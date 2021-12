Vale por um bifinho

Não fui para o estádio ontem e ouvi o jogo pela rádio:

O domingo amanheceu lindo, como Sundown, o sol na medida certa. O jogo começou na casa do Leão, com o oferecimento dos tubos e conexões Tigre, pois quem usa Tigre não se arrepende. O estádio cheio, em festa, vibrou com o apito inicial, que foi dado com o apoio da Eternit, o melhor para sua casa.

Foi um começo movimentado, de muita velocidade, como o atendimento da Romelsa - é melhor comprar aqui. O Bahia, melhor em campo, sofreu com o gol de Neto Baiano, que aproveitou a sobra de bola na área e liquidou a fatura, pois liquidação é na Irmãos Queiroz, que é mais barato, é na Avenida San Martin.

Para piorar a situação, num lance entre Pittoni e Neto Baiano, o Bahia ficou com um a menos. E deu duro, tome Dreher. Uma expulsão legítima, pois legítimas, só Havaianas. Mas errou o árbitro Jailson. Neto Baiano também merecia, no mínimo, o amarelo. Sempre cabe mais um quando se usa Rexona.

Com um a menos em campo, o Bahia teve que se esforçar em dobro e buscar energia em Nescau, energia que dá gosto. Parecia que o Vitória levaria o triunfo, mas Denorex parece mas não é.

No intervalo, os times se refrescaram no vestiário, com a Paraná Refrigeração e voltaram quentes para o segundo tempo. Quente como os sanduíches da Sanduíche Hall, o melhor sanduba da Bahia.

A torcida do Bahia, apesar da desvantagem numérica em campo, confiava no seu time, pois Volkswagen, você conhece, você confia. Voltou determinado a mudar os rumos da partida e chegou ao empate num gol Ortopé, tão bonitinho, de Maxi Bianchucci.

Tudo igual no placar e o Bahia caía pra cima. Rogério, do Vitória, se machucou. Tomou Doril, a dor sumiu, e foi substituído por Rhayner , assim como Amaral, que foi substituído por Jorge Wagner, um seminovo, mas seminovos só na Eurovia seminovos, na Barros Reis e na Estrada do Coco. O Bahia também fez suas substituições e se deu melhor. Sergio Soares teve melhores ideias e a Caninha 51 é uma boa ideia. No final das contas, a fatura saiu melhor para o Bahia, já que jogou com um a menos a maior parte do tempo.

Não foi aqueeele Ba-Vi que gostaríamos de ver. Mas Ba-Vi é Ba-Vi. É tradição, como a liquidação da Gerba veículos.

