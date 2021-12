A era de Vitorino

Tendo Vitorino Campos como protagonista, um time de jovens designers de moda baianos desponta na cena nacional. São da mesma geração, uma linhagem empreendedora que usa seus nomes como marcasO que acontece quando uma estrela explode? Somos tudo e todos resultado de uma supernova? Vitorino Campos passou o último verão às voltas com física quântica e teoria da relatividade. O resultado de sua viagem interestelar foi visto no dia 1º de abril, às 17h30, quando aterrissou pela quinta vez na passarela da São Paulo Fashion Week. O tema da coleção do verão 2015 é O Buraco Negro. Nome mais representativo da Bahia na moda nacional, Vitorino trabalha todo o tempo, e muito. O estilista, de 26 anos, costuma chegar por volta das 7h30 ao ateliê e, lá, passa cerca de 10 horas.

Depois do longo tempo de transpiração no ateliê, costuma alimentar a cabeça com filmes, livros e música. "É por onde tudo começa, na verdade. Gosto de ouvir muita música, de comprar muito CD. Escuto tudo. Acho que não é só inspiração para moda, é inspiração para a vida". Na sua área, diz admirar o clã da moda brasileira formado por Glória Coelho, Reinaldo Lourenço e o filho, Pedro Lourenço, com o qual se irmana em juventude, precocidade e no estilo enxuto e sofisticado.

