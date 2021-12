Tá Virando Moda

3 x 2. Dizem que um raio não cai três vezes no mesmo lugar. No caso do Bahia, essa frase caiu por terra. Foram três partidas seguidas vencendo por este placar. Que revela ao mesmo tempo a força ofensiva do time e a fragilidade da sua defesa. E revela também o poder de superação da equipe.

O Bahia segue confiante para a final do Baianão com cara de campeão. O favoritismo é todo tricolor e fica difícil acreditar que no Ba-Vi mais importante da Bahia, o Vitória da Conquista possa surpreender. Vai dar Bahia.

O jogo de ontem traduz o visível bom trabalho do técnico Sérgio e o poder de virada do nosso time. Dá cada vez mais gosto assistir ao Bahia jogando. Os jogadores estão de parabéns. Uma rotina puxada, com jogos difíceis e importantes um atrás do outro.

Se o rival rubro-negro desfruta de férias longas e de sossego - participando ativamente de campeonatos de PlayStation e de totó entre os treinos - o Bahia não tem tempo para maresia. É jogo atrás de jogo; batalha atrás de batalha. E a torcida agradece.

Estádio cheio é reflexo de reciprocidade. Se o time vai bem, a torcida se faz presente. Até em Campeonato Baiano. À Juazeirense fica o respeito pela bela campanha. Um time que, apesar de todas as dificuldades que enfrenta no dia a dia, chegou às semifinais determinado a quebrar o otimismo da torcida tricolor. Não deu, mas valeu.

Agora, o Bahia coloca a cabeça no travesseiro pensando no jogo de quarta, em Fortaleza, contra o Ceará. Vai ser um jogão. O Campeonato do Nordeste vem se tornando a cada ano mais atrativo e divisor de águas para os times do Nordeste - cada vez mais espremidos com as injustas distribuições de cotas no campeonato nacional.

O Bahia tem chances reais de se sagrar campeão duas vezes até o fim do primeiro semestre. Tem time, técnico, sorte e poder de superação para isso. E tem, como poucos times deste país, uma torcida confiante, participativa e merecedora de boas notícias. E não duvide: na Série B, seremos campeões também! Já prevejo até a queda do dólar para poder reservar a passagem e o hotel em Dubai para 2017, na final do Mundial de Clubes.

Obs: só um apêndice para parabenizar o Porco. Jogão do Palmeiras contra o Corinthians ontem. Um beijo para Dr. Domingos Coutinho, amigo e palmeirense roxo que deve estar feliz da vida nesta bela manhã de segunda, na qual Bahia e Palmeiras corresponderam às nossas torcidas e carinho.

Parabéns, Baeeeea!!!!!!!!! #campeaobaiano, #campeaodacopadonordeste, #campeaodaserieB, #campeaodacopadobrasil, #campeaodaporratoda. BBMP!!!!!!

Manno Góes | Músico | manno.goes@grupoatarde.com.br

