Em junho de 2018 provavelmente seu carro zero já estará fora de linha e quase na hora de ser trocado. Sua banda preferida poderá ter acabado e sua música da moda já estará tocando em programações de flashback. Em junho de 2018 já teremos um novo presidente, um novo prefeito, um novo governador e um novo motivo para criticar o governo. Seu filho já estará na faculdade, ou por nascer. Seu casamento poderá ter acabado ou você estará prestes a se casar pela primeira vez. A sonda espacial japonesa Hayabusa-2 já terá pousado em 1999 JU3', um asteroide primitivo quase esférico de menos de um quilômetro de diâmetro.

Poderemos já ter feito contatos com extraterrestres ou não. Jesus poderá até ter voltado. Ou surgido pela primeira vez, dependendo de sua crença. Em junho de 2018 seu São João poderá não ser mais no interior da moda deste ano, e você resolva assistir ao show tecno de algum gringo ao invés de dançar um forró e comer amendoim. Seu IPhone 6 já estará obsoleto e sua rede social preferida terá perdido o sentido.

Daqui para Junho de 2018 você terá mudado mil vezes de opinião e se arrependido de mil decisões que tomou.

Seja como for, em junho de 2018 você terá mil coisas para se preocupar. Menos com os jogos do Brasil na Copa. Porque do jeito que a coisa vai, a última coisa que faremos em junho de 2018 é ver o Brasil na Copa. Com Dunga? Difícil. Poderá ser a primeira vez que veremos o Brasil fora de uma Copa. Já estamos fora da próxima Copa das Confederações. Thiago Silva ainda terá muito o que chorar se esse timeco continuar jogando assim. Com virose ou sem virose, esse time não nos representa nem à nossa história.

Pérolas

Por falar em Dunga, a pérola lançada por ele na coletiva de imprensa que antecedeu o baba entre Brasil e Paraguai rendeu o que falar. Se dizendo "acostumado a apanhar" e "que até gosta de apanhar", o nosso técnico se comparou a afrodescendentes para justificar suas afirmações.

Se racista ou não - até acho que não foi - a frase infeliz só revela o quanto Dunga é ruim de pensamento mesmo. Ela até já faz parte do extenso rol de grandes pedradas ditas por futebolistas brasileiros ao longo dos tempos. Anos atrás ele já tinha mandado uma divertidíssima, em uma entrevista para o programa Terceiro Tempo: "As pessoas querem que o Brasil vença e ganhe".

Dunga não está sozinho na lista de pedradas ditas em entrevistas por nossos craques.

Seguem algumas para nossa diversão: "Tanto na minha vida futebolística quanto com a minha vida ser humana" (Nunes, ex-atacante do Flamengo, em uma entrevista antes do jogo de despedida do Zico); "Que interessante, aqui no Japão só tem carro importado". (Jardel, ex-atacante do Grêmio); "Eu, o Paulo Nunes e o Dinho vamos fazer uma dupla sertaneja" (Jardel); "O novo apelido do Aloísio é CB, Sangue Bom" (Souza, meio-campo do São Paulo); "A partir de agora o meu coração só tem uma cor: vermelho e preto". (Fabão, assim que chegou ao Flamengo); "Eu peguei a bola no meio de campo e fui fondo, fui fondo, fui fondo e chutei pro gol" (Jardel); "A bola ia indo, indo, indo... e iu!" (Nunes); "Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu" (Claudiomiro, ex-meia do Inter, ao chegar em Belém do Pará); "No México que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias" (Ferreira, ex-ponta do Santos); "Quando o jogo está a mil, minha naftalina sobe" (Jardel).

Bahia

Apesar do jogo duro contra o Luverdense, a vitória do Bahia mantém o time na ponta do campeonato e a simpatia do treinador Sergio Soares perante a torcida em alta. Ele deve perceber o carinho e hospitalidade do povo baiano e sua torcida tricolor na pele, assim como Zanata, grande lateral direito que nos encheu de alegria num passado remoto, sentiu ao afirmar que "na Bahia é todo mundo muito simpático. É um povo muito hospitalar".

Concordo.

