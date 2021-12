O campeão voltou

Eu não sei vocês, mas em 2016 estarei em casa aos domingos. Fazendo churrasco, tomando umas geladas, reunindo os amigos e assistindo aos jogos do Bahia na Série A. Isso quando ele jogar fora; pois quando jogar em casa estarei na Arena Itaipava Fonte Nova, nosso estádio, um dos mais lindos do mundo, torcendo e vibrando com a galera. No lugar que o Bahia merece estar. A maior torcida do Nordeste quer mostrar sua força na elite do futebol nacional. E estaremos lá, com certeza. Com Charles como técnico, Marcelo Sant'Ana como presidente e Kieza brocando.

Tá tudo convergindo para nosso acesso. Os resultados dos outros times estão ajudando muito ao Bahia. Mas não adiantaria nada ao Tricolor estes resultados que nos beneficiam se o Bahia não tivesse mudado de postura, de comportamento e posicionamento. Se não tivesse assumido a postura de vencedor que vem apresentando e resolvido mudar a cena.

Sorte ajuda, mas não podemos contar com ela sempre. Somente no dicionário sorte e sucesso vêm antes de trabalho. E trabalho não está faltando ao Bahia. Tá todo mundo trabalhando, se empenhando e jogando duro.

Desde que Charles assumiu o comando do Bahia que a palavra de ordem que ouvimos dos jogadores é "motivação". Um líder sabe que motivar é o verbo principal para quem quer atrair resultados positivos. Não é à toa que as conquistas aparecem. Foram duas vitórias consecutivas e convincentes. Sem falar dos resultados de jogos de times concorrentes diretos que favorecem a campanha do clube.

Este comprometimento com resultados e vitórias transformaram o Bahia. E trouxeram de volta a alegria e o otimismo da torcida.

Recebi de um amigo a seguinte previsão: "O Papão empata com o CRB, o ABC bate o Sampaio Corrêa; o vice empata com o Náutico; o América empata bom o Boa Esporte; o Oeste bate o Luverdense, o Santa Cruz empata com o Criciúma e o Atlético Goianiense vence o Braga!!". Um show de otimismo muito possível de acontecer, por que não?

Não custa lembrar da final do Baiano deste ano, quando muitos duvidavam do sucesso do time e da conquista do título. O Bahia é capaz de tudo. Não se iludam se formos campeões da Série B. Me chamem do que quiser. Mas lembrem-se: sou Bahia. Sou bicampeão brasileiro. Tenho axé. Se deixaram a brecha pra gente entrar, segure sua onda; vamos chegar. Não temos cara de vice. Nascemos para vencer.

Estamos quatro pontos à frente do quinto lugar, o Sampaio Corrêa. Estaremos no G-4 mesmo se houver um vacilo contra o Botafogo, na rodada seguinte, dia 31 agora. Mas como o Bahia é time de chegada e, motivado, ninguém segura, acredito muito numa vitória contra o alvinegro carioca. E aí, camarada, pode escrever: o bicho vai pegar.

O Bahia tem um elenco e torcida que precisavam de alegria. Temos grandes personagens escrevendo esta história. A alegria voltou. E estamos só começando...

