Tra, Tra, Tra, Tra, o Hernane vai brocar

Com direito a dancinha do robozão simpático tricolor; amistoso entre ex-craques; apresentação dos novos - e lindos - padrões da equipe e um jogão de bola, a festa do Bahia no primeiro grande jogo do ano, no amistoso contra o Santos na Arena Fonte Nova, sábado, foi de primeira.

Apesar do empate, os primeiros 60 minutos de jogo foram dignos de dois times que se preparam para disputar títulos e que não quiseram saber de clima amistoso, partindo para cima para vencer. Já nos trinta minutos finais a partida deixou de ser jogão e virou baba. Natural que fosse assim. Os times trocaram quase que totalmente o elenco titular, experimentando e testando peças para o ano que se seguirá.

Substituições, aliás, que fizeram a torcida do Bahia - que vibrava com a boa apresentação da equipe - observar uma decepcionante constatação: o time reserva lembrou muito a equipe e a campanha frustrantes do ano passado, nos deixando com a certeza de que, apesar dos ótimos reforços, ainda há falhas no esquema defensivo - nosso maior problema - e há uma necessidade urgente de peças de reposição.

Mas constatações óbvias à parte, o saldo ainda foi muito positivo. Luisinho, craque de bola, chega para virar ídolo. Jogador rápido, liso, inteligente. Um verdadeiro camisa dez. Grande contratação. Juninho também foi outro que jogou muito bem e agradou bastante. Paulo Roberto, apesar do vacilo no primeiro gol do Santos, também teve uma boa estreia, assim como Danilo Pires. No gol, a volta de Lomba, goleiro que passa a confiança que não tivemos durante todo o ano passado. O paredão voltou.

E lá na frente, Hernane, o brocador. O atacante terá no Bahia a chance de reviver seus grandes momentos do Flamengo e ser nossa grande referência de gol. Já caiu nas graças da torcida. Meteu dois e se apresentou várias vezes com perigo na área adversária. Brocou.

O Bahia inicia a temporada com outra cara. Uma cara alegre, aguerrida, determinada. Doriva já coloca sua impressão digital no time e a torcida já percebe que este ano as coisas começam diferentes.

Com a chegada de Tinga, o elenco principal se fortalecerá ainda mais.

Enfrentaremos três duros campeonatos ao longo do ano: Copa do Brasil, Brasileirão série B e Copa do Nordeste - e uma molezinha, o campeonato baiano. Tão importante quanto termos um bom time titular é termos bons reservas. Nossa zaga é nosso calcanhar de Aquiles. Mas a caminhada começou bem.

Tem um monte de leãozinho já temendo a metralhadora vingadora tricolor.

Tra, Tra, Tra, Tra! Prepara-se, elevador.

#BBMP!

