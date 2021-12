"A África tem muito a ensinar aos brasileiros"

Uma trajetória singular marca a vida de um dos mais importantes africanistas vivos do planeta. Exilado na África por 18 anos - e depois na Inglaterra -, a partir do golpe de 1964, o baiano Paulo Fernando de Moraes Farias, 80, tornou-se professor de estudos africanos da Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha, onde leciona há quatro décadas e onde, em novembro do ano passado, foi homenageado com uma conferência internacional que teve como tema as pesquisas que realiza. Em 2005, seu livro, Arabic Inscriptions from the Republic of Mali: Epigraphy, Chronicles and Songhay-Tuareg History, recebeu o Prêmio Paul Hair, conferido pela Associação de Estudos Africanos dos Estados Unidos. Publicado em 2003 - numa parceria entre a Universidade de Oxford e a Academia Britânica -, o trabalho analisa inscrições africanas em árabe que datam da Idade Média e as crônicas de Tombuctu escritas no século 17, além de tradições orais Songhais e Tuaregues. Considerado um dos mais importantes do gênero, o livro está sendo traduzido para o português e estará, em breve, disponível aos estudiosos brasileiros. Em passagem rápida por Salvador, ao lado de sua mulher, Karin Barber, também professora de estudos africanos em Birmingham, Paulo tomou posse como membro correspondente da Academia de Letras da Bahia e conversou com a Muito.



O senhor saiu do país em 1964, aos 28 anos, por conta do golpe militar e das perseguições da ditadura, exilou-se na África por 18 anos e vive há quatro décadas na Grã-Bretanha. O que o levou a ser perseguido na época?

Bom, eu era uma pessoa de esquerda e também era coordenador do método Paulo Freire na Bahia. E o professor Paulo Freire era muito odiado por aqueles que deram o golpe, era visto como uma figura perigosa, subversiva. Eu não só era ligado à Universidade Federal da Bahia, ao Centro de Estudos Afro-Orientais, como ensinava no Colégio Central, e houve denúncias, a partir do professorado do colégio, contra mim e outros colegas. Isso levou a que eu fosse visto como uma figura que devia ser investigada e demitida. Ao mesmo tempo, antes de 1964, eu havia estabelecido contatos com uma universidade africana, a Universidade de Gana, em Legon, perto de Acra. Quando precisei sair do país, voei para Dakar e tentei ir para a Universidade de Gana. Foi uma daquelas encruzilhadas em que, felizmente, invés de tomar o caminho que outros tomaram, me coube a oportunidade de ir para a África.

Uma escolha singular, pois a África não era exatamente um paraíso - não é ainda hoje - em termos de direitos civis.

Sim. Mas foi poucos anos depois do grande movimento de independências africanas. A África era vista como um continente emergente. Países como Gana, Senegal, Nigéria e outros eram vistos como parte do movimento do terceiro mundo. Os países que tinham sido colonizados na África, na Ásia, e chegavam à independência, criavam um campo político internacional novo entre União Soviética e EUA. Comecei a me interessar pela África a partir de uma crítica da sociedade brasileira e dos aspectos racistas visíveis nela, embora sistematicamente negados. Me pareceu que, para criticar isso - o que, como homem de esquerda, eu queria fazer -, a melhor maneira era mostrar os africanos como produtores de cultura. Julguei vital mostrar que havia uma herança de trabalho intelectual e cultural, não só na música e na religião, que são importantes, mas no pensamento político e no pensamento histórico.

Como o senhor vê o momento político atual no Brasil?

Eu sou a favor da manutenção da Presidente da República que foi eleita; minha posição é essa.

Como recebeu o convite para tomar posse como membro correspondente da Academia de Letras da Bahia?

Foi uma das duas ou três coisas agradáveis que me trouxeram à Bahia com minha mulher, Karin Barber, que também é professora de estudos africanos. Uma delas foi a reunião de várias gerações dos Moraes, minha família materna. A outra foi tomar posse na ALB. Como disse, no meu discurso, tenho um elo antigo com a academia. Em 1964, durante o processo sumário que resultou na minha demissão, duas pessoas que foram depor a meu favor eram acadêmicos, Jorge Calmon e José Calazans. Calmon chegou a tecer considerações favoráveis, mas que jogavam um pouco com a verdade. Disse que havia assistido a assembleias de estudantes e que meu papel nelas havia sido de moderador. Mentiu por retidão moral. Mas vim também dar uma palestra promovida pela Fundação Pedro Calmon na série Conversando com a sua história.

O que o manteve afastado do Brasil, após o retorno da democracia?

A partir da Universidade de Birmingham, sempre me foi bastante fácil voltar à África e fazer pesquisas lá. Durante anos, com financiamento da própria universidade, fiz pesquisas que me levaram a escrever um livro bastante longo sobre fontes históricas africanas, fontes epigráficas, inscrições árabes medievais, as crônicas de Tombuctu, fontes escritas e tradições orais também. Isso me manteve na Inglaterra. Mas tenho um mapa francês do século 17 pendurado na parede, que mostra o Brasil, a África Ocidental e a Europa Ocidental, com a Inglaterra, são as três metades do meu mundo.

O senhor é um dos maiores africanólogos em atividade no mundo e dedica-se a áreas importantes de pesquisa. Em que medida essas pesquisas podem influenciar a perspectiva que temos da África?

Não sou um dos maiores africanólogos (risos), sou um dos vários. Há uma grande rede no Brasil, nos EUA, na África, na Europa Ocidental e mesmo na China, Japão e Índia. Para mim, uma das motivações iniciais era ver a África e transferir isso para o Brasil, para que novas maneiras de ver o continente africano fossem desenvolvidas aqui. Penso que para se entender o Brasil é preciso estudar a África, e não só países como Benin, Angola, Moçambique, Nigéria, que têm relações não só culturais como genéticas com o Brasil. Mas estudar regiões que não tiveram impacto direto na nossa história.

Em sua opinião, a ênfase histórica sobre a escravidão acabou por nublar a verdadeira história da África e dos africanos?

Sim. A escravidão limitou a visão da África. Não só a escravidão, mas também a abolição, o modo como foi feita a abolição, sem empoderar aqueles que foram escravizados. Isso criou uma classe sem acesso a oportunidades de educação, o que, combinado à visão negativa da África, que ainda é muito difundida, foi usado para reforçar e justificar estruturas sociais antigas que precisam ser reformadas. Transformações sociais no Brasil passam necessariamente pelo estudo da África.

O senhor conhece a região de Tombuctu há várias décadas, qual a importância das descobertas realizadas nesse local?

Quando se fala sobre África, geralmente se fala só da grande herança oral, e se esquece de que, muito antes da colonização europeia moderna, já existiam fortes tradições históricas que eram transmitidas por escrito, não só em Tombuctu, que é no Mali, mas em outras regiões, como o norte da Nigéria, junto ao lago Chade. Tombuctu floresceu no século 13 como uma cidade comercial, bastante sintonizada com a cultura islâmica, uma cidade de muçulmanos, de africanos convertidos ao Islã. Tudo isso sofreu um baque no fim do século 16, quando um exército do Marrocos destruiu o império Songhai, do qual Tombuctu era parte. Isso levou a intelectualidade da cidade a fazer um esforço de análise histórica das causas da catástrofe. Criou-se então, como reação à invasão marroquina, um movimento de pensamento histórico muito vivo. Os invasores marroquinos - que, na verdade, eram portugueses e espanhóis convertidos ao Islã - estabeleceram-se em Tombuctu e casaram-se com mulheres da cidade, dando origem a uma segunda geração. Houve então a tentativa de um pacto sociopolítico entre essa segunda geração - estrangeira e local - e os intelectuais derrotados, que estavam repensando o passado. As crônicas, escritas no século 17, foram a primeira tentativa de pensar aquela região como um todo histórico, uma empresa intelectual de vulto e que, de início, foi pouco percebida pelos primeiros tradutores europeus. Só depois, historiadores modernos fizeram novas interpretações. Boa parte do que tentei fazer foi mostrar como as crônicas são uma construção intelectual sólida, o que nega o absurdo da ideia de que o africano é apenas uma força de trabalho físico, que é algo que sobrevive no Brasil, ainda que de modo disfarçado.

O que nos falta aprender com a África?

Em primeiro lugar, precisamos abandonar certas noções de superioridade que são descabidas e herdadas da escravidão.

O senhor tem acompanhado a evolução dos estudos africanos no Brasil?

Sim. Uma coisa que dá muita esperança é o número de jovens e talentosos estudantes que vejo participando de programas de estudos africanos. Vamos ter, na geração que está se formando agora e na geração seguinte, uma falange de pessoas capazes de pesquisar e ensinar a história da África e outros aspectos da vida e da herança africana.

