2 de Julho virtual

Estudantes e pesquisadores da Uneb criam o jogo online 2 de Julho Tower Defense, tendo como roteiro personagens e lutas pela independência da Bahia



Nada de guerreiros medievais digladiando-se por castelos ou pelo domínio de glebas em zonas temperadas. O jogo de vídeo game 2 de Julho Tower of Defense traz recrutas, soldados, índios e caboclos em 30 batalhas por cenários de Salvador, Ilha de Itaparica e Recôncavo dos idos de 1822 e 1823.

Pelo fim do último bastião do domínio português em terras brasileiras, combatentes de diferentes etnias e classes sociais precisam impedir o avanço de militares inimigos. Para isso, usam espadas, fuzis e até mesmo folhas de cansanção, como faz a heroína Maria Felipa.

Joana Angélica, Maria Quitéria e Corneteiro Lopes também são combatentes com poderes especiais, que podem ser acionados no Quartel. Combinando elementos históricos e ficcionais, o 2 de Julho Tower of Defense foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa acadêmica Comunidades Virtuais da Uneb.

