A céu aberto

Já pintou o verão e, às vezes, tudo que se quer, ao sair de casa, é receber uma lufada de ar fresco vinda de um ambiente com ar-condicionado. Mas, peraí. Não seria sacrilégio recusar o convite que a estação mais quente do ano nos faz para sair um pouco da caixa? Sim, seria. Afinal, é certo que as temperaturas mais altas que encontramos na rua pedem um refresco, mas o alívio não precisa estar necessariamente entre quatro paredes. Sem esforço, é possível encontrar lugares em que o salão refrigerado dialoga com áreas externas e onde se pode seguir ao pé da letra a ideia de comer fora.

Só na rua Almerinda Dutra, no Rio Vermelho, há dois restaurantes que nos deixam na dúvida sobre para qual lado atravessar. Numa banda, o Conde de Castro, comandado pelo chef Saulo Castro há pouco mais de cinco meses, num casarão de 1892. Na outra, o Pasta em Casa, num prédio recém-reformado, aos cuidados do chef Celso Vieira Pinto.

"A varanda sempre lota primeiro", revela Saulo, que conta com uma aliada mesmo nos horários de sol a pino: uma amendoeira centenária que, por revelar o peso da idade, por pouco não virou entulho durante as obras que deram ao imóvel ares mais contemporâneos. A árvore ganhou o suporte de cabos de aço, para sustentar a estrutura imponente.

Garantida uma mesa à sombra, hora de passear pelo cardápio. "Costumo dizer que minha comida é multicultural. A base é sempre França e Itália, mas incorporo elementos da culinária contemporânea", diz o chef. Para combinar com o frescor do ambiente, ele sugere o Duas Irmãs, risoto que homenageia a mãe e a tia na combinação de camarões e perfume de coco verde. Para acompanhar, roska de jabuticaba com vodca Pravda e turbinada com paleta mexicana de morango da Monterrey.

Dali mesmo dá para ver a varanda do Pasta em Casa, que pode entrar na lista para uma próxima saída. De dia, a disposição dos prédios vizinhos garante a sombra no almoço. À noite, uma iluminação minimalista dá novo tom ao ambiente, pedida agradável para uma refeição a dois ou com amigos. "O pessoal mais jovem gosta de ficar mais ao ar livre. Os mais conservadores preferem o salão", identifica o chef Celso Vieira Pinto. "Do lado de fora é uma delícia porque você pode tomar banho de lua", brinca Valeska Calazans, esposa e sócia de Celso.

Mas, como ninguém vive só de céu estrelado, a dupla sugere preencher a boca com pratos como a salada cantineira, inspirada nas tradicionais cantinas italianas. A receita combina folhas verdes com palmito, tomate-caqui e torrada de alho. Outra opção é o fagotini de queijo com parma e figos turcos, servido com molho sugo.

Lá fora

Ainda pelo Rio Vermelho está a nova filial do Solar, comandado pela chef Andrea Nascimento e pela empresária Maíra D'Oliveira. O restaurante também oferece um pedaço de céu para quem não quer ver o teto de concreto sobre a cabeça.

Na varanda, emoldurada por um charmoso gradil, dá para se deliciar com o Marepe, prato que homenageia o artista plástico combinando filé de peixe grelhado com tomatinhos e alhos assados no azeite extravirgem, manjericão fresco e batatas salteadas na manteiga de garrafa. Para acompanhar, a pedida é um saquê tropical, que mistura à bebida fermentada japonesa cointreau, cubos de caju, manjericão e suco de limão-siciliano.

Rola uma dica também lá pelas bandas do Chame-Chame, onde está o Platô, instalado no alto de um barranco - Barranco, inclusive, era o nome do bar antigamente. Por lá, nem adianta pedir salão fechado com ar-condicionado. As mesas já estão todas do lado de fora, sob a sombra de uma imensa mangueira, dando o recado sobre o tom despojado do lugar.

"Aqui é um bar de cerveja gelada e tira-gosto", define João Gilberto Alexandrino, o dono. Há alguns meses, ele ensaia um almoço executivo, que está "engatinhando". As opções são filé, frango, costelinha suína e peixe. Todos acompanham purê de aipim ou feijão tropeiro, além de arroz e salada. Mas João sabe que o forte mesmo é à noite, especialmente a partir da quinta-feira. Como sugestão, prove o carro-chefe, um polvo na chapa com pimentão e cebola. "A pessoa vem para a happy hour e fica a noite toda".

Onde comer

Conde de Castro - Rua Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho - 71 3232-4455

Pasta em Casa - 71 3334-7232

Solar - Rua Fonte do Boi, 24, Rio Vermelho

Platô - Rua Plínio Moscoso, 25, Chame-Chame - 71 3237-1604

