A Feira ganha espaço fixo com cozinha colaborativa

As cadeiras de praia na calçada já dão o clima da loja colaborativa A Feira Garagem, aberta há um mês na praça Ana Lúcia Magalhães. O lugar é uma extensão fixa da itinerante A Feira da Cidade, criada pela jornalista e produtora Carla Maciel. “É uma mistura de quitanda de interior com achadinhos londrinos”, exagera.

Atualmente, 30 marcas baianas de moda, acessórios, decoração e comidinhas vendem seus produtos no local. A proposta é que elas mudem a cada quatro meses, sobrevivendo as que forem mais cotadas. O aluguel pelo espaço custa cerca de R$ 300. O lugar é apertado feito corredor de feira, desvantagem juradamente proposital revertida pela filosofia “arrocha que ama mais”, uma das frases estampadas na parede da loja.

Se depender de Carla, o espaço vai ficar ainda mais cheio. Ela quer colocar ali 100 marcas locais e nacionais. Além dos nichos com produtinhos descolados, a partir de R$ 5, o espaço também tem uma cozinha colaborativa, com direito a balcão de boteco para quem quiser se enganchar do lado de dentro ou do lado da rua. Segunda é dia de comida vegetariana; na sexta, tem salsicha alemã e aos sábados e domingos, feijoada.

Carla quer transformar o canteiro que fica em frente à loja num “polo de cultura”, com apresentações de música, dança e jogos, e já tem planos de abrir uma outra unidade, desta vez no Rio Vermelho, antes da Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro.

A Feira Garagem | Rua das Hortênsias, 478, Pituba. Todos os dias, das 11h às 23h

Destaque |De quinta a domingo, acontece o evento A Rádio A Feira, com apresentações de DJs e bebidinhas (tem shots, chope e cervejas artesanais).

