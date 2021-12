O Bahia decide no próximo dia 03 de Abril, domingo que vem, seu destino na Copa do Nordeste. Com a vantagem obtida na partida de ontem, após vencer de virada o Fortaleza fora de casa, as perspectivas são bem otimistas.

O Bahia venceu convencendo, mostrando superioridade técnica e determinação. Dominou a maior parte da partida e Juninho foi peça fundamental. Faz a sua melhor campanha numa Copa do Nordeste, com ótimos resultados.

Se analisarmos o histórico do Bahia durante essa temporada, tudo leva a crer que falamos de um time pronto. Com apenas duas derrotas, uma para o Orlando City - num amistoso que é melhor a gente esquecer - e outra para o Vitória - mais um Ba-Vi perdido - os números parecem revelar uma equipe forte e de acordo com as expectativas da torcida. Porém...

Apesar dos bons resultados e do avanço na tabela, o Bahia ainda demonstra, em muitos aspectos, fragilidade e motivos de preocupação.

É certo que o bom trabalho é fruto de boas contratações e equilíbrio financeiro do clube. Apesar de a janela para contratações nesse momento já ter sido fechada, certamente para a disputa da série B novos nomes surgirão. E precisarão chegar.

Bons resultados trazem tranquilidade e confiança no trabalho. Mas a torcida quer e merece títulos. Daí a necessidade de manter o foco em fazer dessa equipe um time vencedor. O Bahia precisa e merece voltar a ser visto como o time grande e vitorioso que é. A série A ano que vem tem que ser o foco.

No próximo dia 03, na Fonte Nova - após a volta no Dique do Pranchão Alavontê, em comemoração ao aniversário de Salvador - o Bahia terá a oportunidade de mais uma vez provar que os resultados positivos não estão surgindo à toa. E, provavelmente, não estão mesmo.

Domingo que vem vamos dar a volta no Dique e comemorar mais uma etapa superada pelo esquadrão, com fé!!!

#BBMP

