Eixo, mas isso é tudo especulação, óbvio.

Mas o Fora do Eixo faz campanha para algum candidato nesta eleição?

A gente vai apoiar algumas pessoas que a gente acredita que contribuem para a consolidação e o aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Dentre elas não está a Marina. Eu voto na Dilma.

Como você vê o debate sobre cultura nesta campanha eleitoral?

É um debate que está crescendo. Tem 12 anos que ele cresceu muito, tanto nos oito anos do governo Lula - com o revolucionário ministério de dois baianos, Gilberto Gil e Juca Ferreira - como também em outra medida nos últimos quatro anos, quando a demanda não veio do estado, mas da sociedade civil. Então a gente teve oito anos de um estado que estava à frente da sociedade civil e quatro anos de uma sociedade civil que esteve à frente do estado. Acredito que é possível que, em 2015, a gente tenha o estado e a sociedade civil no mesmo lugar, a partir da retomada do ciclo de crescimento da cultura pelo estado. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Agora, as campanhas eleitorais, de um modo geral, tendem a ser muito pobres, cara. Os candidatos, geralmente, estão muito amarrados a um conjunto de forças, o que engessa a possibilidade de ousar na construção de um Brasil utópico. Os movimentos sociais são muito mais organizados e preparados para elevar o nível do debate. Acho que vários saltos quânticos de consciência aconteceram no Brasil nos últimos 12 anos.



E como você avalia as respostas que o governo federal e os partidos políticos deram às manifestações de junho?

Acho que foi à frente de tudo que já aconteceu no mundo. [O governo] propôs a reforma política, de saúde, de educação, aprovou o marco civil da internet, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a lei Cultura Viva... É óbvio que está muito aquém do que a gente espera. Mas se você for ver, dos 513 deputados, 450 devem ser de direita. Dos 81 senadores, 70 são de direita. Então parte significativa dos legisladores trabalha para engessar e travar as pautas e demandas populares.

