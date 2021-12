A arte dos pães

A fermentação natural em panificação voltou com força em alguns lugares, nunca saiu de outros, e pode ser feita em casa. Basta ter tempo e bastante paciência

Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?". A pergunta de Isaías é ainda mais pertinente em tempos de bromato de potássio, fermentos químicos e o domínio da Saccharomyces cerevisiae. O pão fermentado, como foi descoberto há mais de seis mil anos, feito com farinha, água, sal e fermento natural, não existe em Salvador. É moda em outros lugares, com a ascensão do artesanal, nunca saiu de moda na França, Alemanha ou Itália, mas ainda não pegou na Cidade da Bahia.

O pão é o mais comum e conhecido dos alimentos. Na gastronomia, ele é a base e a cereja do bolo - dos restaurantes estrelados do guia Michelin à lista da inglesa Restaurant, um bom pão é louvado -, foi aquilo que mostrou aos nossos antepassados pré-históricos o potencial de transformação dos ingredientes (cereais, água e sal juntos produzem apenas um mingau) e é o que une gerações à mesa há séculos.

E durante séculos esse pão cotidiano e saudável (mais saudável e nutritivo - dizem até que engorda menos - que o pãozinho francês de cada dia) era preparado nas cozinhas das casas ou nos fornos de padarias comuns. E o processo de fermentação lento, que dava sabores e nutrientes à massa, caiu em desuso diante da velocidade e eficiência dos fermentos químicos e dos biológicos de saquinho. Com isso, perdeu-se sabor, e o pão, um alimento completo e estrelado, virou coadjuvante de uma cozinha que prezava mais pela eficiência que pelo sabor.

Leia o texto na íntegra na edição deste domingo.

