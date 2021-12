A desconhecida América Latina

As fronteiras da América Latina são móveis. Geograficamente, demarcam o território. Culturalmente, são difusas. A força da produção cultural e artística deste continente-mosaico é o cerne do trabalho do pesquisador Carlos Bonfim. Professor da Ufba, a experiência na rádio equatoriana foi a semente do Latitudes Latinas, programa que coordena, produz e apresenta nas rádios Educadora, de Salvador, e Educativa, de Maceió. Comemorando cinco anos de audiência, o Latitudes Latinas está prestes a se materializar em festival. A partir deste mês, e ao longo de 2013, ele trará a Salvador o melhor da produção cultural do continente.

A noção identidade então não passa por critérios pré-estabelecidos?

Não. Qual o entendimento que nós temos no Brasil sobre os indígenas, por exemplo? Sobretudo quem vive em centros urbanos, como percebemos as comunidades indígenas? Em alguns países no continente, é uma realidade completamente diferente. No caso da Bolívia, que tem um predomínio da população indígena, o entendimento que eles têm das culturas indígenas é completamente outro. Para nós aqui no Brasil, e não só aqui, não se assimila muito bem a informação de que um jovem indígena, cante rap, por exemplo. Ou blues, ou música eletrônica. Eles não se sentem menos indígenas por não usar tal roupa ou usar o cabelo de um jeito ou consumir tais coisas. Não é isso que os define como indígena.

Há uma importante contribuição negra para a cultura Latina. Mas porque, não só na música, ela parece tão invisível?

Quando pensamos na Argentina, não pensamos em negros. É pouco comum pensarmos em negros na Bolívia, no Equador, no Peru, no Chile, não é algo que frequenta a nossa cabeça. E vamos trazer esse música argentino que fez uma pesquisa em um região que lá eles chamam de litoral, porque fica próximo ao Rio Paraná, região das missiones, ele fez uma pesquisa identificando a presença da cultura negra naquela região. Embora o tango tenha reminiscências negras também, é algo do que se fala muito pouco. E ele fez uma pesquisa sobre batuques naquela região e produziu um documentário. Vamos apresentar tanto esse documentário quanto um outro sobre o tambor de sopapo e um outro. Da Natália, que participa do Latitudes Latinas, que foi feito no pacífico colombiano, ela foi pesquisar músicas tradicionais e descobriu que havia reggaeton.

Como essa música chegava aqui?

Via rádio, mas Salvador era um porto importante, por onde circulava gente de todo o mundo, as crônicas que falam sobre os bregas, por exemplo, era o lugar onde chegavam os marinheiros viajantes,e eles traziam discos também. O Moacir Santos falava de quando tocava na Bahia desse repertório com o qual eles trabalhavam. Era comum você ouvir ritmos como o bolero, nos Cabarés. Tanto ao vivo, quanto nos discos que os marinheiros traziam.



Essa influência da música latina parece que está sendo absorvida por músicos da nova geração.

Agora você tem o reggaeton e a cumbia. A cumbia está com uma força no continente inteiro. Estamos preparando um encontro para o ano que vem para falar e ouvir cumbia, Baiana System tá fazendo cumbia, Criolina, Pio Lobato, o pessoal da guitarrada no Pará, se aproximando muito da cumbia. A academia da berlinda, lá de Pernambuco, também transitando pela cumbia. Então, hoje essas dinâmicas mudaram bastante. Você tem uma série de espaços que estão sendo criados e se consolidando como pontos de encontro. O fora do eixo tem investido muito nisso. O circuito de festival que eles fazem o tempo inteiro você artistas vizinhos tocando, e artistas daqui indo pra fora também. E isso só mostra o quanto ainda temos a compartilhar e o universo gigantesco



De repente, os boleros que tocavam nas rádios, passaram a ser vistos de maneira pejorativa e ganharam o rótulo de brega. Como isso aconteceu?

Isso tem a ver com a nossa alfabetização estética. Quando pensamos em três compositores clássicos, ou três pintores, clássicos, sabemos perfeitamente qual é a resposta. São fundamentalmente masculinos, brancos e europeus. A nossa sensibilidade estética está formada a partir deste padrão. Não incluímos nesse repertório clássico, mulheres, asiáticos, negros. Tem a ver com essa nossa educação o fato de invisibilizarmos um repertório. Tem muito mais a ver com isso que que acharmos que somos pobres vítimas do imperialismo yankee, hoje isso já não dá conta, porque hoje temos a possibilidade de ter contato com a produção muito mais diversificada., Nos últimos tempos isso está me interessando muito. Esse circuito bregueiro do Pará, como ele irradiou para o resto do país. O entendimento que se tem desse universo musical e cultural historicamente sempre foi visto de maneira muito pejorativa. Era coisa de pobre, analfabeto, favelado, mas de repente isso vira uma fonte de pesquisas para músicos, como o pessoal da Baiana System, pessoas que vêem as possibilidades estéticas disso, não é uma coisa para fazer piada. É uma coisa de reverência. Fez parte da pesquisa do doutorado, mas é um trabalho que eu continuo, que é acompanhar como bandas do universo rock em todo o continente, gravaram tributos aos músicos da geração brega.

Mas isso é uma coisa universal, não só do continente latino. Se você pega a nova geração de músicos, digamos, nos EUA, eles estão revisitando o cancioneiro do country, do folk.

O folk era visto como uma música de vertente conservadora, mas aí entra Bob Dylan e as pessoas dizem: "Espera aí, o folk pode pensar outras coisas". E isso é interessante. O que está acontecendo com esses juízos estéticos? Como é que um repertório que era visto com receios, criavam-se rótulos como Odair José é o terror das empregadas. Se Peninha canta é brega, se Caetano canta é cult. Se é Roberto Carlos, não presta. Se é Betânia cantando a mesma música, aí é legal. Mas se você observa a quantidade de documentários nos últimos 5 anos sobre esse universo, isso significa que a memória cultural do Brasil passa por isso também. Essa coisa da mentira do gosto vai caindo por terra. Quem sou para colocar uma música no rádio e pensar que eu tenho bom gosto e que essa é a música que você deve ouvir? É muita pretensão.

E qual o papel da Academia nesse processo de promover essa aproximação?

Temos investido nisso. Eu trabalhei com uma disciplina chamada teoria de práticas artísticas na AL que tem a ver com essa insatisfação. A gente deixa um cânone que é euro-centrado e você está discutindo alguma coisa que é aqui da Bahia ou do Brasil e a bibliografia com a qual você trabalha é toda importada. Temos esses cânones, o saber que recebemos da Europa, dos EUA, da Ásia, de diferentes lugares do mundo, mas temos uma tarefa pendente ainda de olhar ao nosso entorno. Esse é um dos desafios da universidade também. Num primeiro momento, na Academia, é preciso formar gerações de pesquisadores sensíveis e atentos, se nós estamos contando uma história, falando de um determinado lugar, um passo fundamental é ter acesso ao conhecimento acumulado. Temos aqui mais de 100 anos de pesquisadores que produziram conhecimento teórico sobre o continente, sobre as culturas desse continente, e é um material que é pouco aproveitado nos nossos cursos, nas nossa formação de um modo geral. O outro é esse momento de extensão, além do programa de rádio, realizamos, como projeto de extensão, ciclos de encontro sobre arte e cultura na América Latina, fora da universidade, interativo e de entretenimento também, com a comunidade me geral. E o interesse é grande. Temos a FLICA, Salvador entrou no circuito do In-Edit, há aqui uma plataforma latino americana de dança, então são diversas iniciativas. É importante essa troca ,esses contatos, para fortalecermos esses espaços e ver o quanto podemos aprender e ganhar com isso.

