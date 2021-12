A baía na mesa

O Atlas da Culinária da Baía de Todos-os-Santos, da Edufba, mostra a forma como os moradores de 173 comunidades se relacionam com a comida e as implicações do lugar na definição da pesca como principal ingrediente

Na mais extensa baía costeira do Brasil vivem 3,5 milhões de pessoas. A região tem 56 ilhas, sendo uma delas Itaparica, a maior do país. Em pelo menos 173 comunidades já não se sabe: é a pesca que justifica a cozinha ou o contrário? De certo, o que existe é o mar, o rio e o mangue, três partes do que temos de "baiana" em nossa comida.

Assim nos situa o Atlas da Culinária na Baía de Todos-os-Santos, publicado este mês pela Edufba. A pesquisa, feita em 14 municípios do entorno da baía, de Salvador a Cachoeira, resultou em 30 pratos, 21 deles detalhados no livro. "Mas este não é um livro de receitas", apressa-se com as definições o químico Jailson de Andrade, um dos quatro organizadores do Atlas.

"É mais um modo de entender o que as pessoas comem e a forma como elas se relacionam por causa da comida", explica. E o lugar, obviamente, com suas características marcantes. Por exemplo, a cozinha da Baía de Todos-os-Santos ainda é feminina. Dos 15 perfilados para este Atlas, há apenas um homem, Joel dos Santos Filho, que vende acarajé e abará na Misericórdia, em Itaparica. O livro traz também uma contextualização histórica. Nessa região estão misturados saberes de índios, portugueses e africanos, transmitidos por uma oralidade, e essa cultura oral se mantém - a equipe quase não encontrou anotações das receitas que coletou. É a comida que "aponta caminhos da tradição amalgamada nas trincheiras de uma mestiçagem forjada em luta, sangue, resistência e festa", escreveu Gal Meirelles, também organizadora do Atlas.

