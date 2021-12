A criadora do Desabafo Social

Foi aos 19 anos que Monique Evelle, hoje com 21, ficou entre as 25 mulheres negras mais influentes da internet brasileira, eleitas pelo site Blogueiras Negras. Mas foi um pouco antes, no ensino médio do Colégio Estadual Thales de Azevedo, que a história começou. Ou até antes, quando estudava em uma escola particular de Salvador. "Lá eu ouvia piadinha racistas e sentia vergonha, me sentia culpada".

Ao partir para o ensino público, achou que seria diferente. "Mesmo que a maioria fosse negra, ninguém se interessava em falar de racismo. Só que aí eu comecei a falar e não parei mais". O coletivo Desabafo Social, grupo que hoje promove debates nas ruas e escolas sobre a situação das minorias no Brasil, surgiu como uma chapa do grêmio estudantil. E o Desabafo não acabou com a formatura. "Eu queria desconstruir os paradigmas em torno do negro, aí comecei a andar aqui pelo Nordeste de Amaralina vendo o que as pessoas pensavam e escrevendo no blog".

Essa inspiração chegou a 13 estados brasileiros. Além de promover debates, os colaboradores também ajudam os jovens com as matérias regulares das escolas, como português e matemática. E não vai parar por aí. A ideia é que o coletivo vire uma instituição ou uma escola livre. Sem medo, Monique fala de feminismo, homofobia, transfobia e racismo. Mas, antes de a entrevista terminar, comenta: "Quando tem trovoada, morro de medo. Na verdade, sou muito medrosa, tenho medo de tudo". Que medrosa que nada, mulher!

