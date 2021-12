Tarja preta

A bem da verdade, creio que poucos imaginariam que o Bahia estivesse atravessando tamanha crise nesta altura do campeonato. Mas o que todos imaginam é que o clima no Fazendão não deve estar lá o dos melhores. Após seis derrotas em sete partidas, mudança de técnico e escorregada ladeira abaixo na tabela, as declarações do presidente Marcelo Santana, no calor do momento, após mais uma derrota, contra o Vila Nova, em casa, não deve ter ajudado muito.

Que o Bahia precisa de reforços e que há falhas preocupantes no elenco, é notório. Mas talvez tivesse sido mais prudente o presidente ter agido em silêncio, contratando, em comunhão com Guto Ferreira - o novo comandante - as peças que o time precisa para tentar reverter o vexame. Uma equipe já desestabilizada emocionalmente só tende a se desestruturar ainda mais com ameaças de cortes - que devem haver. Trabalhar sob pressão sempre foi desmotivador, colaborando ainda mais para impedir que os resultados esperados surjam.

Certo é que a cobrança está grande e a paciência chegou ao fim. Os fracassos no campeonato baiano e nas copas do Nordeste e do Brasil; a goleada histórica em Orlando e expectativas sendo constantemente frustradas poderiam até ser esquecidos, caso o time viesse bem durante o brasileirão. Infelizmente, o roteiro desandou e o quadro, que já era instável, se tornou perigosamente ameaçador.

É quase inacreditável que um time estável financeiramente; que provocou uma revolução interna ao expurgar antigos vícios e personagens nefastos - estabelecendo de forma madura e correta uma democracia mais do que desejada - e com um elenco cuja folha salarial é a maior da competição esteja passando por estes embaraços decepcionantes e preocupantes.

Se há problemas físicos e técnicos, há também um elemento fundamental a ser melhorado para o reequilíbrio da equipe: o fator psicológico. O desgaste emocional, alimentado pelas derrotas, críticas e cobranças, tem que ser combatido com autoestima, comprometimento e confiança. Um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo nosso dia. O Bahia precisa dessa positividade. Desse reequilíbrio emocional.

A torcida tem todo direito de cobrar. Afinal, futebol é resultado em campo; não em calculadoras, somente.

Há erros a serem corrigidos e ainda há tempo para isso. Guto acabou de chegar. Não há nenhum pirão perdido.

Os pouquíssimos mil e seiscentos pagantes na Arena Fonte Nova na última partida já mostram que a insatisfação é geral. Que a torcida não esquecerá desta fase, se perdurar, nas próximas eleições - pois é através do voto que a democracia se estabelece, e não em discursos panfletários de oportunistas. E que exige mudança de comportamento, de atitude, de comprometimento.

Se a equipe técnica, bem como os atletas, diretores e presidente não colocarem o fator emocional na balança e otimizar o convívio, o ambiente e a confiança, nenhum treinador, condicionamento físico ou puxão de orelha vai resolver nada.

Faz como a seleção brasileira feminina de handebol, presidente. Que desde que incorporou na comissão técnica uma psicóloga, transformou nossas atletas, eternas promessas, em campeãs mundiais e favoritíssimas ao ouro nas olimpíadas.

Porque do jeito que as coisas estão, nem Freud explica. Ou só ele, sei lá.

#BBMP

adblock ativo