Rede de boatos

Houve um tempo em que as palavras "boatos" e "futebol" quando caminhavam juntas nos remetia apenas a promessas de compra e venda de jogadores que não se cumpriam e a repórteres esportivos pretensiosos garantindo como certas novas contratações que nunca se concretizavam. Em tempos de Facebook, Twitter, WhatsApp e outras redes sociais - que tornam tudo acessível e instantaneamente compartilhado por todos - a boataria encontrou adubo e terreno fértil, ganhando espaço e notoriedade entre os assuntos mais comentados.

Crítico do papel das novas tecnologias no processo de disseminação de informação, o genial escritor e filósofo italiano Umberto Eco, que faleceu recentemente, afirmou em uma de suas últimas entrevistas que as redes sociais dão o direito à palavra a uma "legião de imbecis" que antes falavam apenas "em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade".

Na mesma semana em que suposições maldosas sobre haver um clima tenso nos bastidores do Vitória por conta de um suposto caso de traição entre seus novos atletas contratados, Maxi Biancucchi, jogador encostado do Bahia, se viu obrigado a utilizar redes sociais para desmentir uma suposta entrevista dada por ele, para um suposto jornalista de um suposto site argentino, na qual ele chutava o pau da barraca e fazia acusações gravíssimas contra o Bahia e sua diretoria.

O conteúdo da suposta entrevista rapidamente se espalhou como se verdade fosse e muitos que tiveram acesso ao texto avassalador exigiram uma explicação para tão graves afirmações.

Incomodado por tamanha insensatez, Maxi postou em suas redes sociais um desmentido sobre o assunto, negando ter dado tal entrevista e afirmando seu carinho e gratidão pelo clube.

Protegido pelo anonimato, o autor da suposta entrevista não só espalhou inverdades sobre profissionais e pais de família que trabalham para o engrandecimento do Bahia, como também se utilizou de um atleta que, apesar de estar afastado da equipe, deu sua parcela de colaboração e contribuição para o título de campeão baiano que o tricolor conquistou no ano passado.

Uma pessoa que se predispõe a perder seu tempo - e o tempo de quem o lê - para escrever inverdades, protegido pelo anonimato, apenas para provocar desconforto, causar constrangimento, incitar a cizânia, não é somente alguém de caráter duvidoso e instinto ruim. Motivado pela má fé, não há outra forma de descrever pessoas assim, senão como um grandessíssimo imbecil.

Umberto Eco, como sempre, tinha razão.

