Se todos no mundo fossem iguais à você

Ah, Bahia! Se todos seus jogos fossem iguais ao de sábado, contra o surpreso e incrédulo Ceará. Se em todos os seus confrontos você se mostrasse tão belo, tão raro e viril. Com a disposição valente do sol que vence a escuridão e o vigor imponente da rocha incólume, que enfrenta o mar e toda sua imensidão.

Com a vontade e brilho que só os grandes sabem que têm.

Ah, Bahia! Que encanto vê-lo enfrentar a adversidade com o desejo dos jovens enamorados; com a paixão dos casais que se reencontram; com a dignidade dos homens mais nobres.

O Bahia de sempre, que sempre vivemos.

O Bahia guerreiro, o Ogum dos gramados; um Maximus das arenas de Roma, um Leônidas em Termópilas.

Bravo, Bahia. Bravo!

Vencemos não só o Ceará; mas vencemos também o medo. A desconfiança. O desânimo. Não há sequer um torcedor que não creia que o acesso é possível. É possível! É bastante possível! E se é possível; será!

Não assistimos somente uma partida de futebol, com as reviravoltas surpreendentes que tornam este esporte tão amado e querido ao redor do mundo. Assistimos a entrega, a alma, o anseio sincero por êxito dos nossos jogadores.

Não comemoramos apenas uma vitória; comemoramos a volta da esperança. Celebramos a fé! A alegria de poder voltar a acreditar. E quem acredita, sempre alcança.

Que contra o Vila Nova, depois de amanhã, em Goiás, este espírito combativo se faça novamente presente nos noventa infinitos minutos desta nova batalha que está por vir.

Que a determinação e o orgulho invadam as mentes e almas de cada um dos nossos jogadores. Que eles superem o cansaço. Que superem a insegurança. Que joguem com o mesmo amor e carinho com que vibra a sua torcida. Que acreditem no que são capazes! Que saibam que não estão no maior clube do Nordeste à toa. Estão por serem merecedores. Por terem talentos e muitas virtudes. Por terem a chance de ter mais uma história de sucesso para contar aos seus filhos e netos.

Faltam apenas cinco jogos. E cada jogo será uma oração. Um pedido para um santo, para uma santa, para um Deus, para o nosso Senhor.

É preciso paz para poder seguir. É preciso fé. E a fé não costuma falhar.

De todos os times que ainda disputam o acesso, o Bahia é o que tem as melhores condições e chances. E mais do que estatísticas e números; é o time que tem a melhor torcida. E isso faz toda a diferença do mundo.

É preciso enfrentar o Vila Nova com a mesma postura com que enfrentamos o Ceará. Partindo para cima. Buscando o gol. Provocando o triunfo.

Jogando com tranquilidade; porém, sem preguiça. Jogando com paciência; porém, sem morosidade. Jogando com inteligência e vontade.

Respire, Bahia. Respire. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Para que na hora do duelo de verdade, possa virar um gigante.

Gigante em coragem. Gigante em superação. Gigante em vibração. E, como sabemos, ninguém nos vence em vibração!

#BBMP!!!!

