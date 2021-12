'A arte de atuar é maravilhosa', diz atriz Clara Paixão

"Quando eu vim para este mundo...". Assim que a voz da cantora Gal Costa entoava a música-tema da novela global Gabriela, dona Elizete e seu Antônio corriam até o sofá de casa para acompanhar mais um capítulo da trama. Mas a história de Gabriela e Nacib era o que menos importava para os dois. Eles só tinham olhos para o desempenho da personagem Miquelina, interpretada pela atriz baiana Clara Paixão, filha caçula do casal.

Falante e emotiva, Clara sabia que seu destino era ser atriz. Apesar de sua estreia em novelas ser recente, quase metade de seus 28 anos foram dedicados aos palcos baianos. Neles, ela se sente realizada. A infância no Alto do Coqueirinho, em Itapuã, onde ainda mora com a família, foi de muitas brincadeiras de boneca, professora, elástico e pique-esconde, até a descoberta de sua vocação artística. "Eu não escolhi a arte, fui escolhida por ela", ressalta.

Durante a infância, Clara acordava todos os dias às 5h para estudar na escola municipal São José, que funcionava no centro da cidade. Ao voltar para casa, no entanto, ainda tinha energia de sobra, que deveria ser liberada em alguma atividade interessante. "Eu sempre fui muito hiperativa, mas vivia numa redoma de vidro com a proteção da minha família. Então decidi ir em busca de algo novo", lembra. Aos 14 anos, ela soube do Projeto Axé, que iria realizar uma audição para adolescentes interessados em participar de aulas de dança.

Apesar da recusa inicial do projeto, destinado a moradores de rua, Clara voltou a conversar com os organizadores e, depois de muita insistência, conseguiu se matricular. "A partir daí, eu soube que poderia conquistar o que eu quisesse", reflete a atriz. As aulas de dança seguiram durante três anos. Neste período, Clara ainda participou da Companhia Interarte, onde teve sua primeira experiência com as artes cênicas. O curso era pago, mas a vontade em participar era tanta que dona Elizete resolveu reservar R$ 100 das economias mensais para apoiar o sonho da filha. O resultado foi a apresentação do espetáculo A Futrica, no qual Clara vivia uma cafetina, aos 17 anos.

Reconhecimento - Após a experiência com o Interarte, surgiu uma parceria entre o Projeto Axé e o Teatro XVIII, no Pelourinho, que possibilitou aos alunos uma vivência maior com o teatro. A ideia era produzir apenas o espetáculo Os Miseráveis, mas a Companhia Axé do XVIII se profissionalizou e começou a ganhar os palcos da cidade.

Foi então que Clara Paixão ganhou sua primeira protagonista, na peça A Comida de Nzinga, com texto de Aninha Franco e direção de Rita Assemany. "Este foi um presente que as duas me deram. Rita é minha referência como atriz, aquela que eu quero ser quando crescer, e Aninha é a intelectualidade em pessoa. Até hoje nós temos uma amizade que vai além do lado artístico, construída no Teatro XVIII", enfatiza.

O que é considerado um marco na carreira da atriz, por pouco não aconteceu. Na época da produção da peça, Clara havia sido aprovada em dois vestibulares, para os cursos de Jornalismo, na Unijorge, e Licenciatura em Artes Cênicas, na UFBA. Ela cursou as duas faculdades durante o primeiro semestre de 2005 e, quando soube que o espetáculo ainda iria estrear, não pensou duas vezes e trancou a UFBA. Hoje, formada nas duas profissões, Clara ainda é reconhecida nas ruas pela personagem que dá nome ao espetáculo.

Mas o sucesso de Nzinga não a impediu de buscar novos desafios. Seguiram-se uma participação na série Ó paí, ó e papéis de destaque nos espetáculos Ogum Deus e Homem, Búzios: A Conspiração dos Alfaiates e Se Acaso Você Chegasse, no qual interpretava Elza Soares. "Eu fiz uma audição achando que não ia passar. Pensava: 'Elza, eu? O que é que tem a ver?'. Este foi um grande espetáculo para mim, porque eu tinha que cantar, dançar e atuar", enfatiza.

E foi durante uma sessão de Se Acaso Você Chegasse que Clara foi vista pelo produtor de elenco da TV Globo, Lauro Macedo. Ele já havia enviado uma mensagem pelo Facebook, perguntando se ela gostaria de fazer um teste de vídeo para a emissora. "No momento em que li a mensagem, pensei que só poderia ser uma pegadinha. Ele foi assistir a peça no dia que eu achei o melhor de todos, então enfatizou o convite para o teste por e-mail, dizendo que gostou do meu trabalho".

Um mês após realizar o teste, Clara foi informada sobre a participação na novela. Viajou ao Rio de Janeiro para um workshop com todos os atores e em seguida iniciou as gravações, que duraram sete meses. Lá, ela mantinha o profissionalismo e nem tinha tempo para tietar seus ídolos, como Antônio Fagundes, Mauro Mendonça e Laura Cardoso. "Toda a minha formação foi necessária para entender que, naquele lugar, eu era atriz tanto quanto eles. Tinha que chegar e fazer o meu trabalho".

Teatro baiano - A experiência no Rio fez Clara voltar a Salvador querendo mais na área teatral. Entre os projetos que deseja colocar em prática, está uma nova montagem de A Comida de Nzinga e o início de uma possível carreira no cinema. A longo prazo, a atriz tem o sonho de criar um centro cultural, que ofereça oportunidades relacionadas à arte. "Acho que este é meu projeto-mor, quando eu tiver com 40 anos e for feliz para sempre", diverte-se.

Um outro desejo ainda não realizado é trabalhar em um musical mas, para ela, Salvador ainda precisa de um investimento maior em cursos de formação e capacitação de atores neste segmento. "É muito difícil fazer teatro em Salvador. Os atores estão desanimados, principalmente aqueles que fizeram a cena ganhar força na década de 1980. Acho que está se perdendo o amor que deve existir, muito mais do que o glamour da profissão", relata.

A atriz explica que a capital baiana é um centro de talentos, que são exportados para o eixo Rio-São Paulo, mas não possui um mercado propício para se manter uma carreira. "Todos os artistas deveriam ter dignidade, que é o que falta para a gente aqui. Tem que ter determinação e amor, porque é muito difícil. Mas a arte de atuar é maravilhosa".

