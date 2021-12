"A culinária é um ato de amor consigo e com o outro"

Tomio Kikuchi é considerado um mestre, um guru da alimentação psicossomática. Japonês de origem, chegou ao Brasil após o fim da Segunda Guerra, estabelecendo-se em São Paulo. Foi ele o responsável por divulgar, na década de 50, a macrobiótica no Brasil, filosofia baseada no uso dos alimentos integrais. Logo foi apelidada pelos seus adeptos de 'macrô' e adotada por uma geração de artistas brasileiros, incluindo o cantor Gilberto Gil e a atriz Cássia Kiss Magro. Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento dos estudos, o termo foi superado. A macrobiótica passou a ser chamada de micromacrobiótica, uma vez que se chegou à compreensão de que, para atingir e manter a unidade, vitalidade e imunidade é necessário mais do que uma alimentação saudável. Segundo o professor, é preciso a educação simultânea de sentimento, vontade e juízo. Baseado nesse princípio, fundou e é o atual presidente do Instituto Princípio Unificador e do Centro Internacional de Educação Vitalícia, onde funciona um restaurante-escola no bairro da Liberdade, em São Paulo. Kikuchi esteve recentemente em Salvador para participar de uma série de palestras sobre a Auto-Educação Vitalícia. Aos 90 anos, carrega a serenidade adquirida com o tempo e o espírito jovem. Em um português enrolado, o educador conversou com a Muito. Nesta entrevista, ele fala sobre alimentação, educação e qualidade de vida.

O termo macrobiótica deixou de ser utilizado e, agora, fala-se em micromacrobiótica? Por quê?

Porque essa definição tornou-se muito restritiva. O entendimento comum era que a macrobiótica considerava apenas a alimentação como meio para atingir e manter a integralidade, vitalidade e imunidade. Mas, na realidade, o que conta mesmo é o estilo de vida. É necessário, na verdade, a educação simultânea de pensamento, sentimento e vontade através da prática do autocontrole psicossomático entre alimentação mental, física e respiratória. Por isso, passou a se chamar micromacrobiótica ou autoeducação vitalícia, um termo mais abrangente pois leva em conta o fato de que dependemos não apenas dos macro-processos da natureza mas, principalmente, de trilhões de micro-seres que habitam nosso organismo, sustentando funções vitais.

E quais são os alicerces da alimentação micromacrobiótica?

Eles passam, necessariamente, pela compreensão de que todas as pessoas são formadas por mente, corpo e sentimento. Para sustentar estas três partes do organismo, a alimentação deve ser psicossomática, focada simultaneamente nas partes física, sentimental e psíquica. O alimento mental é a palavra, mais importante do que a própria comida. É a palavra que controla nosso estilo de vida, nossas ações, e, consequentemente o nosso destino. O ser humano tem cinco bocas e com elas nos alimentamos: a boca, propriamente, os olhos, os ouvidos, o nariz e o umbigo, que é a boca principal durante a gestação. Por meio do controle verbal dessas cinco bocas, dizendo "sim" ou "não", podemos direcionar nosso destino, ampliando a longevidade e mesmo a percepção da razão de nossa existência.

O que teria a ver com a busca de um estilo de vida mais saudável.

Também, mas principalmente compreender que um estilo de vida revitalizante não engloba apenas alimentação e exercícios físicos. Veja bem: as pessoas são condicionadas a repetir erros. Se um dia come uma coisa que faz mal, não deveria repetir a experiência. Mas acaba repetindo uma, duas, três vezes. Erra, adoece e continua fazendo errado. É assim não somente com a alimentação, mas em todos os aspectos da vida. Se não mudar a mentalidade, vai continuar errando sempre. As pessoas deveriam aprender com os próprios erros. A tristeza, a dor, as dificuldades que surgem em situações de erro, são ótimas oportunidades de aprendizado. A natureza é sábia, as consequências danosas, destrutivas de nossos erros não são imutáveis, é possível quase sempre se recuperar. O problema não é o erro mas, sim, a inutilização do erro.

O principio de que a causa de doenças estaria na desarmonia entre as energias yin e yang no organismo se mantém na micromacrobiótica?

A macrobiótica considera que cada alimento é avaliado de acordo com a proporção yin-yang. Há ingredientes, como a carne, por exemplo, que é super yang; e o açúcar, que é totalmente yin. Esses alimentos devem ser evitados. E há ingredientes que são mais equilibrados, como os cereais integrais, por exemplo. O problema está no conceito. Essa ideia de querer realizar o equilíbrio perfeito, de ter a saúde completa, é utópica, baseada numa visão mais religiosa, supersticiosa, unilateralista. Isso acabou atraindo muitas pessoas para a filosofia, mas acabou também por prejudicá-las, na medida em que as levou a imaginar que doença é desequilíbrio/problema e que saúde é equilíbrio/solução. É um grande equívoco querer excluir a doença, equilibrando os antagonismos yin-yang. Na realidade dinâmica, não existe nada perfeitamente equilibrado. O que existe, sim, é o desequilíbrio reequilibrador. Temos que aprender a re-equilibrar dentro da realidade inevitavelmente desequilibrante. A micromacrobiótica não impede o consumo de nenhum alimento. Se a pessoa sabe comer de forma controlada e razoável, pode comer de tudo.

Isso significa que a busca pelo equilíbrio é um equívoco?

Ninguém pode viver equilibrado, só podemos viver no desequilíbrio constante. Viver em equilíbrio o tempo todo é impossível e fantasioso. Desequilíbrio é vitalidade. A normalidade atrofia. A nossa realidade não é equilibrada, vivemos em um mundo caótico, com pobreza, violência, diversos problemas. É preciso aprender a viver nesse desequilíbrio, e isso inclui a forma como nos alimentamos. Precisamos aprender a comer controladamente, instintivamente e apenas o necessário. Hoje em dia as pessoas comem muito de forma desejosa. Não se deve comer desejosamente. Tudo é feito para que as pessoas consumam, as embalagens são atraentes, os produtos são bonitos, tudo é feito para estimular a imaginação e aumentar o desejo. Mas tudo é feito apenas com o interesse de vender, de lucrar. As prateleiras dos supermercados estão cheias de veneno. É preciso estar atento sempre.

O senhor costuma dizer que a constituição do sangue é a origem de vários problemas de saúde. Por quê?

Porque mudamos a partir do nosso sangue. Quem transforma o sangue, transforma a qualidade do pensamento. A matéria-prima do sangue entra pela boca. Ele [o sangue] trabalha 24 horas sem parar, renovando as nossas células e os nossos órgãos. Por isso, quando perdemos a normalidade, a regularidade e a imunidade do sangue, ficamos doentes. E o segredo do controle do sangue é a alimentação. Hipócrates [o pai da medicina] já falava que toda doença começa no sangue. Tudo o que comemos vira sangue, então a matéria-prima dele entra pela boca. Digo sempre que quem não sabe viver pela boca, vai morrer por ela. A boca é sagrada.

A mastigação incorreta também influencia no desenvolvimento de doenças?

Sim, quando não se mastiga corretamente ou se ingere alimentos sem qualidade, a consequência é o enfraquecimento da nossa constituição sanguínea e a queda da imunidade, o que dá margem ao aparecimento das doenças. Produzimos 750 cm³ de saliva quando mastigamos bem. Temos que estimular a glândula salivar porque na saliva existem 18 enzimas que controlam o sangue. Ela é imunológica. Os animais, por exemplo, lambem o recém-nascido para imunizá-lo. E o machucado não inflama depois que passam a língua. A cura está na boca. Toda doença pode ser amenizada por meio dela. A recomendação é que um doente mastigue mais de 100 vezes. É autocuraterapia.

Manter uma dieta baseada em alimentos integrais continua sendo importante?

Sim, mas não é suficiente que os alimentos sejam integrais. É preciso saber prepará-los adequadamente, com técnica e sentimento. A culinária é um ato de amor consigo e com o outro. As comidas produzidas na maioria dos restaurantes não são feitas com amor, mas apenas para vender. Por isso, é tão importante ter o cuidado de produzir a própria comida, comer junto com pessoas queridas. Fazer desse ato um momento para compartilhar amor. Na correria do dia a dia, muitas famílias deixaram de sentar à mesa. É preciso resgatar essa convivência. Atualmente, os pais estão mais preocupados em querer que seus filhos sejam bons profissionais do que cidadãos. Não se dão conta de que a personalidade é mais importante que a carreira, a conta do banco. Talvez isso explique a razão de encontrarmos mais facilmente pessoas com carreiras brilhantes do que com uma personalidade confiável e coerente.

