Yes, nós temos Podolski

7 x 1. Placar que traz péssimas lembranças para qualquer brasileiro - especialmente para Felipão. Ontem, porém, depois da goleada do Bahia sobre o péssimo Feirense por tão vexatório placar, a torcida tricolor já pode amenizar um pouco a vergonha daquela derrota da seleção contra a Alemanha e comemorar.

O Tricolor encerra o primeiro turno em vice - lugar que tradicionalmente pertence ao Vitória - atrás do Vitória da Conquista e com a moral amaciada. O time jogou muito bem. Apesar de ter jogado contra um Zé ninguém.

Essa vitória não é parâmetro para nada, mas pode alavancar o astral do time e fazê-lo decolar, deixando para trás a campanha irregular do início do campeonato. Após o jogo de ontem, tive uma dúvida: o que diacho o Feirense está fazendo nesse campeonato? Alguém pode explicar que campanha medonha é essa? Quem está jogando nesse time? Por que ele existe? Nem a turma do baba dos aposentados do Sesc perde para esse amontoado aí que chamam de time.

Seguindo depois da goleada de ontem para o mata-mata do rebaixamento, já é quase certo que o Feirense vai cair. Não é o pior time do campeonato, somente. É o pior time que já disputou esse campeonato nos últimos séculos. É o retrato do desastre que é o Campeonato Baiano.

Depois de atropelar o vergonhoso Feirense ontem, o Bahia pega na próxima rodada o Galícia, em Senhor do Bonfim, que já começa perdendo a partida com a escolha do local do jogo. Lá a torcida do Bahia é maioria e vai ser quase como se fosse ele o dono do mando de campo.

O Galícia é um time simpático. Há algo de lúdico nas palavras de quem diz torcer para o Galícia. Acho que é o último time, fora da dupla Ba-Vi, na Bahia, que mantém aquele espírito romântico e bucólico dos tempos em que o futebol era menos profissional e caro. Tempos em que clubes como Catuense, Ipiranga, Leônico e o próprio Galícia revelavam bons jogadores e disputavam boas partidas durante o campeonato baiano, deixando o torneio mais emocionante e divertido. Tempos em que um campeonato baiano ainda fazia sentido.

De qualquer forma, Vitória da Conquista, Bahia, Vitória e Galícia são os favoritos do ano para a conquista do título. Mas não acredito que nem o Galícia nem o Vitória da Conquista tirem as duas maiores forças do futebol baiano da final. Galícia conta com a simpatia de nove entre dez torcedores baianos. E o Vitória da Conquista tem a melhor campanha. Mas nenhum dos dois passam confiança para seus torcedores. Duvido muito que eles surpreendam e cheguem na reta final.

Vai dar Ba-Vi. E o Vitória que se cuide: Gamalho, nosso Podolski, deslanchou. Max Bianchucci, que eu tanto critiquei aqui, voltou a jogar muito bem e cresceu. O Bahia cresce em momentos decisivos. O técnico Sérgio Soares vem ganhando a confiança da torcida. O time tá embalado. Vem melhorando. Bahia caminha para levar o título estadual desde ano.

Já o Vitória, com aquela defesa triste e a dificuldade de encaixar um padrão de jogo, caminha para a conquista de mais um vice na sua história.

Em tempo: tanto Bahia quanto Vitória seguem muito longe do mínimo necessário para disputarem a segundona com moral. Molezas como o ridículo Feirense não vão fazer parte da tabela do campeonato, que tá aí, na boca para começar.

