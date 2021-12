Há poucas semanas, aqui mesmo neste espaço no jornal, o craque Tostão terminou sua coluna afirmando que não seria surpresa nenhuma "se o Brasil fosse eliminado logo no primeiro mata-mata da Copa América e até viesse a perder a vaga da Copa do Mundo de 2018".

Bem... Tostão até que foi otimista, haja vista que o Brasil nem sequer passou da primeira fase da competição. Jogar a culpa deste mais novo fracasso da outrora melhor seleção do mundo ao gol de mão do Peru seria como tentar tapar o sol com a peneira e, assim como o gol irregular, também uma desonestidade.

Quando a Seleção passou por aquele vexame contra a Alemanha na Copa do Mundo passada, ficou evidente que algo de muito errado vem acontecendo com nosso futebol. Algo que extrapola as quatro linhas do campo e que escancara uma sucessão de erros, misturados com ganância, falta de comprometimento, ações suspeitas e falta de organização.

O futebol no mundo inteiro evoluiu, enquanto que por aqui, talvez devido ao nosso talento natural para o esporte, nos agarramos ao passado. Estamos sempre à espera do camisa 10 genial que fará as jogadas perfeitas e colocará o centroavante nato na cara do gol. Como se ainda estivéssemos torcendo pela Seleção de 1970 jogar.

Nada mais simbólico para expor a limitação da forma de pensar dos dirigentes da CBF - cuja cúpula, segundo informações divulgadas amplamente pela mídia, está toda envolvida em escândalos de corrupção - do que a contratação de Dunga para o comando da Seleção, logo após a saída de Felipão.

Enquanto precisávamos de um nome que nos aproximasse da modernidade e da evolução, optaram por um técnico que já havia tido sua oportunidade e que nada de transformador trouxe para o futebol brasileiro. Ao lado de Gilmar, um conhecido empresário de atletas, cuja função entra diretamente em conflito com o cargo que ocupava. Tudo muito suspeito e desrespeitoso com as expectativas da torcida.

Novo fracasso anunciado, Dunga e Gilmar saem do comando técnico da Seleção Brasileira pela porta dos fundos, deixando ainda mais manchada a famosa camisa amarela, tão queimada ultimamente por maus usos.

Tite entra para arrumar uma casa que precisa, na verdade, não apenas de uma reforma, mas de novos moradores.

Tite é vitorioso e competente. Resta saber se patrocinadores, dirigentes e redes de TV que mais mandam do que transmitem irão permitir que ele convoque de acordo com suas convicções e não conforme as exigências de uma estrutura que insiste em nos envergonhar e constranger mundialmente, seja administrativamente seja em sua má conduta jornalística.

Por essas e outras que me orgulho de saber que minha verdadeira seleção veste azul, vermelho e branco.

Apesar de algumas decepções aqui e ali; como perder um jogo de virada na hora que poderíamos dar uma disparada na frente da tabela.

