Teoria da Conspiração

O Bahia é macaco velho em se engasgar com times que vão mal em tabelas de campeonato. Ao perder para o Bragantino sábado passado por 2 a 0, o Bahia perdeu não só a invencibilidade que mantinha na série B, mas também a confortável posição em que se encontrava no G-4 da competição. Enquanto assistia ao jogaço entre Barcelona e Juventus pela Champions League, num evento patrocinado pela Heineken - o qual fui gentilmente convidado para ser embaixador mais uma vez - acompanhava incrédulo as péssimas notícias que chegavam do jogo do tricolor baiano, que acontecia ao mesmo tempo em Bragança Paulista. Se de um lado Messi tocava o terror na defesa do Juventus, imaginava que o retorno do argentino Max Bianchucci no elenco tricolor faria o Bahia, favorito daquela partida, passear contra o péssimo Bragantino - que até goleada havia tomado recentemente do pior Vitória dos últimos anos.

Enquanto a transmissão da final da Champions rolava pela ESPN nos telões colocados no agradável salão do Centro Espanhol, local escolhido para a realização do evento, não havia ninguém que não tocasse no assunto Fifa e seus escândalos. Brasileiros andam cascudos quando o assunto é corrupção. A indignação em relação aos desmandos dos comandantes da FIFA e CBF só diminuem mais ainda a nossa credibilidade em engravatados, aumentando nossa revolta, sentimento de impotência e a leve impressão de que tudo parece uma grande farsa. De possibilidades reais de que as Copas de 2018 e 2022 corram risco de mudar de sedes por conta de evidências que houve pagamento de propinas para suas escolhas, até absurdos que afirmam que a Copa de 2014 foi vendida por milhões para que a Alemanha vencesse - tirando não só o mérito dos melhores, mas tentando levar a crer que todo jogador brasileiro é um corrupto em potencial - o assunto do momento não eram os lances geniais de Neymar, Paul Pogba, Tevez, Suarez e companhia; mas sim os escândalos que chocaram o mundo do futebol.

Em meio a tudo isso senti um imenso orgulho do Bahia, que em um processo democrático e justo, após duas eleições sérias e boas para a modernização do clube, limpou seu quadro de comando e vem demonstrando avanços em todos os níveis.

Então o Barcelona vence e vem a confirmação de que o Bahia perdeu de dois de um dos mais fracos adversários do ano. Não é possível. O Bahia tem muito mais time. Só falta agora aparecer alguém com a certeza de que no decorrer desta semana chegará um e-mail em nossas caixas de entrada afirmando que Gunther Schweitzer - o marceneiro que tiraram para jornalista e que afirmam ser o responsável por denunciar, através de um mesmo texto, que as Copas de 1998, 2010 e agora a de 2014 foram vendidas - descobriu que o Bahia vendeu o jogo para o Bragantino, numa clara evidência de que há interesses mundiais na ascensão do Bragantino à Série A.

É melhor a gente parar de pensar em teorias de conspiração para justificar nossos fracassos e tratar de ajeitar nossos times. Vem uma Copa América aí para dar a oportunidade da seleção brasileira limpar um pouco a imagem arranhada da última copa e um campeonato inteiro pela frente para o Bahia se reorganizar e se manter como favorito ao título da série B desse ano. Foi um descuido. Uma tarde para ser esquecida. Sou mais Bahia que qualquer um desses aí. Se fosse o Bahia ali no lugar do Juventus queria ver Suarez fazer aquele gol. BBMP!!!!

