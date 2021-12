Perdeu, Globo

Se fora das quatro linhas do campo a Globo vem dando um escanteio no Bahia - desde que o Tricolor assinou o bom contrato com o Esporte Interativo - ontem, na Arena Fonte Nova, o Tricolor baiano não vacilou e garantiu sua classificação com méritos para a fase seguinte da Copa do Brasil diante do jovem Globo do Rio Grande do Norte.

Apenas 3.749 pessoas pagaram para assistir ao bom jogo de ontem. É capaz de a torcida baiana ter guardado o dinheiro - tão escasso nesses tempos de crise e incertezas - para a partida de sábado que vem, no estádio de Pituaçu, pelo Baianão.

O Globo, um dos times mais jovens do país, deu mais trabalho do que poderíamos imaginar. Apesar do placar favorável ao Bahia, o time de Ceará-Mirim jogou com muita dignidade e empenho, e poderia até mesmo, especialmente quando o placar estava 2 a 1, ter jogado um balde de água fria nas intenções do Bahia. O golaço do jogador Rivaldo, encobrindo com precisão o goleiraço Marcelo Lomba, chegou a assustar o time e a torcida.

O Globo valorizou a vitória do Bahia e se despede da Copa do Brasil de cabeça erguida. O time vem acumulando bons resultados no Campeonato Potiguar e já é, apesar da pouca idade, a terceira força do estado, atrás do ABC e do América de Natal.

Se na Bahia o Bahia e o Vitória representam a força máxima do futebol baiano, a cada ano criamos expectativas para que uma terceira força do futebol no estado se estabeleça. Já está mais do que na hora disso acontecer.

Início poderoso

O Bahia segue apresentando falhas, especialmente em suas laterais, mas, apesar das dificuldades e fraquezas, continua acumulando bons resultados e fazendo um início de temporada poderoso.

Segue forte no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e avança com moral na Copa do Brasil.

Faz boas campanhas em todos os torneios que disputa e já revela nomes candidatos a virar ídolos da equipe, como Juninho e Luizinho.

Além de torcer pelas conquistas da equipe, temos que passar agora a torcer também para que não haja uma evasão desses atletas quando a janela de contratações for aberta. Isso, sim, nosso maior adversário da temporada.

BBMP!!!

