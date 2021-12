O atraso de uma hora, Guilherme Bellintani, 35, põe na conta do engarrafamento. As duas assessoras que o acompanham no encontro com Muito, realizado no Palácio Rio Branco, Centro de Salvador, sacam para a explicação a agenda - "tão apertada que entrevistas são marcadas com um mês de antecedência". Implicações do cargo, poderiam dizer. Formado em direito pela Ucsal e doutor em desenvolvimento regional e urbano pela Universidade Salvador (Unifacs), Bellintani caminha para o quarto mês à frente de uma secretaria-vitrine para a gestão de ACM Neto. Desenvolvimento, Cultura e Turismo, historicamente eixos centrais para Salvador, estão sob seus encargos, assim como um orçamento deficiente, "que exige estratégias". A maior delas, ele gosta de dizer, a cidade já lhe deu. "Se você perguntar se eu prefiro ser secretário de uma cidade com orçamento cheio ou ser secretário de Salvador com o atual orçamento esvaziado, não tenho dúvidas; nós temos o mais raro, que é conteúdo cultural; agora, precisamos correr para capitalizar isso".

O senhor afirmou que é preciso ter uma "nova percepção" sobre a associação entre cultura e turismo em Salvador. Em que consiste essa nova percepção?

Acredito que o turismo será beneficiado em função de coisas que a gente promova no núcleo central da cidade. O turismo é o reflexo de um lugar que tem uma marca. E a marca de Salvador é a cultura. Mas a cultura não pode estar a serviço do turismo, ela tem que estar estruturada num plano de cidade, para seus cidadãos. O turismo, nesse caso, será reflexo de uma cidade como ela é, e não como ela é embrulhada para ser. A mistura entre cultura e turismo pode ser perigosa, mas pode ser muito positiva se for bem pensada.

Um exemplo dessa mistura perigosa seria a imagem de terra da alegria que ficou vinculada a Salvador?

Esse é um dos aspectos. Acho que a cultura, se não for bem gerida, passa a se aproximar muito do entretenimento. E é esse cuidado que precisamos ter. Nada contra o entretenimento, mas o elemento cultural da cidade deve ser preservado e potencializado, sem que isso gere uma imagem de cidade do entretenimento. Quero Salvador como cidade da cultura. O entretenimento - o turismo - vem como consequência de uma boa política cultural.

E o que é, em termos práticos, essa boa política cultural?

O Festival da Cidade, que criamos para comemorar o aniversário de Salvador, é um exemplo. Nós tínhamos a opções de fazer um grande show, com um artista consagrado cantando para 30 mil pessoas. Fizemos um festival para absorver vários cantos da cidade. O Festival da Cidade é um exemplo da integração positiva entre cultura e turismo. Um calendário de eventos só funciona se é entendido pela comunidade como legítimo. O evento midiático pode até ser importante, mas não gera política cultural de longo prazo.

