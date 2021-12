À base de farinha

Os índios tinham o hábito de comê-la pura. Eles pegavam a farinha com os dedos, fazendo um punhado, e atiravam à boca sem deixar cair um grão sequer. O arremesso - tal como foi apelidada pelos portugueses a forma de comer dos indígenas - quase não é mais utilizado hoje em dia, mas a farinha de mandioca até hoje se faz presente na maioria dos lares e restaurantes.

Dos bolinhos arremessados à boca com a mão pelos índios, a farinha foi parar na mesa, virou farofa, e se tornou um dos principais acompanhamentos, nos mais variados pratos, caindo bem em combinações básicas, como o clássico feijão com arroz. Além disso, tornou-se indispensável até nos menus mais requintados.

Atualmente, inúmeros ingredientes são acrescentados à farinha, na hora de preparar uma boa farofa, como miúdos, bacon, linguiça, couve, ervas, grãos, além de um grande número de frutas. Mas por que não sair da convencional farofa de banana quando o assunto é a mistura do doce com o salgado?

O chef Beto Pimentel, do restaurante Paraíso Tropical, no Cabula, costumar recorrer ao seu quintal - que tem nada menos do que seis mil tipos de frutas - na hora de elaborar as suas farofas. A última versão que ele criou, a farofa do Kabuletê, faria Toquinho e Vinícius de Moraes criarem nova música.

Ideal para acompanhar as moquecas servidas no restaurante, a Kabuletê mistura caldo de cacau, mel de graviola, gengibre, cebola, alho, castanha-de-caju, camarão seco defumado, amendoim, polpa da fruta do dendê e, claro, uma boa farinha. Há uma outra opção ainda sem nome, que leva o mesmo caldo de cacau e mel de graviola, mas misturados ao alho, cebola e manteiga de garrafa, indicada para acompanhar ensopados. "Tudo é possível quando o assunto é criar uma farofa. Basta ter criatividade e não ter medo de ousar", diz o chef.

