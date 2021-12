Som na Fonte

Quantos decibéis ecoam através de um estádio lotado, quando o coro espontâneo e eufórico de 40 mil gargantas em uníssono eclodem em êxtase, extravasando a alegria sem fôlego de um gol do seu time do coração? Quantos metros cúbicos de som são emitidos quando a bola - a rainha do espetáculo de um jogo de futebol - invade brejeiramente as traves do time adversário, beijando as redes com graça feminina, provocando na plateia as reações mais exageradas, alegres e destemperadas?

O que seria de uma arena, de um estádio, de um coliseu, absorvido pela inutilidade? Pelo abandono? Pela escuridão e ausência de calor humano? Pelo silêncio? Aquele silêncio agressor, invasivo, que corrói o sorriso do rosto das crianças que vão ao estádio pela primeira vez acompanhado dos seus pais e vê o clube pelo qual está aprendendo a amar tomar um gol.

Quantos decibéis alcança o apito de um juiz ao sinalizar o final de uma partida, provocando na torcida vitoriosa a explosão de alegria e orgulho que só os torcedores apaixonados percebem sentir?

Qual o volume da felicidade? Quantos decibéis ecoam na hora do gol? 60? 70?

Segundo uma matéria de ontem do jornal Folha de São Paulo, na hora de um gol a intensidade sonora emitida chega a incríveis 90 decibéis. Muito acima do indicado para nossos sensíveis ouvidos. Mas não há som que nos faça tão bem quanto um caloroso grito de gol.

Salvador sempre careceu de espaços para realizações de eventos grandiosos. Espaços que oferecessem boa localização, estacionamento, fácil acesso e conforto. Quando da implantação da Arena Fonte Nova - uma arena anunciada desde sua fundação como uma arena multi-uso - os soteropolitanos, enfim, sentiram-se privilegiados por finalmente terem um endereço digno para a satisfação de seus desejos de participarem de grandes espetáculos esportivos, musicais, circenses ou de qualquer outra natureza de cunho cultural.

A Arena, um dos mais belos estádios do país, ergueu-se majestosa sobre as margens do Tororó, abençoada pelos orixás de Tati Moreno. Salvador ganhara um novo cartão postal. Um dos mais bonitos da cidade.

Enquanto muitos outros estádios espalhados pelo país construídos especialmente para a Copa definham e apodrecem por falta de utilização em suas cidades, Salvador tenta, através dos gestores da Arena, tornar esse gigante de concreto e aço em um espaço lucrativo, que se sustente e que alimente a cidade com opções de lazer e entretenimento. A Arena é mais, muito mais do que um palco para grandes jogos apenas. A Arena pode ter vida além do futebol. Oferecer cultura, lazer, gastronomia, convívio e envolvimento entre as pessoas.

É preciso deixar a Arena viver, respirar, celebrar. Lucrar. Sobreviver financeiramente. A cidade precisa. A cidade quer.

É preciso bom senso para equilibrar as regras do convívio, as leis, com as necessidades culturais da cidade.

Ficamos todos muito satisfeitos em saber que a determinação que proibia a Arena de realizar eventos além dos esportivos foi revogada.

A cidade agradece. O bom senso também. Quando a Globo determina que uma partida de futebol vai começar às 22 horas para satisfazer suas exigências de adequar o horário do jogo com a sua grade, quem vai calar os noventa decibéis da hora do gol? Se pode grito de gol, pode música - tudo dentro do combinado, entre os 60 e 70 decibéis permitidos.

Que se cumpram as leis. Regra é regra. Fazendo cada um sua parte, Salvador só tem a ganhar. A Arena merece. Nós também.

A Arena é show! Deixa o show rolar!

*Manno Góes | Músico | manno.goes@grupoatarde.com.br

adblock ativo