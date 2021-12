Mesmo com um homem a mais por boa parte do segundo tempo, o Bahia não conseguiu segurar o placar ontem diante da Jacuipense. Bastaram quatro minutos para o time rival virar a partida e estragar a festa com gosto de ressaca de Carnaval da torcida tricolor.

O Bahia não conseguiu evitar a derrota diante de um adversário muito inferior, que levou três pontos importantes para casa. O trabalho ainda está só começando, sabemos, e o técnico Sérgio sabe que tem problemas a resolver.

Há muito que arrumar, e logo. O Campeonato Baiano, por mais inútil que seja, já começou e está na hora do time mostrar melhorias e mostrar a que veio. Já são duas derrotas em três jogos e apenas três pontos conquistados de nove disputados. Um terço de aproveitamento é muito pouco. Principalmente em um campeonato regional.

Dez gols tomados em seis jogos. Não são números que dão muita confiança na defesa. Chicão não repete as boas atuações de outros tempos e outros clubes - e fica claro que o Bahia está precisando ainda de peças novas. Tite, sobrecarregado, fez o que pôde.

Rômulo está sozinho. Max, nem bater lateral está acertando. Bruno Paulista, quando não acorda num dia bom, faz falta. Ou o Bahia começa a dar mais alegrias que explicações, ou vai ser muito difícil ganhar a confiança da sua torcida apaixonada, que já está com o sinal de alerta aceso.

Não posso nem falar que faltou garra pro Bahia, pois o time tentou. Já a Jacuipense soube se defender bem e mereceu a sorte de fazer dois gols e segurar o placar até o fim.

Análises táticas e números da partida à parte, a grande discussão que devemos manter é sobre a reformulação e validade do Campeonato Baiano. Quando vemos três mil torcedores apenas prestigiando um jogo importante do clube na competição, rendendo apenas sessenta e seis mil reais de arrecadação, fica a pergunta: qual a validade mesmo de um Campeonato Baiano?

Acabamos de sair de um Carnaval espetacular, em que as ruas demonstraram que o público está cansado de modelos engessados, velhos e ultrapassados. E tudo indica que muitas mudanças estarão por vir.

Um campeonato baiano é como as cordas de um bloco que impedem a pipoca de brincar e se expandir. Hora de rever a validade de campeonatos regionais no Nordeste, ou então, times como a Jacuipense e companhia serão sempre as zebras que comemoram, de vez em quando, um xenhenhém aqui ou acolá. Aquele que ganha, mas não convence. E nem muda nada no cenário nacional.

Campeonato Baiano é muito chato. Enquanto isso, o campeonato do Nordeste, que deveria ser o grande e majestoso torneio da região, continua adequando sua agenda para que os falidos e inúteis campeonatos regionais continuem existindo... Quem ganha com isso?

