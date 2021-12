A Casa Preta completa 10 anos de programação com cultura alternativa

O barulho de madeira rangendo interrompe a entrevista em frente ao casarão de número 40 da Rua Areal de Cima, no Dois de Julho, onde há 10 anos funciona o centro cultural Casa Preta.

Na casa azul igualmente grande, no outro lado da rua, braços femininos empurram os dois lados da janela para fora e rapidamente os puxam para dentro, deixando apenas uma fresta de ventilação. De fora, não se viu o rosto de quem fez o movimento.

O cenógrafo Maurício Pedrosa desloca-se alguns passos para a direita, nos paralelepípedos por onde passam os automóveis. Busca um ângulo que lhe permita enxergar a pessoa, ao tempo em que grita espaçadamente: Vizinha! Vizinha! Vizinha! A mulher atende ao terceiro chamado e responde: “Eu ouvi a sua voz”, justificando por que abriu a janela.

Pedrosa, que quase não tem ido à casa durante a quarentena, acena se despedindo da moça e volta-se de novo aos seus interlocutores originais. “Essa é uma das casas que tivemos que pintar”, aponta o cenógrafo, referindo-se a um episódio de 2017 em que grafiteiros que participaram de um evento na Casa Preta se empolgaram e coloriram sem autorização as fachadas da vizinhança.

O desfecho do evento, com os próprios grafiteiros ajudando a pintar as paredes, aproximou os moradores do pessoal da Casa Preta, como o imóvel era conhecido antes da ocupação por causa de sua fachada e janelas escuras.

Ali se reúnem atualmente os grupos Macumba Produções, Bogum Ambiente Criativo, Aldeia Coletivo e o pioneiro Vila Vox, de Gordo Neto, além do ateliê de Maurício Pedrosa e os artistas Issa e Mayale Pitanga. Uma espécie de fábrica de sonhos, inspirada em projetos que Gordo presenciou em outras cidades brasileiras, que vai muito além da programação cultural que tornou a Casa Preta um dos principais endereços de cultura alternativa de Salvador.

“Isso era muito forte em São Paulo e em Minas Gerais, graças às leis de fomento à cultura”, afirma Gordo, ao relembrar a gênese do projeto. O Vilavox, então com 10 anos de atividade, buscava uma sede própria e foi muito influenciado pelas experiências vistas Brasil afora.

A ideia, então, passou a ser um lugar que unisse as necessidades do grupo de teatro com a colaboração com outros artistas e coletivos.

Laços culturais

Durante uma visita ao casarão do Dois de Julho, que pertencia a um advogado amigo de Gordo, a procura parecia ter acabado. Gordo Neto, Prêmio Braskem de Teatro pela direção de Dissidentes (2012), havia chegado a um acordo com os companheiros de trupe sobre a utilização do espaço. Em princípio, o imóvel foi alugado, mas Gordo sentiu a necessidade de adquirir a propriedade.

O casarão, que pelas contas de Gordo está prestes a se tornar centenário, estava sendo pensado pelos amigos do antigo dono como um bar cultural, onde aconteceriam saraus e eventos.

“O pessoal do Núcleo Vagapara, quando começou a ensaiar, percebeu que o espetáculo tinha a ver com a própria casa. Eles não podiam sair daqui para fazer em um teatro fechado”, explica.

Enquanto o pessoal que geria a casa pensava em um esquema com grupos residentes se alternando, o Vilavox tinha em mente uma mudança com mala e cuia. “A gente falou que tinha 10 anos de bagagem, equipamentos de seis anos e queria um lugar para ficar”, lembra Gordo, que acabou assumindo o projeto e propondo aos artistas e coletivos que se juntassem em esquema de cogestão da casa.

Autor do cenário do evento que celebrou, há um ano, a beatificação de Irmã Dulce na Arena Fonte Nova, Pedrosa foi um dos primeiros a se juntar. Em 2011, ele já montava o seu ateliê no casarão. E celebra a possibilidade de ter um espaço em que se pode experimentar na criação cenográfica para shows, peças e espetáculos de drag queens.

“Gordo Neto é um homem de teatro, como Perry Sales (que montou o Teatro Gamboa) e Zé Celso Martinez”, define Pedrosa, comentando o fato de o diretor ter investido do próprio bolso na compra de um imóvel para um projeto artístico que não tem no horizonte a geração de lucro.

Quintal

A casa planejada por Gordo deu certo. Em muitas apresentações desenhadas para um público de 70 pessoas, capacidade do quintal da casa antes das regras de distanciamento social, um outro tanto de gente ficava do lado de fora do imóvel. A cada pessoa que saía, entrava outra.

O primeiro espetáculo montado na Casa Preta foi Fragmentos de um só, do Núcleo Vagapara. Mas a entrada triunfal aconteceu, de fato, na rua. Em 2012, após dois anos de dedicação exclusiva à reforma e melhorias no imóvel, o Vilavox apresentou no piso pedregoso da Areal de Cima a sua encenação de O Segredo da Arca de Trancoso, texto baseado em tradições orais portuguesas.

“Depois da peça, algumas crianças se animaram a entrar na casa e continuaram frequentando”, comenta Gordo, que se declara surpreso com a evolução da presença de público, antes da pandemia.

Um movimento que passou a ser constante a partir de 2015 quando o ator e diretor Luiz Guimarães, o Caboclo de Cobre, montou na Casa o acampamento da Aldeia Coletivo, um projeto que busca, através da pesquisa histórica, fortalecer os laços culturais entre as populações pretas e indígenas, ou acobreadas, como define. “Luiz chegou quebrando tudo”, diz Gordo, sorrindo, ao falar sobre o impacto da programação cultural que a casa passou a oferecer à cidade.

Um dos pontos altos do projeto é justamente ter entregue a chave do imóvel a artistas negros, ameríndios, feministas e LGBTQIA + para a concepção de espetáculos que teriam limitações financeiras e técnicas para se apresentar em outros palcos.

“Eu uso muita água nos trabalhos e para me apresentar em um teatro convencional teria que gastar uma fortuna em impermeabilização do piso”, pontua Luiz. Para isso, também, a possibilidade de usar o quintal da casa como um palco resulta muito conveniente.

Missão

No primeiro piso, um pequeno ambiente, mais convencional, destinado a shows, peças, exposições e lançamentos foi batizado de Sala Ivana Chastinet, homenagem à atriz, performer e diretora que se engajou firmemente na defesa do Dois de Julho diante da possibilidade de gentrificação. Morta em 2017, vítima de um câncer, ela era parte da trupe que encarava a arte como uma missão, mesmo quando não havia retorno financeiro.

“A Casa Preta tem características singulares, pela diversidade que a gente tem aqui”, afirma o músico Mayale Pitanga, que conheceu o projeto em 2015, durante um evento chamado Barulhinho, voltado à arrecadação de recursos para artistas talentosos que precisam de uma força para se inserir no circuito. “Vim um dia e nunca mais saí”.

O músico, que tocou no álbum de estreia de Issa, outro artista residente, enaltece a postura coletiva dos membros, com todo mundo dando uma mãozinha para alavancar o projeto do outro.

Outro grupo residente da Casa Preta é o Bogum Ambiente Criativo, um grupo de artistas multidisciplinares que trabalham com tecnologia na construção poética de cenários para espetáculos cênicos e audiovisuais.

O mais novo grupo da Casa Preta tem sete integrantes: a Macumba Produções, um selo criado em junho de 2019 com o objetivo de incentivar a carreira de artistas negros e da periferia, seja na música, dança ou teatro.

Baía

Além de um terraço com vista espetacular para a Baía de Todos-os-Santos, cuja utilização ainda não está definida, a Casa Preta tem ainda um pequeno estúdio musical e a Biblioteca Comunitária Itajuípe, nome da cidade natal de Luiz Guimarães. “Os garotos do bairro vêm ler aqui, pegam livros e levam para ler em casa, sem ficha nem nada, e às vezes trazem livros também”, conta Pedrosa.

Depois do episódio das paredes pintadas, a Casa Preta resolveu fazer a cada ano, no Areal de Cima, um arraial antecipado no sábado anterior ao São João. A rua é coberta de bandeirolas, vendedores ambulantes que atuam em outras ruas descem para comercializar salgados e cadeiras são tomadas por empréstimo em um bar para que as pessoas se acomodem.

Em um bairro onde todo mundo se conhece, os novos inquilinos da Casa Preta sabem que é importante a política da boa vizinhança. O centro cultural que já virou referência soteropolitana e chega a fazer 200 eventos por ano, em um ano normal, atrai gente do Rio Vermelho, de Brotas, do subúrbio, mas se esforça por ser cada vez mais uma casa do Dois de Julho.

Apesar de já ser legalmente possível receber público, a Casa Preta só deve reabrir no ano que vem. Nas palavras de Gordo, quando “a situação da pandemia estiver mais normalizada”. Por enquanto, dá para curtir os eventos do projeto A Real da Lif/ve no YouTube, com shows do tipo “pague quanto puder”. A programação pode ser conferida no Instagram @casapretaespacodecultura

adblock ativo