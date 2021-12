Terra à vista!

Quando a seleção alemã optou por se isolar na Vila de Santo André, em Santa Cruz de Cabrália, próximo a Porto Seguro, durante a Copa do Mundo de 2014, empresas e conglomerados econômicos trataram de equipar e remodelar o local, dando oportunidade ao vilarejo de se reestruturar e se modernizar. Não há um único atleta alemão que não concorde que as condições paradisíacas e a boa estrutura encontradas no vilarejo não tenham colaborado para o êxito da equipe na competição - da qual sagrou-se campeã com todos os méritos.

O Bahia fez seu retiro em Porto Seguro também atrás de isolamento e de condições de se reorganizar. Ao contrário da Vila de Santo André, quem precisa neste caso se reestruturar é o time.

Renato Cajá afirmou recentemente que a ida do Bahia a Porto Seguro foi de extrema valia, reconhecendo que havia muitas falhas na equipe e que Guto está tendo oportunidade de corrigir estas falhas e de passar para seus comandados suas intenções, fundamentos e táticas.

A entrevista de Cajá é bastante otimista e estimulante.

Ao contrário do pensamento de 'terra-arrasada', que determina que 'quanto pior, melhor' - máxima de muitos oportunistas de plantão - eu estou com Cajá.

O torcedor não tem nada a ver com picuinhas políticas e com revanchismos de derrotados - que torcem diariamente para um fracasso do time para facilitar seu retorno ou pela substituição do cargo de presidente do clube.

O interesse do torcedor é ver o time jogando bem. Com contas em dia e saúde financeira estável.

Cabe ao torcedor cobrar e exigir resultados positivos. Porém, mais do que tudo, cabe ao torcedor torcer, vibrar e acreditar.

O Bahia vive um momento delicado na tabela e na sua confiança. A estrutura emocional do time está abalada e tensa.

Torna-se fundamental cada ponto disputado. Esta cobrança mexe profundamente com a autoestima dos atletas.

Durante estes dias que o Bahia passou em Porto Seguro treinando e tentando se reorganizar, cabe a nós torcemos que bons frutos e ventos venham dessa oportunidade.

Ninguém vai para Porto Seguro e volta do mesmo jeito. Foi de lá que a Bahia e o Brasil nasceram; e de lá que esperamos que o Bahia renasça.

Força, Bahia! Ninguém nos vence em vibração. Muito menos derrotistas esquecidos e devidamente ignorados.

Amanhã será um novo dia! BBMP!!

