O Bahia encarou e venceu o Ceará no último sábado contando com a volta de Kieza e um reforço extra de peso: a parceria com a MRV, empresa mineira líder em comércio de imóveis econômicos no país. Bons patrocínios, mais dinheiro. E dinheiro é fundamental para manter a reta traçada pela diretoria de avanços e conquistas de títulos. Duas novas contratações já foram anunciadas - o meia João Paulo e o lateral direito Hayner, ambos oriundos do Rio Branco-ES, e o técnico Sergio Soares já sinalizou que novos jogadores, dentro do orçamento do clube, serão bem-vindos.

A importância de manter parceiros comerciais é fundamental para a saúde financeira do clube. Uma marca como o Bahia, time nordestino de maior torcida e títulos do país, tem que estar associada a grandes marcas e investidores. Precisa disso. Um gol de placa da empresa MRV e do Tricolor baiano. O retorno para ambas as partes no negócio é positivo.

Sempre me intrigou porque a imprensa, muitas vezes, oculta a marca Itaipava, por exemplo, da Arena Itaipava Fonte Nova em suas matérias e narrações. Patrocinadores são vitais para o negócio "futebol" andar. Associar marcas a estádios é algo muito comum fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Os dois nomes mais caros por lá são o Citi Field, comprado pelo Citibank, e o MetLife Stadium, adquirido pela MetLife. Cada um paga cerca de US$ 20 milhões anuais, em contratos de 20 e 25 anos, respectivamente, para dar nome aos estádios. Na prática, ambos os locais se tornam extensões das empresas, que têm neles lugares exclusivos e privilegiados para levar parceiros. E não há ninguém que não os chamem corretamente, com o nome do patrocinador incluído. Nossa Arena Itaipava merece, portanto, a mesma consideração, não? Mas voltemos ao Bahia: espero que a MRV e o Tricolor baiano criem longos e saudáveis laços de parceria comercial. A estreia da marca já deu sorte e trouxe o time de volta ao caminho das vitórias, o reaproximando do G4.

Sexta que vem, contra o Sampaio Corrêa, desfalcado de Tite e Zé Roberto, o Bahia poderá ficar entre os quatro primeiros de vez, em um confronto direto importantíssimo. Um jogo que vale seis pontos.

E, assim como "o novo imóvel que está esperando por você" é construído tijolo por tijolo, cada ponto é vital para a construção do caminho do Bahia de volta para a Série A.

Fernando Brant

O America-MG fez uma bela homenagem ao já saudoso amigo e poeta Fernando Brant, compositor que nos deixou na última sexta-feira. Torcedor apaixonado do América, Fernando foi homenageado com seu nome nas costas de cada jogador e um verso seu escrito nas suas camisas na partida de sábado do clube.

Quis o destino levá-lo justamente no Dia dos Namorados, data em que se celebra o amor, tema que sempre permeou suas músicas, poesias e textos.

Descanse em paz, irmão!

