- Pai?

- Diga, filhão.

- Eu tô triste.

- Tá tliste? Fica tliste, não.

- Mas eu tô, pai.

- Por quê? O que houve?

- Tão espalhando fotos suas na internet toda hora.

- Rsss. Eu sei. Mas não liga pra isso, não. Essas coisas de internet são assim mesmo. Eu falei pra sua mãe não postar aquela foto naquele dia. Mas ela postou, né? Leonina, orgulhosa, gulosa, feliz... Sabe como é, né? Fazer o quê? Leonina é fogo.

- Pô, pai. Mas agora todo mundo só manda essa foto sua pra tudo que é coisa. Convite de aniversário, por exemplo. Eu clico e olha o que aparece: você e essa sua estrovenga gigante!

- Isso passa, filhão. Relaxe. Ninguém nem liga mais. A piada até perdeu a graça.

- Relaxar como, pai? Outro dia eu recebi uma mensagem dizendo que era pra eu ver o quadro de troféus do vice. Eu cliquei. E adivinha?

- Troféus do vice? Hahahaha. Apareceu o John Travolta fazendo cara de perdido, né? Eu vi isso. Morri de rir.

- Não, pai! Apareceu sua piroca!

- Jura? Hahahahha. Mas, filho.... Não percebeu que troféu e vice na mesma frase só poderia aparecer uma piroca mesmo?

- Eu sei, pai. Mas fiquei curioso. E cliquei, pô! Do lado da minha namorada, cacete. E adivinha quem apareceu?

- John Travolta?

- Não, pai! Você! O negão da piroca! Pô, pai! Minha namorada criou a maior expectativa em cima de mim, caramba. Ficou um tempão me explicando sobre um negócio aí de genética. De azão, azinho. Bezão, bezinho. Entendi foi nada. Só vi foi a cara dela de decepção quando entrei no banheiro com ela.

- Relaxa, filho! Leva ela pra ver a sala de troféus do Bahia. Ela vai ficar cheia de orgulho de você!

- Pai. Você não está entendendo! Sabe o filho do Pelé?

- Claro que sei. Tadinho. O Edinho. Goleiro meia boca. Preso por tráfico. Lamento muito.

- Então, pai! Eu me sinto como se fosse o filho do Pelé da piroca! Nunca serei um craque como você!

- Filho: entenda uma coisa: aquela foto é uma montagem!

- Sério?

- Sério. Tava fazendo frio naquele dia. Encolhi uns cinco centímetros.

- Pô, pai. Ontem mesmo no trabalho eu fiquei muito sem ação.

- O que houve?

- Me mandaram um link dizendo assim : "O G20 reconhece o novo presidente do Brasil e o coloca em posição de destaque".

- E você acreditou?

- Era um link da Veja! Eu achei que era verdade, né? Mas não cliquei porque achei que ia aparecer você!

- Ah, filho! Acreditar em link da Veja? Você só pode estar querendo ver uma piroca mesmo, né?

- Não, pai! Foi Pior! Cliquei depois. Apareceu todo mundo! Até o presidente da Escandinávia! Menos o representante do Brasil!

- É que presidentes são como havaianas, filho.

- Como assim?

- Legítimos, só havaianas. Hahahahha

- Você leva tudo na brincadeira, pai. Mas eu que me lasco. Agora tudo que eu vejo na internet penso que vai aparecer você. Não sei mais o que é verdade ou mentira. Ontem mesmo recebi um link dizendo que o Bahia melhorou muito. Que o time achou o jogo. Que os jogadores estão empenhados e decididos a reverter os resultados ruins. Que o técnico novo está transformando o time e que o Bahia reencontrou o caminho do sucesso. Que o acesso é até possível!

- E você achou que era mentira? Não está vendo que isto é verdade?

- Pai... Até que estou vendo! Mas, pô, pai. Li o mesmo sobre a Seleção Brasileira outro dia e me lenhei.

- Oxe. E não é verdade também? A seleção brasileira com Tite melhorou muito!

- É, pai! Mas adivinha a foto que abriu quando eu cliquei na Globo.com em "Neymar diz que vão ter que me engolir"?

- John Travolta?

