Salve, Salvador!

Os mais de vinte e três mil pagantes que assistiram a vitória do Bahia sobre a Campinense na Arena Fonte Nova, no último sábado, confirmam que a Copa do Nordeste, ao contrário do Baianão, vem crescendo em termos de importância e gosto dos torcedores baianos. Se o Campeonato Baiano sofre pela falta de sentido, escassez de público e maresia, por outro lado, a Copa do Nordeste vem despertando a atenção e trazendo de volta os torcedores e a emoção ao estádio.

E que estádio. Salvador comemora seus quatrocentos e sessenta e seis anos brindando os olhos de quem passa pelo dique do Tororó, deparando-se com as majestosas e lindas esculturas dos orixás de Tati Moreno e do cenário deslumbrante da nossa Arena Itaipava Fonte Nova. Moderna, linda e espetacular, além de elegantemente plantada no centro de uma cidade histórica, rica em diversidade cultural, cheia de sotaques e jeitos.

São Salvador, a cidade do sincretismo religioso e do dendê. Uma cidade muito particular. A capital do estado da alegria. Que apesar da alcunha simpática, entristece a todos, com seus assustadores números de violência e assassinatos. A capital do acarajé, do caruru, do samba reggae e do Ba-Vi.

Nosso futebol é um dos elementos de convergência popular mais importantes e fascinantes da nossa Boa Terra. A rivalidade divertida entre as duas maiores torcidas. As cores das bandeiras. As lembranças de clássicos e jogadores inesquecíveis.

A Arena é um retrato da Salvador de hoje, que tenta se modernizar, contrastando com os atrasos e diferenças sociais ao redor. Que comemora seus quatrocentos e tantos anos ainda longe de ser uma cidade como a que gostaríamos que fosse. Mas que se orgulha dos seus personagens fantásticos.

E, dentre esses tantos personagens ilustres, os inusitados e divertidos torcedores da dupla Ba-Vi. Personagens anônimos que constroem nossa singular particularidade baiana. Que vestem a fantasia, a alegria de ser baiano e torcem pelo seus times do coração.

O Bahia e o Vitória seguem firmes na Copa do Nordeste. O primeiro, já na semifinal desde sábado. O outro, desde ontem. despachando o América de Natal com uma grande goleada, no Barradão.

Nos tantos festejos alegres, bem produzidos e interessantes que a cidade vem oferecendo aos seus cidadãos em comemoração ao seu aniversário, bem que nossa dupla BAVI poderia dar a alegria de uma final da Copa do Nordeste baiana. Mostrando a soberania e força do nosso futebol. Presenteando a cidade com a alegria dos nossos times e torcedores.

Parabéns, Salvador! 466 anos de história e oração! De Ba-Vis e tradição! Axé, Salvador!

