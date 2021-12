"A Flip não vai falar de militância o tempo inteiro"

Já dava para reparar uns ares de mudança na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), maior festival de literatura do país, quando se anunciou, em novembro passado, o nome do autor que seria homenageado no evento deste ano: Afonso Henriques de Lima Barreto, negro, pobre, suburbano. A ideia de reverenciá-lo veio da jornalista baiana Joselia Aguiar, curadora da 15ª edição da Flip, que acontece entre os dias 26 e 30 de julho. Ela redescobriu o escritor em meio à pesquisa para produção da biografia de Jorge Amado, ainda sem data de lançamento. Jorge o considerava o grande autor popular do Brasil, e Joselia buscou entender o porquê. “Descobri um autor inventivo, com um olhar político e social extremamente crítico em sua época, prolífico e de humor particular”. A programação da Flip, divulgada no final de maio, acompanha esse olhar. Pela primeira vez na história, haverá mais mulheres que homens entre os autores convidados, e a edição contará com 30% de escritores negros. Nada mal para uma festa que chegou a ser chamada, no ano passado, de “Arraiá da Branquitude”. Em entrevista à Muito por e-mail, Joselia fez questão de ponderar que o evento é literário, e não militante. A confusão entre uma coisa e outra representa, para ela, um “preconceito às avessas”. “Precisamos nos acostumar a ter mais mulheres e negros nos eventos literários sem limitá-los a certos temas ou papéis. Os autores estão livres para falar do que quiserem, não podemos aprisioná-los com essas expectativas”.

No ano passado, houve protestos pela falta de diversidade na Flip, que chegou a ser chamada de “Arraiá da Branquitude”. Em que medida essas manifestações influenciaram suas escolhas na definição da programação deste ano?

Não estive na Flip no ano passado. O meu contato com o Grupo Intelectuais Negras da UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro] – que organizou o protesto – se deu assim que fui nomeada curadora, em outubro. Encontrei na historiadora Giovana Xavier uma interlocutora. Queria ouvi-las para entender como, sendo uma festa de literatura, poderíamos tornar mais diverso o programa. Como resultado desse diálogo, convidei-as para fazer o lançamento, durante a Flip 2017, de um catálogo-portfólio que faz um primeiro levantamento de intelectuais negras em atividade hoje. Elas vêm realizando esse trabalho há tempo na UFRJ, e fico contente de a Flip se tornar o primeiro lugar em que vão apresentar as primeiras conclusões do projeto. O ativismo negro e das mulheres, que é internacional e é potente na internet, tem operado mudanças nos últimos dois, três anos. Estou muito sensível a isso. Responder a essa necessidade de representação exige pesquisa e mesmo diligência, porque é muito mais rápido fechar uma programação só com autores homens. É claro que essa representação não espelha o mercado editorial. Essa é uma tentativa de representar de outro modo, com recortes específicos.

Também no ano passado, o autor Benjamin Moser notou que não havia negros na plateia. Como promover a diversidade também entre o público? Há muitas coisas ao alcance da curadoria, outras, não. Temos como convidar autores e pensar debates. Não temos como organizar a vinda e hospedagem do público, nem influir para algo nessa direção. A nossa torcida é que os leitores todos se motivem e encontrem meios de vir. Na nova configuração, além do Auditório da Matriz, há o Auditório da Praça, com muito mais cadeiras sem pagar ingresso e com proteção contra sol e chuva.

A Flip deste ano irá apostar em editoras e autores menos conhecidos. De onde veio esse desejo? Você não teve receio de que essa escolha implicasse uma redução de público? Os nomes são novos, talvez não tão conhecidos no Brasil, mas quase todos são bastante conhecidos em seus países e regiões, alguns são mesmo muito conhecidos. Temos dois vencedores do Man Booker Prize dos últimos dois anos. [O islandês] Sjón é um letrista e romancista também muito conhecido. [A chilena] Diamela Eltit é um grande nome nas letras hispano-americanas. A Flip sempre apresentou novos autores ao país. É uma grande tradição da festa e é motivo de contentamento. Creio que, nos 15 anos da Flip, uma marca podia ser justamente essa, a de trazer alguns daqueles que vêm sendo apontados como os autores que serão centrais na próxima década. A verdade é que lá fora isso também está acontecendo. Lembro que a imprensa europeia no fim do ano passado, ao comentar os finalistas do Man Booker Prize, registrava isso.

Pela primeira vez na história, a Flip terá mais mulheres que homens entre os autores participantes (serão 24 mulheres e 22 homens). Essa foi uma decisão premeditada? Como disse, estou sensível à necessidade de maior representatividade de autoras mulheres. Podia ser uma pequena diferença maior para os homens ou para as mulheres.

Muitas mesas da Flip irão discutir o racismo e o feminismo, como eixo central ou transversal. O que, na sua opinião, a literatura ganha e perde com a militância?

Não há muitas mesas para discutir racismo e feminismo. Para tratar diretamente de racismo, há uma mesa. E há autoras feministas distribuídas em mesas que tratam de muitos assuntos. Temos uma diversidade de autores, mas a literatura é central nesta edição de 2017. Logo após a coletiva [de lançamento da programação], uma reportagem disse que a Flip era “duplamente ativista”. Na verdade, há uma grande confusão aí. Só porque temos paridade de mulheres e maior quantidade de autores negros não significa que vamos falar de militância o tempo inteiro. Tenho insistido nessa diferença porque acaba sendo um preconceito às avessas. Precisamos nos acostumar a ter mais mulheres e negros nos eventos literários sem limitá-los a certos temas ou papéis. Como eu disse na coletiva, os autores estão livres para falar do que quiserem, não podemos aprisioná-los com essas expectativas.

Como você imagina que a Flip irá dialogar com o momento político turbulento vivido pelo país?

É uma festa de literatura, os autores são livres para falar o que quiserem. Há debates importantes que tocam em questões do mundo de hoje e ao mesmo tempo do Brasil de séculos.

Você sonhava com a possibilidade de tornar-se curadora da Flip?

Não planejei estar na Flip como curadora, de certo modo fui pega de surpresa com o convite. Me pareceu um excelente desafio. Estive atenta para mapear tudo o que houvesse de interessante e relevante na produção literária, dentro de sua variedade. Claro que sempre há uma grande subjetividade, e o olhar do curador se reflete na programação. Pela primeira vez, a Flip vai sediar a Casa Amado e Saramago, com uma programação paralela, luso-brasileira. Esta edição pretende também reforçar a interseção entre literatura e outras artes, além de aprofundar debates prementes, como o do respeito à diferença e o da luta contra o preconceito de gênero e étnico-racial.

E como aconteceu a escolha pelo autor homenageado, Lima Barreto?

Quase todo mundo lê Lima Barreto na escola e fica só por isso. Só fui redescobri-lo agora, quando comecei a fazer a biografia de Jorge Amado. Em 2012, entendi que o jovem Jorge Amado era um entusiasta de Lima Barreto – a quem considerava o grande autor popular do Brasil – e precisei saber o porquê. Descobri um autor inventivo, com um olhar político e social extremamente crítico em sua época, prolífico e de humor particular. Escrevia de modo bastante coloquial, o que naquele tempo era visto como um grave defeito. Por toda sua inadequação, passou temporadas no hospício e deixou isso registrado. Lima Barreto é um gênio brasileiro. Na condição adversa em que viveu, condição que prejudicou seu reconhecimento, conseguiu produzir uma obra singular, que merece ser mais conhecida.

Você cobriu o mercado editorial por muitos anos. Acha que é possível dizer que esse mercado está mais diverso hoje?

As editoras independentes estão se fortalecendo, lá fora e aqui. A presença de editoras pequenas já vinha crescendo na Flip. Surgem porque seus editores encontram nichos com os quais em geral se identificam. Hoje é mais possível, com as novas tecnologias, publicar mais rapidamente em tiragens menores. Quem de fato gosta de literatura não deixa de comprar livros mesmo quando há crise.

Depois da Flip, você irá lançar a biografia de Jorge Amado pela editora Três Estrelas. Como foi se ver diante dessa missão? O peso da tarefa foi diminuindo ou aumentando com o passar do tempo?

A responsabilidade nunca deixou de ser grande. Acho que, com o tempo, aprendi as limitações do próprio projeto de biografar alguém. É nesse momento que, em geral, se consegue concluir o livro (risos).

Você já está trabalhando em algum outro livro?

Tem um segundo livro, de novo com Jorge Amado, desta vez com as cartas que trocou com escritores da América Hispânica no decorrer de meio século.

Você vive em São Paulo. Como é sua relação com Salvador hoje?

Nunca deixei de frequentar Salvador. Minha família inteira vive aí. A cada dois, três meses estou de volta. Salvador e São Paulo são opostas em tudo – o clima, o ritmo, o temperamento do habitante. Salvador tem uma diversidade diferente da de São Paulo. Há uma presença intensa das culturas negras. Em São Paulo, houve uma imigração maior e mais recente vinda de outros lugares, como Itália e Japão. De certo modo, a cidade continua a receber muita gente de fora, refugiados de países tão distantes quanto Síria e Congo.

*Colaborou Eric Ulbrich

adblock ativo