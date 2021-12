O segundo maior rival

Apesar da maresia que virou o Campeonato Baiano, com sua fórmula previsível e sonolenta, o maior clássico do Nordeste - e um dos maiores do país - o Ba-Vi é sempre um Ba-Vi. Um duelo entre rivais, com histórias e enredos emocionantes; cercado de expectativas e ansiedade.

Nunca é fácil cravar um favorito ou prever um resultado. Clássico é clássico. E um Ba-Vi é ainda mais do que isso: É uma prova de resistência. Um Ba-Vi, seja um amistoso ou uma disputa de campeonato, nunca é um passeio no parque.

É um jogo para fortes. Uma disputa que coloca frente à frente duas torcidas apaixonadas, que convivem com a dificuldade de torcer por times do Nordeste, com suas cotas desiguais e possibilidades financeiras limitadas. Um duelo de pulmões excitados e orgulhosos, que nem sempre consegue esconder que vencer o rival é, às vezes, tão bom quanto conquistar um troféu.

Vaidades e nervos à flor da pele. Força e talento postos à prova. Hora de separar o menino do homem, como falam nas lutas de MMA. Sangue no olho. Coração na chuteira. Espírito de guerreiro e armadura no lugar do uniforme. Um Esquadrão de Aço contra um Leão. Dois símbolos de força e garra.

Ba-Vi é sempre um jogão. Uma batalha entre bravos. No próximo domingo, no Barradão, Bahia e Vitória se enfrentam pela 'milésima vez' para decidir um título baiano.

Bicampeão, o Bahia tentará manter sua supremacia e cravar um tricampeonato que apagará da memória dos seus torcedores as recentes e constantes derrotas para seu segundo maior rival atual. Porque o maior rival do Bahia atualmente tem sido sua incapacidade de vencer seus desafios mais difíceis e importantes.

Vencedor de 46 edições do torneio, bicampeão brasileiro e maior força do futebol do Nordeste, o Bahia joga para vencer ou vencer. Está em jogo a confiança da torcida no time.

A certeza de que o trabalho desenvolvido está seguindo no caminho certo para alcançar seu objetivo maior: o acesso à Série A do ano que vem.

Por outro lado, o Vitória também traz no colo a responsabilidade de vencer. De mostrar à sua torcida que está apto a disputar o maior torneio do país, a Série A. De provar que merece a responsabilidade.

Poderia ser só mais uma disputa de título do campeonato baiano. Mas não é. Se trata de muito mais que isso. É um Ba-Vi. Um jogo em que ambas as equipes precisam dar o melhor de si e mostrar para ambas as torcidas que, apesar do gritante menosprezo com que nossos times são tratados pelas mídias tradicionais e da gritante diferença de capacidade de investimentos que há entre nós e os times do Sul, somos bravos e dignos representantes do futebol do nosso país.

Apesar das nossas diferenças, da nossa rivalidade e chacotas, há, no fundo um grande e verdadeiro respeito entre nós. Seria só mais uma disputa de título de um campeonato baiano. Mas não é. É um Ba-Vi.

Somente diante de um grande adversário nossas conquistas se tornam inesquecíveis. Que vença o futebol baiano e suas torcidas. Merecemos um jogão. Com raça, talento e vontade. Vencer um bom combate é sempre melhor que vencer um jogo qualquer.

Que vença o melhor. Que vença o Bahia! Que vença o bom futebol. E que vença a paz!

BBMP!!!

