" Eu sou um vulcão em erupção"

Poeta, escritor premiado com o Jabuti, cenógrafo, iluminador, compositor, diretor artístico. Jorge Salomão é um artista multimídia. Irmão do escritor e compositor Waly Salomão, o baiano de Jequié radicado no Rio de Janeiro está preparando um livro sobre suas histórias com o mano famoso. Duas ou três coisas que eu sei dele está sendo disputado por três editoras, e a ideia é que a obra, que não é uma biografia - como frisa o autor -, seja lançada em março do próximo ano, quando se completam 10 anos sem Waly. Nesta entrevista exclusiva, Jorge Salmão adianta trechos do livro e muitas histórias. Dele e do irmão. Autor de seis livros e de mais de 70 composições gravadas por artistas como Adriana Calcanhoto e Zizi Possi, dentre outros, ele conta suas vivências com parceiros artísticos como Cazuza, Herbert Viana, Caetano Veloso e Gal Costa e os bastidores do universo pop desde os anos 1970, a década do desbunde.

