A carne é forte

Os apaixonados por carne podem ter encontrado no Cutelo Prime o lugar ideal para as próximas saídas. Localizado no Itaigara, o espaço é uma parceria da hamburgueria Brazero e da butique de carnes Cutelo e está em atividade há apenas quatro meses. Com dois espaços – um externo e um interno –, o Cutelo Prime não deixa a desejar quando o assunto é conforto. Espaçoso, é bom para fazer aquela reunião com os amigos ou família.

Na parte externa, cadeiras de madeira; dentro, bancos grandes e acolchoados. Há, ainda, jogos de tabuleiro disponíveis para os clientes, além de, é claro, wi-fi. No cardápio, uma surpresa: uma infinidade de opções que não se restringe apenas a carnes. De segunda a quinta, a Cutelo Prime possui um cardápio especial de almoço executivo com preços a partir de R$ 19,90. No fim da tarde, começam a ser servidos os tradicionais búrgueres Brazero (a partir de R$ 26,90) ou opções de sanduíches com steak (a partir de $19,90). Todos os búrgueres e sanduíches são preparados na brasa, na parrilla da butique, dando aquele sabor especial de churrasco.

O destaque fica por conta do sanduba de ancho grelhado, que leva queijo, chimichurri e uma maionese de alho bastante suave (R$ 42,90). Por se tratar de uma butique de carnes, a Cutelo Prime também vende carnes para levar para casa e preparar você mesmo seu churrasco ou para serem preparadas na hora (há uma taxa de preparo a partir de R$ 12,50), com opções de harmonização de vinhos e cervejas artesanais.

Cutelo Prime Rua Érico Veríssimo, 31 – Itaigara. Segunda e terça, das 11h às 16h; quarta a domingo, das 11h às 23h. Tel.: (71) 2132-2253.

Destaque Vale a pena dar uma conferida no menu de sobremesas. Do pastel frito de doce de leite (R$ 8,90) ao brownie (R$ 12,90), o mais interessente fica com o milk-shake de frutas vermelhas (a partir de R$ 15,90).

adblock ativo