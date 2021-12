"A arte na Bahia ficou um pouco mais reclusa"

Na bela casa de Maria Adair, na Barra, a arte se espalha por praticamente todos os móveis, e mesmo os cabos dos talheres levam a marca criativa da artista. Com agilidade, ela se move entre os cômodos, descendo e subindo as escadas que a levam ao ateliê, onde trabalha atualmente nas peças que pretende expor na mostra que celebrará seus 80 anos – prevista para julho do ano que vem na Galeria Paulo Darzé. Desenhado a lápis, um pequeno mapa da exposição, batizada provisoriamente como Caminhos Cruzados, feito em papel, desenrola-se em forma de sanfona diante de nossos olhos. Cada ala é descrita minunciosamente. Trata-se de fato de uma cartografia sentimental. São quadros, objetos e instalações que atravessam a trajetória de Maria, desde a pequena cidade de Itiruçu, a cerca de 400 quilômetros de Salvador, onde ela nasceu, passando por Salvador, onde iniciou a carreira profissional em 1976, com a primeira individual, na Galeria Cañizares da Escola de Belas da Ufba, alcançando as várias temporadas de estudo e residência artística fora do país, especialmente na França, Itália e Estados Unidos. Maria nos apresenta ainda às bonecas artesanais da autobiografia que escreve. “Vou contar a vida inteira”, diz. São volumes de anotações a lápis organizadas metodicamente, com indicações de fotografias e recortes de jornais, saídos de pastas separadas por cores e datas. Nesta entrevista, ela nos conta um pouco sobre a sua história e os seus planos e reflete sobre a arte contemporânea na Bahia.

Como está a organização dos seus 80 anos?

Quero celebrar com um vernissage. Mas não será uma retrospectiva, será tudo novo. Até porque seria complicado coletar tudo que já fiz ao longo da vida e que está espalhado por aí, inclusive nos Estados Unidos, onde morei por três anos. Minhas duas exposições individuais mais recentes, uma delas em 2012, no Palacete das Artes, a outra em Houston (EUA), na Galeria Regina, no ano passado, foram inspiradas, respectivamente, na obra de Jorge Amado e em sobremesas (What Is For Dessert?). Comecei no fim do ano passado a preparar essa exposição dos 80 anos, fiz umas duas telas, meio tateando. É que eu havia feito uma pequena pausa para escrever a minha autobiografia. São 79 anos, há muito a contar [risos].

O que te levou a escrever uma autobiografia agora? Preocupa-se com a questão da memória?

Sim, queria ter um espaço meu aqui. Preciso, primeiro, fazer dinheiro para isso [risos]. Mas, nesse sentido, da preservação da memória, penso que o livro cumpre uma função essencial, porque muitas coisas que produzi não tenho mais comigo, mas há os registros, as fotos, os catálogos, as reportagens. Tudo guardado e arquivado. Ainda não tenho editora, nem concluí a autobiografia. Agora, em paralelo a esse, tenho um outro livro pronto, o 365 Dias com Arte, que deve sair pela editora P55 no ano que vem. Está em fase de captação de recursos. Cada página representa um dia do ano e é ilustrada com uma obra de arte minha.

Que balanço faz do seu percurso?

Bom, a minha primeira tela é de 1953. Estudei em Salvador num colégio interno de freiras que nem existe mais e que estava instalada numa casa magnífica, uma casa que era uma verdadeira obra de arte, havia sido toda pintada por Manoel Lopes Rodrigues (artista plástico baiano que viveu entre 1860 e 1917). Moramos lá, eu e minha irmã, durante quatro anos. E, no último ano, uma das freiras decidiu oferecer um curso de pintura, aos sábados, para as internas que tivessem interesse em aprender. Foi a primeira vez que peguei tintas e pincéis. Fiquei encantada. Nas férias, indo para Itiruçu, passei numa loja e comprei telas, tintas, pincéis, cavaletes... Na fazenda Moribundo, que pertencia a meus pais, fiz meu primeiro quadro. Depois disso, mudamos para a capital e fui estudar, durante um ano, no Colégio Central. Na época, aquele era um local fantástico. Depois, passei dois anos no Iceia.

Seus pais aceitaram a vocação artística da filha?

Eles gostavam. Mas, naquela época, eu pintava de acordo com o que a freira ensinou, que devíamos pegar cartões postais e copiar as paisagens, a aula se restringia à técnica, não era sobre criatividade. Assim que me formei, casei e retornei a Itiruçu. Fiquei um bom tempo sem pintar, passei a dar aulas, os filhos vieram...

Havia então preconceito contra mulheres artistas?

Não. Pessoalmente, não sentia. Mas não era uma artista profissional. Na época, pintava apenas para desenvolver as minhas habilidades [risos], para me divertir. Só quando retornei a Salvador, em 1971, fui estudar artes plásticas na Ufba. Aí, sim, a coisa ficou séria.

Quando sentiu que era uma profissional plástica?

Na primeira individual, em 1976, na Galeria Cañizares. Eu trabalhava então com formas orgânicas, creio que por influência de minha mãe, que plantava espécies em nosso quintal. Eu estava acostumada a acompanhar aquele processo, as sementes brotando, aquilo veio naturalmente para mim. Por conta disso, batizei a minha autobiografia de Arte Vida, e este também foi tema de meu mestrado, nos anos 80, nos Estados Unidos. Só em 1985, mudei.

Então vieram os riscos?

Sim. De repente, simplesmente não saía mais nada orgânico. Veio a fase que Renatinho da Silveira batizou como “Viva o risco”, que foi o nome que dei à exposição. Não parei mais.

Um prenúncio de maturidade?

Não sei. Penso apenas que as formas orgânicas se completaram e que as linhas se esticaram. Eu que só pintava com tinta a óleo, passei a usar tinta acrílica, pois são muitas as camadas aplicadas e o processo de secagem é mais lento.

Como foi a recepção crítica a esse novo estilo?

Ah, as pessoas ficaram surpresas, mas não houve resistência, mesmo dos críticos de arte. Hoje, basicamente, não temos crítica de arte como havia antes, com as páginas de Cesar Romero, Aldo Tripodi e Reynivaldo Brito. A arte foi relegada a reportagens esporádicas.

A que credita essa dispersão? Ao mercado?

Não me interesso muito pelo mercado, mas creio que ocorreram mudanças importantes. Antes, você tinha em Salvador várias galerias próximas umas das outras e todas voltadas para a rua, isso em Ondina. As pessoas iam lá não só para consumir arte, mas trocar ideias, beber café. Hoje, as galerias se dispersaram e se fecharam, não há mais vitrines voltadas para a rua. A arte na Bahia ficou um pouco mais reclusa. Também não havia os decoradores, que hoje influenciam as pessoas na aquisição das peças. A evidência se tornou bem maior para a arquitetura e a decoração do que para a arte.

Logicamente, isso se reflete na formação dos artistas, concorda?

As escolas influenciam bastante, certamente. Eu fui professora de arte no Colégio Maristas durante oito anos. Vejo meus netos hoje, por exemplo, a aula de arte deles é completamente diferente, não incentiva a criatividade, é mais uma cópia. Fazem com eles aquilo que a madre superiora fazia comigo [risos], mas o mundo é outro, logicamente.

E há um retrocesso no ensino de arte nas escolas?

Não é só na arte, esse retrocesso atinge todas as áreas. E, no entanto, nada mais importante do que a educação na formação de um povo.

Parte do povo pede o retorno da ditadura...

Não vivi a ditadura de perto, porque morava naquela época em Itiruçu. Quando vim para Salvador, nos anos 70, já tinha cinco filhos e ensinava o dia todo, mal conseguia ter tempo para ler os jornais. Mas, claro, havia o burburinho sobre as coisas que aconteciam... Prefiro não falar sobre política, porque está tudo muito confuso hoje. Mas querer militares no poder não está com nada.

Tem acompanhado o cenário contemporâneo da arte na Bahia?

Sim, um pouco. Temos poucas galerias, os museus estão acabados. Semana passada, estava conversando com um jovem artista e ele me disse que não estava mais pintando. É um cenário bem desanimador.

