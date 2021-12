A cultura de Itaparica mora aqui

O arquiteto Pasqualino Magnavita levou sete anos para projetar, financiar e construir o Mirante do Solar – Casa de Cultura e Ética, inaugurada no final de 2014 e que hoje é referência em Itaparica. O terreno é grande e orgânico. A casa, ampla e quase sem portas. Em vez delas, pontes, escadas e rampas interligam diversos ambientes. De onde estiver, o visitante sempre poderá ver a mangueira em torno da qual o lugar foi erguido.

O portão da entrada se abre para um jardim com um pequeno anfiteatro, que atravessamos até chegar à galeria. Ali está em cartaz, até fevereiro, a exposição fotográfica Quando o olhar vira magia, da artista visual Amanda Paraíso. Mais adiante fica o salão, que se divide entre ser um cineclube todas as sextas, às 19h30, e um palco para shows com vista para o mar.

No cinema, 2017 começou com A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino. Já o projeto Ilha da Música recebeu dez artistas ao longo de 2016, como João Omar e Matita Perê. Tudo isso é articulação de Pasqualino, que atua apesar do orçamento “sempre no vermelho”. Há algum tempo, prefere ficar nos bastidores, sem assinar projetos ou curadorias. “Meus trabalhos dependem de fluxos e ideias coletivas. São um produto social”, explica, com a sabedoria de seus 88 anos.

Foi ele quem nos guiou no último domingo e contou que, apesar dos turistas, está interessado é no desenvolvimento da região, seja recebendo artistas locais ou promovendo eventos singelos, como a apresentação do coral de idosos no Natal. Da programação deste ano, já definiu a Comenda Maria Felipa, em fevereiro, e uma mostra do artista Armando Salvador, em março.

Mirante do Solar Rua Itaparica, 116 - Centro. Aberto aos sábados e domingos, das 15h30 às 18h30 ou por agendamentos. Tel. 71 3631-1319.

Destaque O subsolo, onde está a mostra de esculturas de Bolival Cindo Oliveira Santana, recém-chegada do Palacete das Artes. O espaço também abriga oficinas diversas, de tecido à máscaras de Carnaval.

