Priiiiiiiiiii - ouviu-se em alto e bom som o apito do árbitro pipocando por todos os cantos do estádio lotado. Os ouvidos de Dimas, capitão do time da casa, que lamentavelmente fazia uma partida muito confusa e irregular - e para quem o apito foi direcionado - quase explodiram.

Jogo duro. Torcida dividida. Jogadas desleais por todos os lados. Clima tenso. Muita rivalidade. Xingamentos e trocas de ofensas partindo de ambas as torcidas. Um caos.

Um grupo torcia pelo time da casa, de vermelho, que vencera as quatro últimas partidas contra os rivais, que, de azul, ocupavam quase a totalidade da outra metade das arquibancadas. O jogo seguia 1 a 0 para os anfitriões, para alegria dos vermelhos - mesmo que o time não estivesse jogando tão bem naquela noite - quando então ressoou o apito: Priiiiiiiiiii!!!

Gritos na parte azul do estádio! Euforia e comemorações. Mãos na cabeça da torcida incrédula da casa: Cartão vermelho para Dimas, mostrou o árbitro, impassível. Com surpresa, o capitão perguntou:

- Mas o que foi que eu fiz?

- Pedalou. Não pode. Já para o chuveiro, ordenou o juiz.

- Mas eu não pedalei, protestou o capitão.

- Pedalou sim que eu vi. Todo mundo viu. Fora! - apontou o árbitro para a entrada dos vestiários, enquanto falava.

A equipe de vermelho cercou o árbitro, indignada. A de azul também correu para o meio do bololô, aos gritos de "Sim. Você pedalou!"

Dimas protestou:

- Mas se eu pedalei, que mal há? Jogada normal. Eu driblei para poder seguir a jogada e tentar fazer o gol.

- Não pode! - gritou Hélio, o técnico velhinho da equipe de azul, que, bicudo, pedia a retirada imediata do jogador infrator.

- Mas isto é um absurdo, companheiro! - indignou-se Barba, o técnico tetracampeão da equipe da casa.

O centroavante da equipe de azul, cansado de tantas derrotas, sorria vingado para o desconsolado Dimas, que tentava se explicar ao juiz, em vão:

- Se eu pedalei, que mal há? Não há crime! Antes de mim vários pedalaram! Robinho, por exemplo, pedalava! Ronaldinho, Neymar, Fernando...

Não teve jeito. Tristeza, indignação e decepção tomaram conta da torcida de vermelho.

Dimas retirou-se de campo altivo, de cabeça erguida, lamentando, porém, ter sido expulso de um jogo em que vários colegas da equipe rival entraram de sola em jogadas criminosas, pelas costas, sem que o árbitro visse ou desse sequer um amarelo para eles. "Ei, Dimas! Vá tomar no c*!!", explodia a torcida de azul.

Sem poder nada fazer, Dimas foi para o chuveiro mais cedo do que deveria. Era o capitão escolhido pela torcida. "Uma injustiça", pensou.

E sem perder a serenidade do seu rosto sóbrio e forte, marcado pelas cicatrizes de jogos terríveis e brutais, viu seu time perder, com um gol contra cometido pelo zagueiro do seu time, Michel, escolhido por ele mesmo para ser o capitão da sua equipe em caso de impossibilidade de ele jogar. E que, revelando por debaixo do seu uniforme vermelho uma camisa azul, correu para os braços da torcida adversária, aos gritos de "é campeão!".

E assim deu-se a vitória do time de azul, finalmente.

Mas o time vermelho é guerreiro. Outros jogos virão. Baixar a cabeça, jamais. Acovardar-se, jamais. Temer, jamais.

