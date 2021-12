"A disputa narrativa nunca foi tão forte no Brasil"

Ela já foi chamada de agitadora, vândala e formadora de ativistas. Atualmente, secretária da Cidadania e Diversidade Cultural, a jornalista, professora e ensaísta Ivana Bentes prefere pôr todos os chamamentos na conta dos discursos radicais que assolam o país. "O Brasil vive hoje uma narrativa-pesadelo, em que alguns grupos de poder buscam criar uma polaridade baseada no ódio", diz. Diretora da ECA-RJ entre 2006 e 2013, Ivana vê na polifonia de vozes o melhor caminho para o resgate do jornalismo como exercício de cidadania. "Com ou sem diploma, temos pessoas altamente qualificadas produzindo informações, análises, formando opiniões, em todas as mídias". Mestre e doutora em comunicação, com a tese Cartas ao Mundo: Teoria e Biografa de Glauber Rocha, defendida em 1997 - que se transformou em livro, editado pela Cia. das Letras -, ela esteve em Salvador no início deste mês, coordenando o minicurso "Cultura de Redes e Economia Viva", dentro da programação do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult). Nesta entrevista, acidentalmente via e-mail, Ivana fala sobre o Programa Cultura Viva, a rearticulação dos pontos de cultura, o estímulo ao midiativismo e a implementação de políticas culturais que pretendem tirar os indígenas do isolamento. "Eles não são o passado, são o futuro do Brasil".

Em julho do ano passado, foi sancionada a lei que cria o Cultura Viva e transforma o Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural em política de estado. Na prática, como isso irá se traduzir em termos de apoio e acesso aos meios e produtos culturais?

Com a lei Cultura Viva, o estado brasileiro, independentemente dos gestores, de partidos ou de governos, passa a ter que incluir o programa Cultura Viva nas suas ações estruturantes, prever orçamento, apoio, prêmios, ações de formação, de circulação, encontros, ações de reconhecimento e defesa da diversidade cultural brasileira, não apenas no Ministério da Cultura, mas também no PPA (no Plano Plurianual) e nas diferentes políticas públicas. É uma enorme conquista e permite que, partindo da cultura, possamos pensar ações transversais entre cultura, artes, tecnologias e linguagens, economia, comunicação, moradia, saúde e mobilidade. Enfim, colocar a cultura no centro do projeto de desenvolvimento do país.

O MinC lançou no mês passado editais que contemplam indígenas, midialivristas e redes de cultura. Vivemos muitos anos, especialmente a partir de 64, a ilusão de uma rede nacional de notícias. Estamos finalmente reformulando as narrativas sobre nosso povo e nosso país?

A disputa narrativa nunca foi tão forte no Brasil. Vivemos um ataque contra uma série de avanços, entre eles os avanços no campo do comportamento e no campo do reconhecimento da diversidade cultural, sexual, religiosa. O Brasil se reinventou ao assumir que é uma nação sem gravata, em que nossa cultura vai da macumba à ópera, da aldeia indígena à cultura hacker e digital. Emergiram novos sujeitos do discurso, vindos das periferias e do interior, o Brasil urbano se conectou com um rural contemporâneo. Celebramos a estética afro-brasileira, a cultura do hip hop e do funk. As redes sociais fizeram emergir uma ruidocracia que atualizou nossa narrativa, ao mesmo tempo em que vocalizou quão profundo eram os discursos de ódio entranhados em diferentes estratos sociais. Um dos fenômenos mais impactantes foi a explosão dos coletivos, redes, agentes, iniciativas de midiativismo, um enxameamento de centenas de novas iniciativas de mídia livre em todo o Brasil, que ressignificou os fatos e notícias cotidianas. O Brasil se reinventou e agora corre o risco de se desinventar, se perdermos a disputa narrativa. Por isso o apoio e estímulo à diversidade de mídias é vital. Da diversidade e da adversidade vivemos!

A senhora já foi acusada de ser uma "blockteacher". A despeito da exigência ou não do diploma, milhares de aspirantes a jornalistas lotam as faculdades públicas e particulares. Mas a profissão, em seu formato mais "tradicional", tem sido demonizada. A crise do jornalismo, em sua opinião, aponta para qual horizonte?

Não devemos demonizar a formação tradicional dos jornalistas. Fui diretora da Escola de Comunicação da UFRJ durante oito anos e sempre formamos jornalistas que recebiam diplomas. O que nunca defendi foi a reserva de mercado. Com ou sem diploma, temos pessoas altamente qualificadas produzindo informações, análises, formando opiniões, em todas as mídias. As escolas livres de comunicação, audiovisual, mídia explodiram no Brasil. Enquanto estava na UFRJ, certificamos e reconhecemos várias delas pela sua excelência, como a Escola de Comunicação Livre da Maré, no Rio, que forma jovens vindos das periferias em um curso inovador de mídia, jornalismo, publicidade social e toda uma produção midiática que é a expressão da diversidade cultural e de mundos: mídia periférica, mídia índio, jornalismo público, ações nas redes sociais que expressam grupos invisíveis na grande mídia. Outros atores estão qualificados para formar e para atuar. A crise do jornalismo massivo é apostar na unificação, centralização, homogeneização, na diminuição da polifonia, que desconsidera a ruidocracia e a heterogeneidade das falas.

Em contraponto à rede nacional e a certo padrão de qualidade, uma "ruidocracia" que pluralize as vozes sem "gatekeeper"?

É isso. Nossas ações e políticas culturais têm que apostar na ruidocracia, o regime da diversidade de vozes, de visões de mundo. É claro que os mediadores, o "gatekeeper", os editores, os filtros não desaparecem, mas surgem novos atores. As redes hoje criam novos regimes de reputação. O espaço público hoje é disputado por mais sujeitos. Não temos a ilusão de que as corporações centralizadoras e que se apropriam dessa diversidade de vozes desapareceram, ao contrário. O Brasil vive uma narrativa-pesadelo, em que alguns grupos de poder buscam criar uma polaridade baseada no ódio, no que temos de pior em termos de valores. Apostamos em outra direção, por isso lançamos um Edital de Mídia Livre, que fará o mapa dessa diversidade de vozes.

As plataformas criadas por coletivos, como a Ponte, seriam um caminho ou acabariam por reproduzir de algum modo o discurso das mídias tradicionais?

Há no Brasil centenas de iniciativas de mídia livre, plataformas, páginas nas redes sociais, blogs, com propostas diversas. A Ponte, a Pública, os Jornalistas Livres, a Mídia Ninja, para ficar em apenas alguns exemplos, trazem um vento fresco, outras pautas, um jornalismo público e ativista, que tem lado, que se posiciona claramente, não de forma "imparcial", mas, ao contrário do que ensinam nos cursos de jornalismo, com ponto de vista muito explícito em defesa do que potencializa o bem comum, do que aumenta a autonomia social e o senso crítico.

No caso específico dos indígenas brasileiros, além dos pontos de cultura, que iniciativas podem dar visibilidade ao discurso, ante a violência que sofrem, tanto física quanto espacialmente?

Uma das principais questões é não deixar a luta indígena isolada, é dar condição para que eles construam ferramentas de luta, conectando as aldeias através de tecnologias de comunicação e estimulando o surgimento de uma mídia índio, não só a luta por terras e territórios, mas por terra virtual, ou seja, presença da sua cosmovisão nas mídias. Produzir mídia, inclusive transmissões ao vivo, também é uma forma de os indígenas se defenderem contra os ataques de madeireiros, mineradoras, corporações de biopirataria, projetos de hidrelétricas que ameaçam seus territórios. Formamos um grupo de trabalho no MinC, puxado pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, para responder às demandas, que vão desde placas de energia solar até antenas de conexão para internet e formação em mídia. Temos que entender que eles não são o passado, mas o futuro. Temos que restituir a contemporaneidade que foi negada aos indígenas e apoiá-los para que suas cosmovisões e cosmopolítica inspirem outro modelo de desenvolvimento, não predatório, no Brasil.

Tem-se um discurso ambivalente fortemente difundido sobre as periferias. Ao pensar a rearticulação dos pontos de cultura, imagino que se pense o caldeirão em ebulição no qual ferve esta arte e a vulnerabilidade de quem o habita.

Vamos criar uma coordenação de periferias na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, para fazer o mapa e a cartografia dos fazedores de cultura, agentes, apoiadores das expressões culturais que vêm desses territórios. Para associarmos a política cultural a outras políticas públicas, como o Plano Nacional de Redução de Homicídios (PNRH) dos jovens nas periferias e favelas. Onde tem Ponto de Cultura, onde tem ações culturais, os jovens se organizam contra a violência policial, buscam mudar a mentalidade da polícia que mata de forma epidêmica no Brasil. Temos que, partindo da cultura, apoiar ações concretas de potencialização da juventude: Pontos de Justiça, Pontos de Cidadania, Pontos de Direitos Humanos. A cultura é um vetor extraordinário de potencialização e transformação do negativo em positivo. Estamos elaborando para 2016 políticas públicas e ações territoriais locais para cultura das favelas e periferias, pois elas são o contraponto para a visão estereotipada das favelas como fábricas de morte e violência, aspecto recorrente na mídia e no cinema que revela apenas a imagem da favela-inferno, território para a pulsão de morte, sem olhos para a cultura de resistência e vitalidade que vem sendo forjada, e sua relação com novas formas de trabalho e ocupação.

Fala-se muito sobre o discurso de ódio que assola o país. Como nos tornamos tão fundamentalistas?

A sociedade brasileira sempre foi brutal, mas escondia seu racismo e brutalidade em discursos de conciliação e de um democratismo sem base material ou social. Esses discursos perderam lastro, quando ficaram claras as desigualdades e se inverteram as prioridades, nos programas sociais, beneficiando os pobres. A inversão de prioridades produziu um discurso de ressentimento, de ódio entre grupos, acirrado por discursos simplistas, que enxergam direitos como privilégios, que encaram democratização como perda de exclusividade e de status. O rancor e o ressentimento sociais, hoje no Brasil, servem a um projeto político conservador e assustador. É uma espécie de retorno do recalcado, em forma de ódio aos pobres, às minorias, aos homossexuais, aos que têm comportamentos disruptivos, é uma normopatia doentia. Mas a "direita ostentação" tem um limite, o ódio não destrói apenas os que são objeto dele, mas despotencializa os odiadores. O Brasil é maior e melhor que a onda de boçalidade inflacionada artificialmente que assola o país.

A senhora veio a Salvador para o Enecult, coordenar o minicurso Cultura de Redes e Economia Viva. Me parece que, em teoria, estamos um passo à frente no que diz respeito à percepção de como atuar no presente. O que nos falta?

É preciso colocar a cultura na centralidade do projeto de desenvolvimento do país, como propõe o Ministro Juca Ferreira. Temos que investir em políticas públicas inovadoras e multiplicar os gestores com disposição para potencializar as ações e iniciativas da sociedade, que são o maior laboratório de políticas culturais que conheço. A sociedade inventa saídas e soluções. Os gestores públicos têm que abrir todas as portas, e mesmo forçar todas as portas, para que essas soluções e experiências trazidas pela sociedade se tornem políticas públicas. Mas, para isso, precisamos mapear, cartografar, produzir índices, dados, dar visibilidade a essa multidão de agentes, iniciativas e processos. Por isso, apostamos em uma Rede Cultura Viva, de articulação do que já existe. Por isso, estamos apostando na autodeclaração dos Pontos de Cultura, para criarmos um "problema" no MinC. Um problema de escala, que é ter não apenas recursos, mas apoiar, criar, fomentar soluções de sustentabilidade para os produtores de cultura do Brasil. "Não fizemos o curso de mágica", como diz o nosso ministro, mas fizemos o curso de imaginação política, que é não subestimar as tecnologias sociais brasileiras que transformam o negativo em positivo.

