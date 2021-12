“A gente cresce aqui olhando para fora”, diz a educadora Maria Isabel Gonçalves

Quando tive as primeiras aulas de filosofia no colégio, achava uma matéria um pouco chata para a minha mente condicionada às coisas práticas. E meus colegas compartilhavam desse sentimento também. Só depois percebi a necessidade dessa disciplina, mas é provável que os estudantes do Colégio Estadual Rui Barbosa, em uma comunidade rural em Boninal, na Chapada Diamantina, nunca tenham sentido isso. Encantada pelas palavras, a professora de filosofia Maria Isabel Gonçalves decidiu ensinar a disciplina porque lhe dá possibilidades: “Filosofar é muito criativo”. E teve uma ideia para levar para sala de aula algo que os livros não contemplam: os saberes dos mais velhos – ou das iaiás, como chamam as avós por lá. O projeto As filosofias de minha avó: Poetizando memórias para afirmar direitos ganhou em 2020 o Prêmio Educador Nota 10, considerado o mais importante da educação básica brasileira. Nesta semana, a educadora participou da Festa Literária Internacional VivaLivro, na mesa sobre Comunidades leitoras inclusivas e criativas, e aqui ela fala sobre seu mergulho no estudo desse projeto e os desafios da educação nas comunidades rurais, sobretudo durante a pandemia.

Como surgiu a ideia do projeto e como você o desenvolveu?

Surgiu quando eu estava na especialização que fiz pela Universidade Federal da Bahia e estava fora da sala de aula nesse período. Esse foi o meu primeiro contato com a filosofia africana, com ética Ubuntu [filosofia africana que fala da importância das alianças e do relacionamento das pessoas]. No curso, a gente tinha sempre que pensar em como colocar aqueles conhecimentos em prática na sala de aula. Quando pensava em desenhar aquele plano de aula, pensava na comunidade dos meus alunos, por meio de conversas com os avós e a comunidade, entendendo que os avós tinham lugar de sabedoria e em cada tema a gente podia encontrar um conhecimento, uma troca: os estudantes trazendo a teoria dos grandes filósofos conversando com os avós. E quando conheci a ética Ubuntu, tudo casou perfeitamente. Foi por uma questão também de me ver pertencendo com a ideia do Ubuntu, na busca de uma identificação, porque a gente quer desvendar o mistério do nosso passado, a gente busca por respostas, nós, afrodescendentes, queremos entender como se deu essa vinda dos nossos ancestrais e o que nós carregamos deles. Com a ética Ubuntu senti que nós temos uma ligação com esse pensamento, ela nos identifica mais do que o pensamento ocidental, então, vai ser muito mais fácil encontrar o significado do Ubuntu nas conversas nas comunidades negras na Chapada.

Como foi sua vida escolar?

Sou de uma comunidade rural. A minha infância foi em Duas Passagens, uma comunidade entre Boninal e Seabra. Até os 13 anos, que eu fiquei lá, não tinha energia elétrica. Na escolinha em que eu estudava eram todos juntos, multisseriados, não tínhamos biblioteca, a água era salgada, mas entendo a minha infância como uma infância encantada, por toda natureza que se perdeu – a comunidade era banhada por um rio que não existe mais. Na época, em grande parte do ano, o rio ficava cheio e cheio de mata nativa, árvores grandiosas, e a gente comia as frutas das árvores. E quando não tinha fruta, na época da seca, a gente comia até as folhas. Era uma infância muito no mato, e isso era muito forte para mim. E houve todo o encontro com as palavras, desde a minha infância. Ter virado professora e essa coisa que falo hoje, que eu luto com a palavra, surgiu ouvindo histórias. As nossas noites eram embaladas pelas histórias da minha mãe e eram histórias da minha família, ela sempre contando sobre as iaiás dela. Ela contava como se fosse um cenário perfeito, fantástico, e era mágico ouvir tudo aquilo. Hoje estou no resgate dessas palavras para que os estudantes possam continuar essas narrativas.

Quando decidiu ser professora?

Tive uma professora que me lembro de ver em uma posição de destaque e com esse domínio de palavras. Eu sempre fui encantada por gente que fala, então, naquele momento pensei: quero ser professora. Depois disso continuei a minha trilha, a gente se mudou para outra comunidade rural, mais perto de Seabra, fui estudar na cidade e depois eu não queria mais ser professora, queria ser cantora, escritora. Ser professora foi um caminho que foi um presente que até então eu não tinha entendido, porque a trilha de ser professor é muito difícil, muito árdua. Foi por uma necessidade, porque a primeira faculdade que entrei foi jornalismo, por gostar de falar, disseram que tinha a ver comigo e fui fazer em Salvador, mas era muito incerto, eu não tinha onde ficar, e me inscrevi em um curso de letras aqui. Voltei para fazer licenciatura em letras, mesmo não querendo ser professora, mas era a possibilidade que a gente tinha aqui. Encantada com a literatura, achava que letras me trazia a possibilidade de ser escritora. Mas aí eu precisava trabalhar e a família começou a cobrar isso. Então, fiz um concurso e fui dar aula. Lembro que queria desistir, foi muito chocante para mim. As condições que me foram oferecidas, me deram várias disciplinas, eu era contratada do Reda [Regime Especial de Direito Administrativo], foi muito sofrido esse meu início como professora, mas eu me encantei ali. Em ver o aluno criar, brotar ideias. Sou uma professora que para ver o aprendizado, ele tem que ser materializado em uma narrativa. Eu me realizo ao ler textos produzidos pelos meus alunos.

Espera que seu projeto seja replicado em outros lugares?

Sim. Eu recebi muitas respostas positivas. Muitos professores e doutores entraram em contato falando que os olhos encheram de lágrimas quando me viram falando do projeto. As pessoas querem levar essa ideia também para o seu campo de atuação, para sala de aula, tanto os professores de universidade querem levar essas experiências para estudantes de licenciatura, de filosofia e outras áreas, como os meus colegas e parceiros do ensino médio. Então, pensando na ampliação do projeto e firmar essa ideia, eu me uni com professores, pesquisadores, intelectuais e ativistas do território da Chapada e estamos criando um coletivo focado nesse caminho de educação decolonial que o projeto traz. Uma educação feita por nós, que traz outras vozes de conhecimento. Se é filosofia, vamos buscar a filosofia do nosso povo; se é história, vamos buscar a nossa história. Nós também somos sujeitos de conhecimento e o nosso aluno também tem uma potência de conhecimento. O Coletivo Floriá tem a ver com poetizar, quando você está floreando, numa linguagem fluida, como a dos nossos mestres, nossas iaiás, floreando, trazendo os encantamentos nas histórias. Vamos trazer uma proposta de educação através desse florear e vamos recontar a Chapada nessas poéticas ancestrais, como se fosse um resgate do nosso imaginário, que está se perdendo. Vamos criar um acervo, fazer um registro e uma conexão com as pesquisas das universidades sobre o território. E que esse conhecimento todo chegue ao povo das comunidades rurais, aos estudantes. Eu cresci olhando para fora, entendendo que o conhecimento e a narrativa correta eram os dos livros, a mim foi negado esse caminho, agora estou tentando mostrar aos alunos a potência de conhecimento que é o nosso lugar e o nosso povo. Queremos apoio para conseguir criar esse acervo virtual para disponibilizar ao nosso povo e ao mundo esses saberes, um olhar floreado das poéticas ancestrais. A filosofia busca pelos mistérios. Eu falo para os meus alunos que as histórias e os mistérios se escondem nas palavras, mistérios de povos que habitaram esse lugar, e que a gente encontra um resquício nas palavras.

Quais os desafios para a educação nas comunidades rurais?

Todo canto aqui é um museu vivo de possibilidade de conhecimento, mas o aluno não é convidado a ver isso. O aluno é convidado a negar, a esquecer disso. Vou estudar conteúdos para passar no vestibular. A identidade, questões centrais para formação são colocadas de lado, é uma educação desterritorializada. A gente cresce aqui olhando para fora, o jeito de falar certo é o de fora, o jeito bom de viver é o de fora, na cidade, com carro. A maior parte dos alunos das comunidades rurais de Boninal termina o ensino médio e vai para São Paulo. Agora, na pandemia, eles já estão lá, mesmo sem ter terminado o ensino médio, trabalhando. Noventa por cento dos estudantes das comunidades rurais de Boninal não vão para as universidades. Desde 2019, só três alunas minhas foram para a universidade. Eles vão para São Paulo trabalhar de empregada doméstica, servente de pedreiro, faxineiro, é muito frequente isso. E agora que a gente retornou, eu pedi para eles escreverem os sonhos para o seu projeto de vida e como a comunidade deles entravam nesse sonho. Me chamou muito a atenção uma das alunas da comunidade rural que colocou como sonho ir para São Paulo conseguir um emprego de babá e ajudar a família. Ela coloca isso como um sonho, algo que normalmente é grandioso.

Qual seria a educação ideal?

Ao estudante da comunidade rural é negada muita coisa. A educação é muito limitada, é uma educação que não empodera. Estou nesse coletivo para lutar por esse direito de uma educação por inteiro, uma educação do pertencimento. Tenho direito de ter acesso a uma educação de qualidade, que me contemple, que me coloque dentro do processo, que traga as questões que são importantes para mim. É uma educação pensada para eles. Faltou isso na minha trajetória e continua faltando na deles. Mas não culpo os professores, porque a eles é dada uma sobrecarga, a eles não é dada liberdade. Eles não têm nem tempo e o próprio curso de licenciatura não colocou essa possibilidade, então, para o professor isso não é um caminho possível, criar, trabalhar o pertencimento. É colocada aquela lista de conteúdos e ele fica cumprindo o que lhe é imposto. Mas estou chamando os professores, mostrando que a gente pode trabalhar nossas questões.

Como estão as aulas após o retorno no formato online?

Muito difícil. Ficou definido aqui para nós usar o Google Meet, o aplicativo para aula virtual mais acessível, mas o celular de uma grande parte dos estudantes não suporta o aplicativo. Outros alunos não têm rede de internet. Nas aulas, a gente consegue uma parte da turma, quase metade da turma está no trabalho, muitos desses alunos da turma estão em São Paulo trabalhando. Falei no WhatsApp com um dos alunos mais aplicados que tenho, perguntando por que ele não estava na aula, e ele disse: “Professora, no horário da sua aula eu tô no ponto de ônibus”. Está sendo bem complicado. A gente está buscando alternativas para chegar aos alunos que não têm como estar ali na aula. A solução que achei é que eu vou editar essas aulas em vídeos curtos para que possam ir baixando aos poucos. E, também, trazer esse olhar para o território em um momento de aula virtual não é tão simples, porque é importante o contato, encorajar o aluno presencialmente. Temos um papel muito importante para essa juventude.

E os professores enfrentam obstáculos nesse formato também?

Sim. Muitos professores travaram nessa hora, porque é um formato muito limitante para o papel de um professor. E quais são as possibilidades de aprendizado? Nesse momento, a gente tem que avaliar o real aprendizado em frente a uma tela. Porque a gente está na tela de notebook, mas o aluno está acompanhando aquela aula no trabalho. Uma aluna minha estava na sorveteria trabalhando na última aula. O ambiente em que eles estão não é um espaço de aprendizado, então, é muito limitante. Para o professor também poder se engajar nesse formato é muito difícil, porque só o professor falando na tela não funciona, então, tem que ter uma estratégia de interagir.

Vocês foram preparados para o retorno?

Não. Cada professor está se virando como pode. Muitos não tinham equipamento, tiveram que comprar um notebook. Por exemplo, meu notebook é de 2014, tem limitações. Na hora que quero passar um vídeo na aula, ele trava, o computador não suporta. Para a aula ser interessante e dinâmica precisa de um equipamento bom e nem todo professor tem esse equipamento, além de aprender como ser dinâmico e proporcionar o aprendizado dessa forma. É totalmente desafiador, a gente está se reinventando.

adblock ativo