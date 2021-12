A Bahia e seus umbigos

As urnas são o início do que vem depois. Amanhã, nós precisamos controlar os funcionários eleitos, pagos com o recolhimento de impostos, setor público que funciona bem no Brasil, sem parar, dia e noite. Se o vereador em quem você votou não foi eleito, adote outro que é seu funcionário a partir de agora. E cobre trabalho. Cobre vigilância sobre o Executivo, cobre projetos de lei bons para o município, além do básico, honestidade e disciplina. A Cidade do Salvador, à margem da belíssima Kirymuré, está destroçada mais uma vez. E as perguntas gritam: por que tanta degradação numa cidade tão linda? Cidade de Natureza pronta? Talvez o ensimesmamento baiano responda.

